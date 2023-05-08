Edan為新歌大突破超擔心 首嘗AI主題挑戰Band Sound風格
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Viu1HK報導：過去唱情歌、慢歌為主嘅Edan呂爵安，今次以AI程式為靈感，推出新作《ChatMrE》。呢個Concept係黃偉文諗出嚟，Edan聽完都話好鍾意，因為佢自己對於AI、科技都幾感興趣，而今次份詞就係寫AI學習能力好快，又太聰明，做某啲工作會快過人好多，有啲工種可能會被取代，係一個好有趣嘅課題，再配合Band Sound風格，成就了《ChatMrE》的出現。
對於今次嘅創新，Edan其實都有份不安全感，佢解釋：「相信大家都冇諗過我會出首咁嘅歌，都想自己歌單有多啲唔同類型嘅歌，有機會開Show都可以唱一啲令到大家好High嘅歌。對《ChatMrE》係有唔安全嘅感覺，有擔心過，甚至拍MV都懷疑自己做唔做到啲彈結他或者Band友嘅台風、感覺，今次跳出Comfort Zone，但今日拍落感覺都幾好。」除咗新曲風，呢首歌嘅高音位，亦令Edan花咗唔少時間錄音：「之前有試過好嗌咁去唱，又發覺太嗌唔好聽，結果第一日錄完返去聽發覺唔得，第二日就砍掉重練，過程中都試過好幾次推翻自己嘅演繹再試新嘢，所以係幾大挑戰。」
為咗今次AI主題，MV由形象到畫面上都充滿科幻同超現實感覺，而向來畏高嘅Edan，喺MV中仲要吊威吔，Edan為咗今次新歌真係獻出咗好多個第一次啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]