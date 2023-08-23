演唱會倒數兩日推全新國語跳唱作品「呂總裁」感歌詞霸道️追女仔好…
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Viu1HK報導：演唱會倒數兩日推全新國語跳唱作品「呂總裁」感歌詞霸道️追女仔好有Feel
《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》倒數兩日，Edan呂爵安做最後衝刺推出新歌，繼全新廣東歌《Again!》後，今日火速再推出首支國語兼跳唱作品《霸道總裁》，完全一次過滿足爵屎兩個願望！
Edan一直好想扮演霸道總裁嘅角色，今次如願成為「呂總裁」，佢尤其欣賞小崔填嘅歌詞，「好有Feel，係講點樣用好霸道嘅形式去追女仔，講緊點樣霸道地為你好對你好，係好正嘅一份歌詞。」《霸道總裁》雖然係國語歌，但Edan冇特別去上國語堂，佢透露錄音時間同廣東話差不多，仲直言「大家都知我廣東話咬字本身爭啲啦！其實由細到大都鍾意聽國語歌，所以發音或唱上去冇話好大嘅差別。」Edan反而覺得新歌節奏部分比較難，「有少少R&B又輕快嘅曲風，要捉摸到跳唱輕鬆又Lay Back少少感覺係有啲難，特別係Chrous部份，節奏嘢難少少。」
Edan為演唱會全力衝刺，雖然未有時間拍《霸道總裁》嘅MV，但佢表示演唱會後拍dance version MV，「今次希望演唱會前出到，等大家可以聽到，演唱會時就可以投入啲！」除咗新歌，佢亦匯報綵排進度，「都合格，所有嘢定好晒，而家Rehearsal練習中，更加圓滿佢，希望可以帶到一個好好嘅演唱會俾大家睇，可以睇到唔同嘅嘢。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK