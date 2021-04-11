《律政強人》劇情劇透：第1-7集分集劇情 廖啟智、方中信為車廠賠償案初次鬥法

《律政強人》劇情兩個「法律強人」張強（方中信）和KC Lau（廖啟智），一個愛錢，一個愛權。一宗索償官司，讓沒有交集點的二人糾結在一起。廖啟智為上位將龍頭律師行主席劉丹拉下馬，方中信在利誘下輔助律師卓宜中Hazel（李佳芯）繼任主席，兩大陣營對壘掀起風暴⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com