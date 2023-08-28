Edan處男騷尾場爆褲鏈 公開否認5膠「鹹濕指控」 自肥成功左擁右抱「…
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Viu1HK報導：Edan處男騷尾場爆褲鏈 公開否認5膠「鹹濕指控」 自肥成功左擁右抱「九澤CP」
一連3場《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023 》噚晚圓滿結束，Edan邀得偶像五堅情嘅邱鋒澤同陳零九做嘉賓，真係追星界天花板呀！邱鋒澤大晒廣東話多謝Edan邀請，又問佢完騷最想做咩？點知Edan好猴擒嘩話想去鋒澤間房……傾偈，兩人合唱《一表人才》，鋒澤仲大讚T台好正，自己加beat行Catwalk。其後Edan同「九澤CP」合唱《天黑請閉眼》，鋒澤繼續對T台大表不捨，好搞笑呀！
Edan又自爆臨上台前爆褲鏈，好驚跳唱《霸道總裁》時露出孖煙囪；又即席回答Fans問題，除咗同大肚爵屎傾偈外，又否認5膠對佢嘅「鹹濕指控」。最後Edan兩度Encore，仲順應Fans要求唱出《iSWIM》同《大叔的愛》主題曲，又笑言叫睇騷嘅「余浪沖」Jeffrey同「黃亞樂」出嚟挑機，成個騷開心又繽紛，難怪佢自評有80分啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK