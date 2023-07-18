Edan淋雨️唔怕樣衰為MV學劍道一年一首E式情歌打造「E先生」系…
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Viu1HK報導：Edan淋雨️唔怕樣衰為MV學劍道一年一首E式情歌打造「E先生」系列
Edan呂爵安早前預告「E式情歌」回歸，新作《E先生愛人執照》係佢二度參與作曲部分！再次用「E先生」作為歌名，原來係填詞人Wyman嘅主意，Edan話Wyman提議每年出一首《E先生XXX》，將佢成為一個系列。
適逢DSE放榜在即，亦啟發咗佢哋今次歌名、內容，Edan解釋「揸車要考牌，又有人話擔遮要考牌，做人父母都要考牌，其實愛情都好似要考牌，因為每段愛情喺溝通、相處、磨合都好唔同，往往喺經歷裡面學到一啲嘢，累積經驗，會令自己成為更加好嘅愛人。」
MV方面，Edan同製作團隊都想將「E先生」製作成連續劇，《E先生連環不幸事件》背景係中學至出社會做嘢階段，《E先生愛人執照》就係大學發生嘅故事，E先生加入劍道學會認識咗一名女生，因練習產生感情，繼而主動追求⋯
Edan話今次拍MV經歷咗好多第一次，包括第一次喺人造雨場景中拍攝，令佢大開眼界，但對鞋keep住濕就有啲唔舒服，而且太大雨對眼又擘唔開「有啲樣衰髮型都冇埋，但有啲情節係落住雨先會更加有Feel同唯美。」而身為劍道學會成員，梗係唔少得着上劍道服，Edan 為咗演活角色，專登走去學劍道，練咗一日就掌握到基本動作，仲自薦拍日本劍道題材嘅戲添！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]