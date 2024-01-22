現場實況Edan27歲牛一獲萬人大合唱生日歌MIRROR捧蛋糕祝壽自封…
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Viu1HK報導：現場實況Edan27歲牛一獲萬人大合唱生日歌MIRROR捧蛋糕祝壽自封「呂布仙尼」鼓勵媽媽爵屎堅持抗癌派洋蔥
MIRROR今晚舉行第6場亞博演唱會，適逢係Edan呂爵安嘅27歲正日生日，爵屎們當然準備咗驚喜為偶像賀壽啦！Encore時，全場爵屎已經唱定生日歌畀偶像聽，「壽星仔」Edan亦理所當然成為今晚彩蛋，但佢未升上台前仲整鬼Fans，話Edan已經返咗酒店，又唱最傳統嘅中式生日歌，更自封係「呂布仙尼」，可以唱「Happy Birthday to me！」笑Cry呀！期間Edan拎出電話拍低全場大合唱英文歌嘅盛況，又話父母同妹妹「小如豬」都有嚟睇騷，仲即席派心畀阿妹，名副其實係「妹控」呀！
其後Edan分享一位患癌媽媽Fans嘅經歷，內容相當感人，仲送上《Again！》為呢位Fans打氣，希望佢喺抗癌路上堅持落去！
最後MIRROR齊人捧蛋糕出場賀Edan生日，壽星仔仲即席許願同吹蠟燭，隊長Lokman話送多首《One and All》畀大家做彩蛋，並以《We Are》作結，Edan同Anson Lo、Jeremy仲玩到癲晒添呀！
網民點睇？
生日快樂🎉🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK