中年好聲音6強總決賽︱激烈賽程持續更新 為你揭曉誰是終極皇者
中年好聲音激烈賽程更新（有待公布）
中年好聲音決賽歌單率先曝光！主持+評判陣容強勁
主持陣容加馬，除了有車婉婉，林曉峰和許文軒亦會強勢加盟；評審陣容方面，除了有四位固定評審肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還邀請到校長譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審！而第八位評審則是全球觀眾，觀眾可透過網上投票選出心水選手，投票結果分分鐘有機會影響賽果，決賽更將分成兩個回合進行，非常緊湊！
慢歌歌單：
- 我曾用心愛著你
- 明日話今天
- Forever Love
- 忘情號
- 吻別 X Take Me To Your Heart
- 爛泥
快歌歌單：
- Sway
- 跳舞街
- 熱情的沙漠
- 疾風
- 拒絕再玩
- 瘋了
為保持新鮮感及神秘感，無綫官方並沒有公布參賽者與歌曲組合，務求直播當晚為觀眾送上驚喜！快歌環節有選手會加入跳舞元素，勢要「舞」爆電視廣播城，值得期待！
中年好聲音決賽｜計分方式（評審評分+觀眾投票）
觀眾可透過網上投票選出心水選手，投票結果分分鐘有機會影響賽果！值得留意的是，7 位專業評審所給出的評分，將會刪去最高分和最低分，只計算餘下的5個分數確保公平。決賽將分成兩個回合進行，首回合六強參賽者將各自演出慢歌、快歌各一首，綜合專業評審評分及觀眾投票後；第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。按此看《中年好聲音夢想成真演唱會》售票詳情
中年好聲音6強名單出爐
1. 李佳︱實力上海妹嫁老外 來港追夢開唱歌學校
「為了追夢，可以去到幾盡？」 李佳表示：「為了圓來香港當歌手嘅夢想，我可以放下英國所有，移民到香港。」李佳出生喺上海，父母以唱京劇為主，於80年代父親來香港演出，李佳當時跟隨父親邊聽邊唱鄧麗君、鳯飛飛、龍飄飄等歌曲。到十幾歲時開始參加歌唱比賽，李佳歌藝出眾，在上海當過歌手，之後定居英國，為英藉老公Sunny生了兩個囝囝成為全職媽媽。
由於李佳熱愛音樂，渴望能再次踏上舞台。某年探望居港的母親，發現自己好留戀香港，得到老公大力支持，她在16年11月舉家移民來港。隔年李佳參加了3個歌唱比賽，結果奪得兩個總冠軍同一個亞軍，成績非常彪炳。李佳還獲業界歌唱導師的賞識，推薦她成為歌唱導師，從此開設了屬於自己的歌唱學校。
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李佳被指有冠軍相謙虛回應
一班《中年好聲音》嘅成員呢日同埋幾位應屆港姐，一齊到出晒名善心嘅明哥嘅餐廳幫手，向有需要嘅街坊派飯。仲有唔夠兩個星期就踏入直播總決賽一決雌雄嘅日子，而被視為奪冠熱門之一嘅 李佳 就謙虛指要睇自己同大家當日嘅表現先知鹿死誰手咁話。
呢日現身嘅各位成員當中，除咗李佳同顏志恒仍要埋首比賽之外，其他各位就已經開始為5月嘅演唱會準備喇，二家姐李思林就話同曹敏寶已經練緊體力，至於早前話要去娶老婆嘅羅金榮就話自己已經非常緊張喇。
2. 顏志恒︱落選《新秀》遺憾多年 唱冧歌整喊肥媽
現年42歲的顏志恒，任職酒店廚師，他在《中年》面試時表示唱歌令他搵到唯一的成功感，因為讀書唔叻又唔靚仔，畢業後掛住搵食，放棄了理想，之後順理成章結婚生仔，未能繼續唱歌。顏志恒出場後人氣急升，原來他參加過《新秀》，不過就連複賽都入唔到，但他冇放棄，成日匿埋在屋企廁所日日唱，所以被封「浴室歌王」。
顔志恒由比賽開始至今，一直深受肥媽喜愛，多輪比賽下獻唱不少金曲，如深情演出《一首歌一個故事》獲評審一致好評，當中演繹親情歌《Mama I Love You》，更令原唱肥媽感動當場落淚，更帶挈顏志恒踏上紅館，在自己的個唱上表演。
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顏志恒舉辦粉絲派對 志恒由素人出身至「吸粉」無數
《中年好聲音》自推出以來大受好評，參賽者顏志恒更被視為「黑馬」之一；由素人出身至「吸粉」無數！早前一班「bens」更為其舉行粉絲派對，顏志恒及妻子與歌迷同樂。
3. 羅啟豪︱節目中當配角如同「隱形」其母猛料竟為歌唱家
《中年好聲音》進入最後12強的階段，被稱「英國豪」的羅啟豪就愈戰愈勇，由開始至今，其表現淡定兼有一定的水準，每次都順利過關，但當事人曾公開承認比賽以來一直感到似「隱形人」。早前羅啟豪同媽媽的合照首次曝光，被發現其母劉英（Anne Lew）好猛料，陳奕迅23年新歌《盲婚啞嫁》MV中，就出現過劉英美妙的歌聲，獻唱《When I’m Dreaming》一曲。
原來在YouTube有不少劉英演出的影片，劉英自小受到爸爸薰陶愛上經典爵士英文歌，1969年15歲參加報章舉行的業餘歌唱大賽，由麗的電視轉播節目，最後奪得冠軍。其後劉英得到Anders Nelsson介紹，擔當Irene Ryder替工在美麗華酒店唱歌。後來放棄唱歌事業選擇組織家庭，生下三個小孩。大約十幾年前，劉英趁孩子長大重拾興趣，與多位志同道合的朋友組織歌唱團，又舉行慈善音樂會過足歌癮。
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《中年好聲音》第19集，羅啟豪邀請到區俊傑合唱張學友原唱嘅《祝福》，評審話佢哋兩個把聲好Match又有兄弟情，肥媽仲聽到喊！
4. 周吉佩︱曾組樂隊紅唔起解散 娛圈浮沉多年當閒角
早在07年21歲時，周吉佩參加有線電視舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》奪得亞軍，第二年簽約成為歌手出碟同擔任音樂節目主持。可惜當年遇上金融風暴，周吉佩被迫放棄歌手夢，轉行做傳媒機構的主播及記者。15年周吉佩成立了10年的樂隊sp’ACE加入Neway Star星娛樂公司，身為隊長的他是主音及結他手，17年推出同名EP，19年於旺角麥花臣球場舉辦過演唱會，不過翌年正式解散。sp’ACE曾於Youtube發佈3首翻唱Medley金曲，合共過百萬點擊率。08年周吉佩曾於新城勁爆頒獎禮奪得爆新登場創作歌手獎，同獲此獎的是王祖藍與王若琪。
在單親家庭長大的周吉佩，廿幾年來堅持追尋音樂夢，緣於患癌離世父親的鼓勵。36歲的他在《中年好聲音》表現出色，除打動一班觀眾外，亦成功感動到一直反對他繼續發「歌手夢」的太太Louise（黃彥欣），原來Louise都是半個圈中人，曾參加07年香港小姐，同屆冠亞季軍分別是張嘉兒、王君馨及周美欣。早年Louise曾客串過幾套電視劇，現在是全職媽媽及YouTuber，在《黑面媽x波包日記》YouTube頻道分享日常家庭生活。
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周吉佩邀請到曹敏寶合唱《童話》，評審認為今次嘅演唱都未達標，令觀眾未能投入享受。
5. 龍婷︱實力之選 央視《星光大道》2019年總冠軍
41歲龍婷有香港旺角小龍女之稱，早年移居香港認識了「旺角羅文」梁志源加入「旺角羅文歌舞團」，由17年開始在旺角西洋菜街行人專用區演唱，成為街頭歌手。後來行人專用區撤銷後，改在中環碼頭及西九龍文化區表演。龍婷原本學習舞蹈，16歲時因一次實習機會到廣東省中山市，在公園裏聽到陳慧嫻的《飄雪》，毅然決定放棄舞蹈轉行唱歌。16年9月龍婷參加內地節目《隱藏的歌手》第二季，19年再參加中央電視台大型選秀綜藝節目《星光大道》勇奪總冠軍。（同期對手香港人未必識，亞軍是吉仁蘇布德，季軍朱娜），現在她會在《香港旺角小龍女龍婷》YouTube頻道分享歌曲，點擊率好高。
20年龍婷曾因為《東張西望》的失實報道與無綫有爭執，事緣《東》播出了一段聲稱是由觀眾提供，龍婷在中環碼頭街演的片段，節目主持聲稱「上星期六」有四名以上市民在公眾地方聚集，罔顧「限聚令」。龍婷於當晚11時在社交平台發表聲明，指出片段拍攝正確日期是在限聚令發出之前。事隔不久，《東》在節目尾段作出澄清，指該片段由「一名熱心觀眾」提供，經查證後，實際是拍攝於「限聚令」實施前，並作出道歉。
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龍婷邀請到丁文俊合唱《選擇》，肥媽聽完就直問係唔係要結婚，其他評審都話兩個人把聲好夾，好有化學作用！
6. 吳大強︱71歲最年長參賽者 其子為無線力捧小生
在《中年好聲音》參賽者當中，吳大強以71歲最大年紀參加，首輪比賽唱英文金曲《Unchained Melody》，表演高難度的震音同高音，得到肥媽大讚。吳大強曾表示只當自己17歲，凡事做到最好，永不言敗，專唱英文情歌的他次次出賽都攞高分，人氣高企全城都識。
吳大強同太太都係公務員，不過已經退休多年，二人育有4個仔，三仔就係無綫力捧小生吳偉豪，即係劇集《愛．回家之開心速遞》嘅朱凌凌。吳大強夫婦4個仔都靚仔又有成就，大仔係消防隊長，二仔係飛機師，依家仲讀緊書嘅細仔就係part time model，一門四傑。吳大強曾自爆同譚詠麟當年「踢過波」，因他曾是流浪足球隊隊員，吳大強當年是青年軍，譚校長是預備組，二人一見面大講波經之外，仲會講埋無綫總經理曾志偉「壞話」。吳大強憶述曾經同曾志偉落場比賽踢足球，大爆對方「好茅」，試過被他剷波剷中！
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吳大強邀請到鮑聖光合唱The Turtles原唱嘅《Happy Together》，評審話鮑聖光唔夠支援吳大強，仲好似有啲調轉咗咁。
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《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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