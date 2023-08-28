現場實況 Edan見「九澤CP」互相扶持即呷醋 自爆有表演恐懼症 遭花…
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Viu1HK報導：現場實況 Edan見「九澤CP」互相扶持即呷醋 自爆有表演恐懼症 遭花姐質疑係咪歌手？
呂爵安的《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023 》今晚尾場，向來係「追星界天花板」嘅Edan，今晚再成就又一勵志故事，邀得陳零九@五堅情做嘉賓，合唱完後再請嚟尾場叻一位特別嘉賓邱鋒澤@五堅情齊齊合唱，Edan呢舖仲唔係「地表最強堅果」，小編直情要寫個服字畀佢呀！
陳零九自爆喺台灣工作完，馬上飛奔嚟香港做嘉賓，當「九澤CP」互相扶持落樓梯放閃時，Edan即刻呷醋mode，要嚟個左擁右抱，三兄弟仲約定完騷要飲酒，九澤仲大讚T台好正，好想嚟開騷，等你哋呀！
是夜個唱尾段，Edan自爆曾經有「表演恐懼症」，去年曾經有一個歷時45分鐘嘅演出邀約，但自己因為「唔想」、「驚自己做唔到」而拒絕，連花姐都質疑佢點解唔做！佢話以前每次表演前都好緊張，試過緊張到失聲，亦會蹦緊到「西面」，但今次開騷已經克服咗呢個問題，好享受呢3場演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK