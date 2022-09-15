下流上車族｜1-20集劇情：林敏聰首演無綫劇賀台慶 私樓夢碎轉戰公屋換居屋
主演：林敏聰、江美儀、鮑起靜、 丁子朗、郭柏妍
播出日期︰ 2022年10月17日 – 11月11日
播出時間︰ 2030-2130
《下流上車族》劇情 假結婚抽中居屋點算好？
車志明（林敏驄飾）與太太莫雯慧（江美儀飾）於2008年賣樓「套現」， 以為半年內樓價會跌至谷底，豈料不跌反升。買私樓夢碎，唯有轉戰居屋，可惜只得揀樓機會。車志明因「上車」無期而苦惱不堪，眼見一生中最痛恨的人閔謝毓霞坐擁海景公屋，更是憤恨至極。車志明努力遊說霞把自己一家加入霞的公屋名冊，再用公屋換居屋，誰知計劃總趕不上變化！
車志明是地產經紀高榮的熟客，車志明介紹大女兒芊芊（郭柏妍飾）當榮的助手，芊成為地產助理後見盡買家百態。紀高榮視「上車」為人生必經階段， 芊同樣想上車，二人於是假結婚，一起申請居屋，更幸運地成功抽中。榮為節省租金而遷入居屋，怎料芊一家被逼遷，必須搬來同住。假結婚的兩人要面對真實的同 居生活⋯⋯
《下流上車族》 開拍一波三折｜蘇皓兒被飛 姜皓文臨門辭演
無綫已開拍的新劇《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開工一日的男主角姜皓文（黑仔）又唔做，臨時拉伕搵從未拍過電視劇的林敏驄執二攤。林敏驄出名不受控，拍戲做綜藝節目都鍾意爆肚爆粗，同佢合作過的藝人就知有幾難忍笑，呢套劇分分鐘變鬧劇。今次他與江美儀演一對夫妻，向來工作認真的江美儀又治唔治到佢呢？
林敏聰獲曾志偉力邀出山
《下流上班族》由林敏聰、鮑起靜和江美儀主演，劇情講述林敏聰被未婚妻騙走他的上車盤，被逼重新開始存錢的林敏聰經歷一番迂迴曲折後遇上江美儀，展開假結婚的同居生活。 《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開工一日的男主角姜皓文（黑仔）辭演，臨時拉伕搵從未拍過電視劇的林敏驄執二攤。一眾網民都表示十分期待毫無拍劇經驗的冷面笑匠林敏聰的爆笑演技！
東張西望｜林敏聰第一次拍劇就越級挑戰頂級演技派
常見問題
《下流上車族》劇情中郭柏妍為何要假結婚？
劇情講述飾演郭柏妍父親的林敏驄，介紹她去做地產經紀的助手，而郭柏妍成為地產助理後見盡買家百態，然後為了上車與地產助理假結婚，繼而意外地要與林敏驄一家人共住⋯⋯即睇劇情劇透
《下流上車族》蘇皓兒為何被飛起？
有傳蘇皓兒新劇角色突然易角，是因為她在《金宵大廈2》的演技差所累，雖然她在〈雙魚〉中犧牲色相以爛面樣示人，但演技就慘被攻擊⋯⋯詳見：蘇皓兒演技差被飛出新劇
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