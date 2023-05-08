Edan為新歌大突破超擔心 首嘗AI主題挑戰Band Sound風格

Viu1HK報導：過去唱情歌、慢歌為主嘅Edan呂爵安，今次以AI程式為靈感，推出新作《ChatMrE》。呢個Concept係黃偉文諗出嚟，Edan聽完都話好鍾意，因為佢自己對於AI、科技都幾感興趣，而今次份詞就係寫AI學習能力好快，又太聰明，做某啲工作會快過人好多，有啲工種可能會被取代，係一個好有趣嘅課題，再配合Band Sound風格，成就了《ChatMrE》的出現。