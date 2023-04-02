Edan愚人節整蠱歌迷跳唱《三分甜》謝罪 Ian公開爭取開個人演唱會 洪…
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Viu1HK報導：Edan愚人節整蠱歌迷跳唱《三分甜》謝罪 Ian公開爭取開個人演唱會 洪嘉豪想拍BL劇️搵Jeffrey MC做對手
Ian陳卓賢、Edan呂爵安、洪嘉豪、Gordon Flanders、Ivana王菀之同崔展鴻等，噚晚為《HKT西九音樂節》演出，適逢愚人節，Edan再度整鬼現場觀眾，聲稱要因病缺席，但醒目嘅Fans都冇「拉隊脫粉」，期間Edan仲戴上蝴蝶結跳唱Lolly Talk嘅《三分甜》，High爆全場！至於Ian亦心情大靚，不斷Encore飲水享受尖叫聲，唱《地球上的最後一朵花》時，仲化身「陳Sir」教全場觀眾「Hoah-eh-oh-eh-oh」。
Ian坦言對今次「個人馬拉松」有啲緊張，事關係第一次連唱6首歌，仲希望同公司爭取今年開個人演唱會。講到AK經常上載拍攝《冰上火花》嘅英姿，Ian笑言自己都珍藏大量型爆短片，但廢事po出嚟，令AK冇面就唔好啦！至於Edan就自誇跳《三分甜》冇難度，一來自己唔係行靚仔路線；二來扮嬌俏最耍家。
此外，嘉豪同Gordon合唱時掃背兼拖手，但兩人都笑言冇下次！不過，嘉豪揚言接受拍BL劇，仲mark實MC同Jeffrey做對手，好識補身喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]