陳卓賢解釋《仍在》的兩層意思 邀麥曦茵執導MV 望年底出第5首歌
Ian陳卓賢果然講得出做得到！今年第4首新作《仍在》於今日推出，雖然頻頻出歌，但創作靈感依然有增無減，繼續親自作曲！而喺創作新歌嗰陣，Ian想用兩個字貫穿旋律，同時亦希望帶出歌曲嘅故事，於是就請作詞嘅Oscar幫忙構思，結果二人度出「無奈」呢個主題，Ian表示：「如果用愛情角度去睇，想講嘅就係即使兩個人相愛，但礙於現實兩個人未能一齊走落去，但其實愛情以外都會有現實與理想抗衡嘅情況，例如：興趣係唱歌，都要衡量興趣同點樣維持生活，但最後卻被現實擊敗嘅無奈。」
《仍在》呢個歌名其實亦有兩層意思：「人與人之間嘅關係，好多時都係一啲微細行為、動作而展開，而我哋呢首歌，就係用『仍在』呢兩個字作為故事嘅主軸，呢兩個字有依然喺度嘅意思，係我對某啲人與事嘅期望，另外『仍』字有凝固嘅意思，以帶出兩個人之間嘅回憶凝結咗喺過去嘅日子，因為我哋再冇之後嘅事，只能回味過去經歷過嘅事。」而MV亦正正係一個關於時空嘅故事，Ian喺度重溫同女主角經歷嘅一切，而呢啲畫面統統停留喺佢嘅腦海裡，就好似尋找回憶嘅同時，發覺往事只能回味。
其實今次MV，Ian更搵嚟麥曦茵導演執導，為畫面添上一份不一樣嘅電影感覺，Ian表示：「有次睇到麥導嘅MV，好喜歡當中嗰種訴說故事嘅運鏡魔法，好想試下如果係一隻Ballad情歌，配上好有電影感嘅拍攝會係點樣。」雖然已經出咗新歌，但Ian亦打算趕喺年底前推出第5首作品，佢表示：「第5首會係好唔同嘅作品，但係咪跳唱就賣個關子，敬請期待。」勁高產嘅Ian近期仲推出咗《Distance》國語版，佢都好希望推出全新國語歌㗎！
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