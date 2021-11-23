全民造星4｜傳Ada仔中學時期被姜濤暗戀 嫌對方太肥拒愛兼公開嘲笑

ViuTV皇牌節目《全民造星4》近日熱播，不少參賽者都成為網民的討論對象。當中60強之一的姜咏鑫（Ada仔）近日就被指在中學時期是MIRROR人氣王姜濤的暗戀對象，當年更因為嫌姜濤肥而拒絕拍拖兼加以嘲諷！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、Ada仔IG