大叔的愛ViuTV｜1至5集劇情劇透 黃德斌離婚爭Edan、Anson Lo浴室奪初吻！花姐有份客串？

ViuTV劇集《大叔的愛》第1至5集劇情劇透：男子氣概十足的KK（黃德斌）暗戀阿田（Edan）多時，終於鼓起勇氣表白，並同結婚廿載的妻子Francesca（簡慕華）提出離婚，而阿田卻和同樣暗戀他的新同事凌少牧（Anson）展開了同居生活，更在浴室被奪去了初吻，而到了第五集，經理人花姐更有份客串一角！

文：東方新地｜圖：ViuTV劇照