KC願為《一拳超人》剃光「藍毛毛」 亨仔讚濟哥靚仔 望加入ERRO…
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Viu1HK報導：KC願為《一拳超人》剃光「藍毛毛」 亨仔讚濟哥靚仔 望加入ERROR被Ban 希晉認孖MC出歌 預告再合作
《全民造星V》亞軍KC、季軍亨仔同希晉今日出席商場活動，吸引大批Fans撐場，好墟冚呀！期間三位表演唱歌同跳舞，台上又同Fans玩遊戲，台下又近距離接觸，相當寵粉！
一比完賽就即刻出Job吸金，三位當然開心到爆，仲分享最想拍咩廣告，動漫迷KC仲話為咗一男子肯犧牲「藍毛毛」；亨仔就自認大食，如果真係有米線廣告就Perfect喇！至於發展大計呢？希晉就話只要有得唱歌就乜都得，仲爆歌曲《Butterfly》係同一男子合作，係咪好想知邊位呢？
講到亨仔同ERROR經理人濟哥嘅「世紀合照」，亨仔就勁Humble喇，讚濟哥靚仔好多，仲自爆同花姐講過想入ERROR，欲知後事如何？記得收睇喇！
網民點睇？
亨仔越嚟越習慣訪問對答🈶️🈶️🔥～
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]