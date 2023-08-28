Edan對花姐被稱「Double May」感黐線 爆「九澤CP」險無緣同台 「…
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Viu1HK報導：Edan對花姐被稱「Double May」感黐線 爆「九澤CP」險無緣同台 「最後答案」親證MIRROR會參與頒獎禮
Edan完成個唱後接受訪問，首次開騷自評80分，佢話做到「精神分裂」展現多面向嘅效果，亦認為3場夠晒數。佢又否認臨尾再唱《My Apple Pie》時眼濕濕，反而睇童年相時最感動，仲自爆首次睇佢現場演出嘅爸爸，送咗一樣嘢畀佢！
Edan親解Talk Show部份點解刪走講Fans嗰一Part，咁到底稱呼花姐為「Double May」係文膽阿暉定佢嘅Idea呢？爵安就咁答喇……仲爆阿Jer早知道會被取笑舖頭執笠，Jerdan is Real呀！講到佢再度成為「追星天花板」，邀得「九澤CP」做嘉賓，Edan就話差啲唔成事㗎，好彩喺亞博開騷先搞得掂咋！
至於有指MIRROR將缺席年底樂壇頒獎禮，Edan就發表咗「重要講話」喇！各位鏡粉想知更多，記得喇！
網民點睇？
呢個show太正😍
真大膽 取笑花姐🤣🤣
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK