使徒行者3 大結局

《使徒行者3》大結局36-37集劇透：林峯馬國明終極對決！驚人彩蛋為續集埋3大伏線

東方新地 - 劇情

《使徒行者3》大結局有神秘彩蛋！結局周上文提要：隱居新西蘭的 「長興」創辦人辛志堅（鄭則仕 飾）忽然回港奪權，觸發馬國明由韋作榮變回更邪惡的魏德禮，大開殺戒，奪取「長興」終極秘密，將一班臥底迫向絕境… 大結局劇情林峯、馬國明黑白無間終極對決！

文：東方新地 圖：TVB

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劇透注意：《使徒行者3》最後兩小時大結局將在12月26日於無綫播放，以下圖文劇情，將揭露終極劇情，以及壓軸彩蛋角色！

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《使徒行者3 》大結局劇情劇透！黑白無間終極對決

《使徒行者3 》人物關係圖

《使徒行者 3 》人物關係圖；「崇聯社」選坐館、蔡思貝戲份特多，滲入網絡賭場
《使徒行者 3 》人物關係圖；「崇聯社」選坐館、蔡思貝戲份特多，滲入網絡賭場


《使徒行者3》大結局第36集(26/12)： 馬國明要脅政府高層 爆Seed、卓凱等人身陷絕境

韋作榮叫紀泓到大數據中心 The Core幫忙，欲暗中設局炸死紀泓。爆Seed察覺有異，及時救出紀泓。紀泓知道被韋作榮出賣，決定指證他。韋作榮派殺手暗殺紀泓，紀泓臨終前將一條內藏韋作榮罪證的頸鏈交給Madam G。韋作榮被拘捕後不久便無罪釋放，原來韋作榮掌握著高官及富豪的秘密證據簿，還利用他們的力量追殺卓凱等人。

藍楠為救爆Seed意外中槍

爆Seed負傷逃入跌打館，藍楠為救爆Seed意外中槍……卓凱等人被黑白兩道搜捕，認為只有Madam G能幫助他們。韋作榮稱章紀泓才是幕後黑手，將一切推搪給Madam G的姐姐，要Madam G相信他……

使徒行者3 大結局
姐姐斃命，Madam G信念崩潰，不能要對韋作榮⋯⋯

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《使徒行者3》大結局第37集(26/12)：黑白無間終極對決

(大結局)Madam G裝作相信韋作榮，藉機奪去證據簿。卓凱和爆Seed憑著證據簿說服高官、富豪自首，韋作榮遭通緝。韋作榮求韋爺助他逃亡，誤以為被出賣，開槍擊斃韋爺。卓凱等人尋至，雙方展開槍戰、Madam G為韋作榮擋了一槍，最後爆Seed與韋作榮對峙，韋作榮以小嘉消息作餌，要脅爆Seed放走他，爆Seed不服，最後二人開槍互轟……

《使徒行者3》大結局
《使徒行者3》大結局：爆Seed與韋作榮互轟數槍，但致命一擊原來唔係由爆Seed射出。

浩洋之父跌倒重傷，亞希助浩洋見他最後一面，還承諾會守候浩洋。
卓凱答應以顧問身份助刑事情報科重組，歡喜與天堂則決定到中東浪跡天涯。爆Seed探訪獄中一名殺手，他聲稱知道小嘉下落……

《使徒行者3》結局
《使徒行者3》結局，卓凱以顧問角色重新加入CIB，Madam G中槍後只能坐輪椅。

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《使徒行者3》大結局三大彩蛋伏線

《使徒行者3》最後5分鐘的劇情再扭轉，兩大臥底劇的皇牌臥底角色，以彩蛋形式「穿越」出現：

伏線1 馬國明「一死以謝天華」

爆Seed向卓Sir表示韋作榮的「致命一槍」，並非由他射出，鏡頭一轉，觀眾發現射死韋作榮的竟然係「Laughing哥」謝天華，到底韋作榮/魏德禮的死，對誰有利？由於謝天華的角色並無對白，他的真正身份成疑。回到目錄

使徒行者3大結局謝天華
《使徒行者3》結局劇透，馬國明一死以謝天華，Laughing哥的客串角色無對白，只有招牌的冷笑。

伏線2 《鐵探》姜皓文：「臥底唔係咁做㗎！」

鏡頭一轉，殷天俠（曾舜晞 飾）竟然死而復生，本已在24集遭馬國明擊斃的殷天俠，被反鎖於一間暗黑密室，盤問他的竟然係姜皓文，與謝天華不同，黑哥向殷天俠表示知道他的真正身份，指出他既唔係Madman、又唔係新西蘭警員殷天俠⋯⋯昏迷甦醒過來的殷天俠依然好身手，角鎖奪槍欲殺死姜皓文，但對方淡然冷笑，拋低一句「臥底唔係咁做㗎！」就轉場到下一幕⋯⋯回到目錄

使徒行者3姜皓文
姜皓文以劇集《鐵探》臥底探員Bingo游秉高的角色造型現身，沒有表明自己身份，但就跟曾舜晞飾演的殷天俠有一段故弄玄虛的對白⋯⋯

伏線3 佘詩曼到底有冇死？

佘詩曼飾演的丁小嘉，全輯《使徒行者3》反覆被提在不同角色口邊，最終卻沒有現身，劇集最尾，將第一集的探監戲重播一次，沒有添加任何線索——爆Seed去監獄盤問黑幫殺手「畫家」（鄭愷飾演），對方展示一張丁小嘉的畫像，表示自己與丁小嘉失蹤一事有關，更要求薛家強救其出獄⋯⋯ 召喚了37集依然無影，到底佘詩曼會唔會有檔期拍《使徒行者4》或者電影版呢？回到目錄

使徒行者3 佘詩曼 釘姐
《使徒行者3》佘詩曼僅以畫像現身？
令人期待的組合，可惜在《使徒行者3》未能重現。
令人期待的組合，可惜在《使徒行者3》由頭到尾都未能重現。
使徒行者丁小嘉
2016年《使徒行者》電影版，佘詩曼曾經延續「丁小嘉」的角色。

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