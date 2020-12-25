《使徒行者3》大結局36-37集劇透：林峯馬國明終極對決！驚人彩蛋為續集埋3大伏線
文：東方新地 圖：TVB
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劇透注意：《使徒行者3》最後兩小時大結局將在12月26日於無綫播放，以下圖文劇情，將揭露終極劇情，以及壓軸彩蛋角色！
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《使徒行者3 》人物關係圖
《使徒行者3》大結局第36集(26/12)： 馬國明要脅政府高層 爆Seed、卓凱等人身陷絕境
韋作榮叫紀泓到大數據中心 The Core幫忙，欲暗中設局炸死紀泓。爆Seed察覺有異，及時救出紀泓。紀泓知道被韋作榮出賣，決定指證他。韋作榮派殺手暗殺紀泓，紀泓臨終前將一條內藏韋作榮罪證的頸鏈交給Madam G。韋作榮被拘捕後不久便無罪釋放，原來韋作榮掌握著高官及富豪的秘密證據簿，還利用他們的力量追殺卓凱等人。
藍楠為救爆Seed意外中槍
爆Seed負傷逃入跌打館，藍楠為救爆Seed意外中槍……卓凱等人被黑白兩道搜捕，認為只有Madam G能幫助他們。韋作榮稱章紀泓才是幕後黑手，將一切推搪給Madam G的姐姐，要Madam G相信他……
《使徒行者3》大結局第37集(26/12)：黑白無間終極對決
(大結局)Madam G裝作相信韋作榮，藉機奪去證據簿。卓凱和爆Seed憑著證據簿說服高官、富豪自首，韋作榮遭通緝。韋作榮求韋爺助他逃亡，誤以為被出賣，開槍擊斃韋爺。卓凱等人尋至，雙方展開槍戰、Madam G為韋作榮擋了一槍，最後爆Seed與韋作榮對峙，韋作榮以小嘉消息作餌，要脅爆Seed放走他，爆Seed不服，最後二人開槍互轟……
浩洋之父跌倒重傷，亞希助浩洋見他最後一面，還承諾會守候浩洋。
卓凱答應以顧問身份助刑事情報科重組，歡喜與天堂則決定到中東浪跡天涯。爆Seed探訪獄中一名殺手，他聲稱知道小嘉下落……
《使徒行者3》大結局三大彩蛋伏線
《使徒行者3》最後5分鐘的劇情再扭轉，兩大臥底劇的皇牌臥底角色，以彩蛋形式「穿越」出現：
伏線1 馬國明「一死以謝天華」
爆Seed向卓Sir表示韋作榮的「致命一槍」，並非由他射出，鏡頭一轉，觀眾發現射死韋作榮的竟然係「Laughing哥」謝天華，到底韋作榮/魏德禮的死，對誰有利？由於謝天華的角色並無對白，他的真正身份成疑。回到目錄
伏線2 《鐵探》姜皓文：「臥底唔係咁做㗎！」
鏡頭一轉，殷天俠（曾舜晞 飾）竟然死而復生，本已在24集遭馬國明擊斃的殷天俠，被反鎖於一間暗黑密室，盤問他的竟然係姜皓文，與謝天華不同，黑哥向殷天俠表示知道他的真正身份，指出他既唔係Madman、又唔係新西蘭警員殷天俠⋯⋯昏迷甦醒過來的殷天俠依然好身手，角鎖奪槍欲殺死姜皓文，但對方淡然冷笑，拋低一句「臥底唔係咁做㗎！」就轉場到下一幕⋯⋯回到目錄
伏線3 佘詩曼到底有冇死？
佘詩曼飾演的丁小嘉，全輯《使徒行者3》反覆被提在不同角色口邊，最終卻沒有現身，劇集最尾，將第一集的探監戲重播一次，沒有添加任何線索——爆Seed去監獄盤問黑幫殺手「畫家」（鄭愷飾演），對方展示一張丁小嘉的畫像，表示自己與丁小嘉失蹤一事有關，更要求薛家強救其出獄⋯⋯ 召喚了37集依然無影，到底佘詩曼會唔會有檔期拍《使徒行者4》或者電影版呢？回到目錄