Lyman欲做演員最愛賀歲片️KC目標「跳」出香港亨仔想跟ERROR…
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Viu1HK報導：Lyman欲做演員最愛賀歲片️KC目標「跳」出香港亨仔想跟ERROR學搞笑
《全民造星V》比賽完咗成大半個月，相信Fans掛住佢哋之餘，仲好關心偶像之後嘅發展。不過大家唔使擔心，皆因Lyman、KC同埋亨仔都已經有晒明確嘅目標喇。Lyman表示會以跳舞做基礎，而家想向演戲方面發展，仲視梁朝偉、周潤發、甄子丹為目標添！
而KC就會繼續向做跳舞明星進發，佢直言會加強技巧，目標係達到國外舞者嘅水準。不過一般人會認為跳舞工作唔太穩定，所以佢爆阿爸曾經叫佢考返個棍波牌傍身，家陣喺比賽攞到好成績，終於可以令屋企人放心喇。
至於唱得之人亨仔，除咗想同兄弟們組Band之外，仲希望同師兄ERROR合作，嘗試拍綜藝或劇集，又講明想拍校園劇做欺凌人嘅角色，認真搞笑啊！
喺節目播出後，三位已經收穫大班Fans，到而家嘅人氣可謂有增無減，想知佢哋入行後，生活上有咩改變？又點睇網民拎佢哋同「超級冠軍」姜濤比較？即刻睇訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK