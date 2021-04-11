《律政強人》劇情劇透：第1-7集分集劇情 廖啟智、方中信為車廠賠償案初次鬥法
文：東方新地 圖：TVB.com
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第15-21集分集劇情：李璧琦搞到自殺、方中信被設局；老孤狸鍾景輝被廖啟智鬥走撤去副主席一職！
第1集 廖啟智拒停車廠上巿計劃
柏迪車廠決定提升上市集資規模。本港最大華資律師行Donald & Co.的執行合夥人廖啟智，帶領眾多下屬為此工作至深夜，忙個不停。廖啟智又秘密約見四位包銷商，要求他們協助讓車廠成功上市。廖啟智承認以車廠現在的實力，未必能滿足股東的回報要求，但他豪言失去了的收入，將會很快賺回。 四名股東對廖啟智的說話非常懷疑。未幾，電視新聞便報道了一宗交通意外，涉事車輛正是由柏迪車廠生產，廖啟智為之震驚。 方中信巧言阻止工潮 有工人要求印刷廠復工，在資方辦公室外靜坐示威。他們的行動持續了兩個星期，吸引大量媒體採訪、報道。代表勞方談判的律師方中信一出現，工人立即上前探問。方中信自稱已經與資方達成了協議，讓工人得到更多的賠償，建議他們停止工潮。 然而，眾工人仍然不滿資方開出的條件，一擁而上，方中信制止眾人，好言解釋，又表示願意幫他們控告資方。可是當方中信把官司費用說出來後，工人無不驚訝。
另一邊廂，Donald & Co.的委員會主席劉丹在電視螢幕前，看着方中信說服工人，非常欣賞他的口才。 廖啟智拒停上市計劃 廖啟智與下屬曹永廉在討論案情時，接到劉丹的來電召見，廖啟智心裏泛起不好的預兆。劉丹坦言與另一委員會成員鍾景輝商量過，不想車廠上市的計劃在公司「流產」，建議廖啟智暫停議案。然而廖啟智堅持絕不會停，柏迪車廠會如常上市。 李佳芯與方中信傾談客人的離婚協議及遺產分配問題。可是，會議上方中信非常不專心，令李佳芯甚是憤怒。方中信要秘書郭少芸查出交通意外的資料，郭少芸不知何解，又稱公司還有很多案件要處理。 方中信想在庭上贏廖啟智 李佳芯尋找方中信，想為女方當事人提出新和解條件，願意減少生活費。但方中信堅持男方當事人不會給予一分錢。劉丹來到方中信家樓下，等他回家。劉丹希望方中信可以加盟他的公司。 車禍死者太太李旻芳從法援律師名單中，挑選出方中信為她作民事索償，方中信非常高興，認為這次是一個挑戰。 李佳芯再次找方中信，商談離婚協議的問題，令方中信非常不滿。廖啟智去見方中信，希望方中信說服李旻芳庭外和解，但方中信想在法庭上贏廖啟智。然而，廖啟智拿出一份死者的驗身報告，方中信才發現這宗案件的真正難處……
第2集 方中信、廖啟智為賠償案初次鬥法汽車集團首次公開募股
方中信首次與車禍遺孀李旻芳會面，但她仍是六神無主。方中信指金錢只能保障生活，但並不足夠，他提出至少要柏迪車廠公開道歉，承認責任。李旻芳想了一會，也只好聽方中信的話。 郭少芸查到死者生前很少檢查身體，對上一次檢查，已是入職銀行前。但報告指他身體沒有大問題。李旻芳根本不知道丈夫有心臟病。 方中信的徒弟何廣沛則懷疑，是死者刻意不把身體毛病告之家人，但方中信突然從另一個角度思考，懷疑廖啟智手上的驗身報告是虛構的，目的是擾亂自己的思緒。 廖啟智以海量資料癱瘓方中信 廖啟智被記者問到，交通意外會否影響柏迪車廠上市。他堅定地指上市一定如期進行。但訪問後卻致電報社，叫負責人把訪問稿抽起。 廖啟智回到辦公室，曹永廉把李旻芳所提出的要求告訴他，廖啟智完全不接受，尤其是對方要求車廠公開道歉，廖啟智更是大力反對。這時，廖啟智下屬準備好方中信要求的車廠文件，一共三年的汽車報告。廖啟智突然靈機一觸，叫下屬通知車廠，把有關資料的數量加至十倍，聲言要令方中信沒有時間看完全部資料。 方中信拒絕和解條件 方中信從記者口中得知，廖啟智計劃封殺所有車廠上市的媒體消息。方中信卻要把它公開，於是要求網台節目討論事故，必要時，用錢買節目時間。曹永廉把百多盒車廠文件交給方中信，方中信心知是廖啟智在耍花招。 曹永廉把廖啟智的新建議交給方中信，希望他會與李旻芳商討。方中信看完後，即把建議文件撕去，並叫曹永廉向廖啟智說建議不獲接受。 劉丹把真相告知包銷商 廖啟智接太太李璧琦放工，其間得知證監會對柏迪上市甚有保留，怕萬一車廠有事，會影響到證監會的聲譽。廖啟智若有所思。 劉丹把證監會的決定告訴四位車廠包銷商，他們打算一同慶祝，豈料劉丹突然把出來真相，表示現在不值得慶祝，因為假如當車廠上市，但官司仍未處理好，股價會急速下落。那時，四位包銷商就要負責托市。 方中信離開時，剛巧碰上廖啟智，他們在電梯內秘密對話。廖啟智指死者有隱性心臟病，報告已顯示得一清二楚，但方中信堅持報告是假的，車禍死因是汽車機件故障。 李佳芯負責一宗誹謗案，當事人梁堅被商人林敬龍要求賠償三千萬，而梁堅完全不願賠償。雙方爭持激烈。李佳芯不知如何是好。幸得律師密友黃智雯幫助，李佳芯才能把事情解決。
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第3集 黃智雯召開死因聆訊 方中信以非常手段拖延談判
李佳芯協助黃智雯，準備開車禍意外的內庭聆訊。李佳芯問她知否對方的律師是誰，黃智雯指是方中信。李佳芯表示聽過行內傳言，最好不要在庭上遇到方中信，否則凶多吉少，但黃智雯竟自稱對方中信瞭如指掌。 原來黃智雯曾是方中信的徒弟，當年只欠一個月便完成實習，可是方中信竟不讓她畢業。李佳芯本欲追問下去，但黃智雯不想多說。 另一邊廂，方中信向李旻芳解釋，自己會用盡方法阻止死者被解剖，於是邀請她在這個非常時期，一同使用非常手段。李旻芳答應聽他的話。 劉丹與股東阻止上市 曹永廉提出只要車廠不用公開道歉，賠償金額可以增加。但方中信卻指公開道歉是底線，不能讓步。曹永廉坦言，如果法官真的召開死因聆訊，最後發現死者是死於心臟病的話，李旻芳將會失去賠償。可是方中信卻指，如果證實了死者並非死於心臟病，車廠股價一定會大瀉，坦言今次是要看看究竟誰人夠運。 劉丹與一眾大股東衝着廖啟智而來，強調車廠有官司在身，加上四名包銷商離陣，如果強行上市，對車廠極度不利。廖啟智卻以數據反映律師行已經跌出行內三甲，原因是太保守，不夠進取。他已經聯絡了外國銀行，願意全權處理車廠的股票包銷。眾股東都有不同意見。劉丹有見及此，即進行投票，以作決定。 方中信黃智雯彷如陌生人 方中信在庭上見到黃智雯，當作完全不認識她。李佳芯覺得很奇怪，以為二人有深仇大恨。 方中信與黃智雯爭辯時互不相讓，方中信從警方的調查報告中，指出汽車的零件出現問題，而死因是頸骨折斷；黃智雯則希望法官召開死因聆訊，守從程序公義，解剖屍體還車廠一個公道。豈料，方中信突然臨陣妥協，同意召開死因聆訊，而李旻芳的情緒隨即失控起來…… 劉丹約見方中信，指現在律師行主要談論的，都是方中信與車廠的官司。方中信問劉丹會支持哪一邊，劉丹坦言不想支持廖啟智，但看見方中信的形勢，也沒有信心，所以都未有決定。 方中信自稱一眼看出廖啟智注定失敗，劉丹沒有再說下去，但已經被方中信的信心打動。臨走時，他說在律師行留了一間房給方中信，希望他隨時加盟。 李旻芳被誘簽和解協議 方中信回到律師樓，郭少芸叫他立即停止追打車廠。方中信感到愕然，指一定要令車廠公開道歉，願意承認責任。郭少芸堅持要方中信停止，方中信一怒之下，把郭少芸解僱。但之後卻向她道歉，希望她不要離開律師樓。方中信誓言，即使死者有心臟病，他都不會認輸。 李旻芳出席雙方律師的談判會議，廖啟智在方中信不在場下，游說李旻芳簽下和解協議，盡快完成索償案件。被困於擠塞馬路的方中信知道後，即命何廣沛阻止她簽任何文件……
第4集 方中信加盟即碰壁 網上淫照案！今集有好多李佳芯
劉丹向董事局宣布方中信加盟律師事務所，他第一個問廖啟智的意見，廖啟智心裏很不服氣，但沒有表現出來，更指方中信是非常出色的律師，所以很歡迎他加盟事務所。 黃智雯指方中信在事務所的分紅，比其他律師都高，這樣非常不合理。這時，廖啟智指為了事務所聲譽，他要求方中信每件案件，都要向他匯報。 廖啟智暗邀李佳芯轉投陣營 雖然方中信加盟了事務所，但廖啟智仍然在他之上。他吩咐下屬，把最難、最複雜的案件都交給方中信處理，因為他要令方中信第一宗案件敗得非常難看。 李佳芯接到一宗網絡性侵犯的案件，受害女子張美琪（吳嘉儀飾演）要求民事索償。李佳芯看了網上影片後，二話不說便決定辦理。她追問誰是拍攝影片的人，法援主任楊卓娜指是日昇集團的人，而日昇與Donald & Co.有很多生意來往，她想李佳芯先詢問劉丹意見。李佳芯沒有理會她。 各同事把相關的性侵犯案例交給李佳芯，這時廖啟智出現。李佳芯想向廖啟智匯報案件進度，但廖啟智表示相信她的能力。他又明言希望李佳芯不再處理法援案，而是轉去幫助他。 郭少芸不想轉去事務所 方中信通知郭少芸與何廣沛，明天將會轉到Donald & Co.事務所工作，而他們所得到的薪金，將會是現在的兩倍，甚至更多。二人聽罷各懷心事，郭少芸擔心事務所恍如鬥獸場，人事關係複雜，而且車廠一案，方中信與廖啟智的關係弄得很差，轉去對方公司工作並非好事。 方中信到事務所上班第一日，劉丹為他引見其他股東，而方中信亦事先牢記住各人的背景。 何廣沛第一次來到大型辦公室，要開始適應新生活。李佳芯見到他，即上前打招呼。李佳芯料不到個多星期前，與何廣沛仍在打對台，但現在已經成為同事。 黃智雯說謊出賣李佳芯 方中信在Donald & Co.的第一個客人，就是日昇集團的何老闆。事前，方中信做好資料搜集，得知何老闆與金洋電業的交易有問題，而對方不肯減價，但會議中方中信卻虛稱金洋的老闆已願意減價，何老闆聽後大喜。會議後，郭少芸私下問方中信實情，他坦言仍未與金洋老闆達成協議。 李佳芯準備控告日昇太子爺何友泉，同僚好友張曦雯提醒她，方中信正為日昇集團打官司，擔心涉及利益衝突。李佳芯致電黃智雯，黃智雯竟指方中信一案已完結，李佳芯放心下來。但原來，這正是廖啟智設下的陷阱……
第5集 網上散播性愛影片案 廖啟智發功拉劉丹下馬
劉丹、廖啟智和方中信都看過李佳芯的新聞片段，她在片中所說的追究到底，令事務所陷於兩難之間。廖啟智坦言，身為公司高層，一定以公司的利益為大前題。所以，他不想因為李佳芯的案件，錯失了日昇的生意。 方中信主動接手李佳芯的案件，並預計會在一星期內處理好。會議後，劉丹問廖啟智是否尋找舊檔案，廖啟智坦然承認。 黃智雯叫李佳芯依方中信做法 方中信向李佳芯求問實質證據，證明美琪（吳嘉儀飾演）是因網上淫片而失去了工作，可是一無所獲，他失望地表示根本沒有贏的機會。但是李佳芯沒有放棄，她覺得一定要為美琪取回公道。這時，方中信向李佳芯提議，要求美琪在官司完結前，不能離開家門半步。 李佳芯一聽之後，立即反對，因為律師沒有權禁止客人的生活。方中信聲言律師的責任是為當事人爭取最大權益，他想美琪保持無業狀態，好贏得法官的信任。李佳芯不懂得如何與方中信相處，她只好請教黃智雯，但黃智雯反指，如果要贏官司，不論方中信說甚麼，李佳芯都要照做。 劉丹將被律政司檢控 廖啟智見完檢控專員，知道商業罪案調查科即將調查劉丹多年前的案件，但廖啟智知道，劉丹應早就收到消息，事先毀滅所有有關的文件。 劉丹約見所有事務所的委員會成員，指商業罪案調查科開始調查天坤集團。原來當年他為了幫天坤上市，與眾委員一致決定造假文件。委員聽到劉丹這樣說，開始心領神會，知道將會發生何事。 鍾景輝指，他把當年的開會過程錄下，希望日後提醒他們會議的內容。劉丹提起廖啟智近日有意尋找當年的案件資料，想各委員阻止事件東窗事發，鍾景輝提議將廖啟智踢出委員會，希望各委員適時和議。 蔣志光不答應庭外和解 方中信約見友泉的代表律師蔣志光，商討庭外和解的空間，但蔣志光指他的當事人是不會賠償的，並且要美琪立即撤銷控訴。李佳芯知道蔣志光不肯和解，方中信惟有使出非常手段。李佳芯聽了後，不肯協助，方中信只能自己去做。 繞堯秘書謝康兒聽從吩咐，把當年案件的文件全部碎掉。但是，她暗中偷了一份非常重要的，交給她所愛的那個男人。 董事局大會上，鍾景輝動議把廖啟智踢出公司，其他委員都很贊成，可是廖啟智卻指劉丹失去了主席的資格。
第6集 方中信阻止廖啟智登位
鍾景輝帶着一班警員，進入劉丹辦公室，準備搜查當年的相關文件。李佳芯驚訝，不知道劉丹發生何事。她致電劉丹，只知道他被帶回警署調查。 李佳芯多次請求方中信出手助劉丹，但方中信坦言只求名利，不想牽涉公司權鬥。這時，李佳芯竟用自己在Donald ＆ Co.的股份向方中信交易。 警員搜查文件時，發現有關天坤集團上市的文件不見了，即問廖啟智因由，康兒代為解答，指劉丹曾叫她銷毀過天坤的文件，但不知原因何在。警員反問廖啟智，會否覺得劉丹這樣做，有點奇怪。廖啟智直指劉丹可能有些事情，不想其他人知道。 劉丹指文件不合法 警員開始審問劉丹，方中信擔任他的辯護律師。劉丹承認曾為天坤集團處理上市業務，而且所有簽名都由他簽署。可是，警方表示當時的天坤總值只是六億，而文件上卻顯示十五億，文件內容令人生疑。方中信看過警員取得的證據後，發現該文件由碎紙條貼合而成。 離開警署後，劉丹指警方提供的文件不合法，根本不能做檢控證據，方中信同意從這方面着手，可是劉丹又怕廖啟智在背後做了手腳。李佳芯想加入一同討論，但劉丹指她根本沒有經驗，只叫她立即回家。李佳芯非常失望又傷心。 事務所重選新主席 翌日，劉丹收到通知，律政司正式發出起訴，事務所其他委員非常擔心。劉丹從鍾景輝手上，取回當年的會議錄音，並立即銷毀，以表示這件事由他一人負責。