MIRROR新團歌騷玩味舞步成軍5年無視反對聲音用行動打破常規
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Viu1HK報導：相隔8個月，MIRROR推出全新廣東話團歌《SHEESH》，喺MV入面12子以玩味舞步，配合新歌內容，表達出即使面對更多不同嘅聲音，最重要有自己一套，自信地邁步向前嘅態度。
今次歌名用咗擬聲詞「SHEESH」，隊長Lokman解釋大家身邊聽到好多聲音，只要回應一句「SHEESH」，然後自信地繼續做好自己 ，終有一日會成功。MV以歷史事例作故事，Lokman話：「古人唔相信人類可以喺天空中飛翔，經常取笑科學家傻，唔踏實，但而家一天都係飛機，一街都係電腦！」
今年係MIRROR成軍第5個年頭，外間或者有好多標籤加諸佢哋身上，副隊長AK好堅定話同班兄弟堅持到第5年，大家都有進步，「唔係話我哋而家做得好好，但我哋呢幾年，唔多唔少都有進步，喺呢行係要慢慢Fulfill大家嘅需要，滿足觀眾嘅要求。」Lokman就覺得用行動去證明係最好嘅方法，MIRROR會繼續做返自己，究竟佢哋有冇突破某啲標籤同框架，個答案就俾觀眾自己搵啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]