瞓身宣傳自家品牌 「損手」離場 Edan零偶包跳唱《三分甜》我唔係行靚…
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Viu1HK報導：瞓身宣傳自家品牌 「損手」離場 Edan零偶包跳唱《三分甜》我唔係行靚仔路線！
Edan呂爵安今晚喺《HKT西九音樂節》壓軸登場，仲趁愚人節整蠱現場觀眾，聲稱要因病缺席，不過大家都習慣咗Edan嘅「狼來了」㗎喇！Edan先自彈自唱《E先生連環不幸事件》，再獻唱《第三人稱》、《crush on》同《Loverse》，最搞笑莫過於係戴上蝴蝶結跳唱Lolly Talk嘅《三分甜》，又自抽「退粉潮」，最後以《My Apple Pie》作結，兒登世一呀！
受訪時，Edan自誇叻過AK，事關自己跳咗成首《三分甜》，又笑指嬌俏表情先係自己嘅拿手好戲，反正一定唔係行靚仔路線！咦，爵安今日咁謙嘅？
講返佢即將推出自家品牌，Edan真係「瞓身」宣傳呀，想知Edan有幾落力？咪知囉！
網民點睇？
Edan真是好正，成日帶驚喜比大家，3分甜跳得好cute全場氣氛好high叻囝，咁忙都抽到時間排舞，每個job你都咁盡力，抵你越來越多人鍾意you deserve💪🏻💪🏻當然你是偶像，有型靚囝又可愛，又唱歌又跳舞又talk得綜藝又掂，電影又有新人提名，全能偶像👍🏻👍🏻always by your side💪🏻💪🏻
Tin Tin, I love you 😂😂😂
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]