劉丹想委員們修改公司守則，而方中信則盡力拖延官司時間。這時，鍾景輝提出新建議，要暫代劉丹的主席職位，劉丹聽罷感到愕然。 言談之間，廖啟智突現現身，提醒眾委員現有很多客戶取消與事務所合作，為今之計，應該立即重組公司架構，選出新主席。 黃智雯決定輔助李佳芯和劉丹，並坦言希望從中幫方中信一把。李佳芯不明所以，她不知道黃智雯與方中信發生過的事，以為他們二人有感情問題，但黃智雯否認，並自稱曾令方中信輸了一場官司。可是，方中信一直沒有在其他人面前提起過，事過境遷，一直令黃智雯最後悔的，是她不能再認方中信做師傅。 李佳芯被升為新主席 廖啟智約見所有委員，指劉丹已成為事務所的包袱，所以邀請他們與自己站在同一線。眾委員因為是劉丹的好朋友，當面拒絕。此時廖啟智拿出辭職信，指這些年來他們所得的花紅，全是他賺回來的。如果眾人不站在他一方，廖啟智與他的下屬會立即辭職。 委員會選新一任主席，鍾景輝與廖啟智都各有人支持。這時，方中信拿了劉丹的授權書出來，他把所有股份轉給李佳芯，並要她成為新一任主席……
第7集 同性戀傷人案、藝人提早解約案 方中信扶助李佳芯穩權
李佳芯升為事務所主席，引來很多媒體的好奇。每當被問到她上任後的新發展，李佳芯都指事務所已經有良好的制度，她只是保持下去而已。但當記者追問劉丹的案件，郭少芸便會立即終止訪問。李佳芯不明所以，覺得案件已經判刑，根本不用逃避。 廖啟智處理各人的工作時，黃智雯主動要分擔曹永廉的工作，但廖啟智不肯，只是叫她多多休息。黃智雯自知是之前激怒了廖啟智，再三請求下，廖啟智才答應讓她成為曹永廉副手。黃智雯心中不滿，但只能聽命。 李佳芯接刑事案件沒信心 方中信奇怪為何李佳芯沒有工作安排，廖啟智表示李佳芯已是公司主席，不能隨便接工作。方中信提出把中環公廁傷人案交給李佳芯處理。廖啟智不同意，直指李佳芯沒有能力處理。方中信想把這個決定交由委員會討論，廖啟智立即轉口風。 李佳芯接到傷人案的資料後，認為自己未試過處理刑事案，所以沒有信心。方中信指她現已是公司主席，代表着全公司，處理這宗案件對她將來發展會有很大幫助。 鍾景輝指由廖啟智話事 廖啟智向鍾景輝滙報各合夥人的工作安排，鍾景輝即指工作完全由廖啟智話事，他只是閒人一個，純粹掛名當副主席而已。他更自稱與劉丹的不同之處是不會爭權。廖啟智聽到鍾景輝的話後，感到十分滿意，並指他們能做到好朋友，鍾景輝也是這樣想。 曹永廉與黃智雯會見解約案的當事人簡淑兒，她想與娛樂公司解約，可是對方完全沒有違反僱傭合約的條款，無從入手，令曹永廉二人大傷腦筋。會議過後，曹永廉、黃智雯查出娛樂公司有為簡淑兒安排飯局，黃智雯計劃再與當事人商討，希望她可把這些事說出來。 李佳芯為傷人案與律政署的檢控員討論，想不到，那人正是楊卓娜。李佳芯希望說服恩慧，改控被告吳貫星刑罰較輕的罪名，但楊卓娜認為依從證據，意圖傷人罪是非常合理的指控。 李佳芯不想方中信幫忙 李佳芯日以繼夜，想找出為貫星脫罪的方法。她因為太累，所以在事務所睡着了。當她醒來時，卻發現方中信正在看她的文件。李佳芯立即搶回文件，並表示想自己全權處理，不想方中信插手。方中信讓她考慮，但李佳芯堅持。 曹永廉託國內朋友找到簡淑兒在內地的合約，他對黃智雯說，只要用這份合約做證，簡淑兒就會聽她說。黃智雯感謝曹永廉幫忙，而曹永廉希望這宗案件由黃智雯繼續跟進，又坦言大家正站在同一陣線，一定要互相幫助。