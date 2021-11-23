全民造星4｜傳Ada仔中學時期被姜濤暗戀 嫌對方太肥拒愛兼公開嘲笑
ViuTV皇牌節目《全民造星4》近日熱播，不少參賽者都成為網民的討論對象。當中60強之一的姜咏鑫（Ada仔）近日就被指在中學時期是MIRROR人氣王姜濤的暗戀對象，當年更因為嫌姜濤肥而拒絕拍拖兼加以嘲諷！
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、Ada仔IG
27號 姜咏鑫（Ada仔）
年齡：21
職業：學生
IG：geungada
Ada仔是第二輪首隊登場的隊伍成員之一，而且成功晉級40強。
連登網民爆料
早前就有網民在討論區連登爆料，以「你問我答 全民造星4 Ada 仔（姜濤中學暗戀過嘅女仔）爆料區」之題成功吸引大量網民入廊與討論，該名網民更直指中學時期的Ada 仔是「外貌協會」，曾經因為姜濤太肥而拒絕姜濤的愛意，更將姜濤傾慕自己的事大肆宣揚，還將姜濤的「肥仔相」分享到社交網站，其舉動似找「同好」一齊取笑於姜濤。據知，Ada 仔原本沒有Follow姜濤的IG，在參加《全民造星4》後卻重新追蹤對方，有網民懷疑她是希望借姜濤博上位。
姜濤曾因被嘲肥胖而自卑
據知，其實姜濤一直都對於自己的身形相當沒有信心，而且亦公開表示過自己因為身型而不受同學歡迎，導致中學時期非常自卑。就算現時姜濤已經是MIRROR的人氣王，他對管理自己的身形亦絕不怠慢，為保持身形經常冇啖好食。