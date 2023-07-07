6膠見面會 阿正幫fans謀福利 Edan自認「又快又彈」️ Jeffrey感性落…
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Viu1HK報導：6膠見面會 阿正幫fans謀福利 Edan自認「又快又彈」️ Jeffrey感性落淚因唔捨得爺爺？
「六膠」Edan、Jeffrey、阿正、岑珈其、Hillary同肥腸今日喺銅鑼灣舉行首次見面會，除咗玩遊戲冧膠粉外，阿正仲同家姐Hillary爭做「撥婦」，又喺Jeffrey同Edan影單人相時幫手捲衫派福利，仲起鬨叫兩位壯男除衫，訪問時又幫Jeffrey檢查褲鏈，好忙呀佢！
六膠希望出埠拍攝《膠戰S3》，而Edan同阿正都唔介意因為節目而增添花名「兩爵安」同「岸兜正」，爺爺珈其仲挑機Edan，學自己喺節目中度高，又親解英文程度，笑Cry呀！講到Jeffrey喺節目中落淚，佢就解釋因為唔捨得爺爺，嚇到爺爺即刻啋過佢，澄清自己身體健康呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]