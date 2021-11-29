全民造星4｜40強完整名單出爐 平均年齡23歲 梁祖堯拒耽誤燒賣忍痛淘汰
ViuTV皇牌節目《全民造星4》的分組賽已經圓滿結束，40強名單亦已經誕生，當中由許廷鏗擔任導師的A組三勝兩負，需要額外補再淘汰6名成員；而由梁祖堯擔任導師的B組兩勝三負，需要額外補再淘汰9名成員，即睇60強參賽者的去留。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
劇透：20強名單傳193妹郭嘉盈、歐陽巧瑩及余香凝「藝人細妹」全軍覆沒
許廷鏗A組晉級名單：
第二輪總共有8位被淘汰，包括：
Elka（A2）、 Emiko（A3）因輸比賽而被評判淘汰。
Jade、Vicky、何佩、Tania、Mei Mei、阿Yo賽後被許廷鏗點點淘汰。
|A組被淘汰名單
|名
|Team
|Elka
|A2
|Emiko
|A3
導師許廷鏗：A組晉級名單
A1組成員：Marf、Ika、穎蕎、Tengie、安希婷、Ada仔
- 第二輪比賽擊敗B5組
A2組成員：Day、阿蛋
- 第二輪比賽被B4組擊敗
- Elka被評判淘汰
- Mei Mei、阿Yo、Tania在賽後被許廷鏗淘汰
A3組成員：Kinki、Candy
- 第二輪比賽被B1組擊敗
- Emiko被評判淘汰
- Jade、Vicky、何佩在賽後被許廷鏗淘汰
A4組成員：子涓、超酸、芯駖、Win Win、So Ching、筠兒
- 第二輪比賽擊敗B2組
A5組成員：Carmina、VAL、Ashi、Yoyo、CK、Ariel
- 第二輪比賽擊敗B3組
梁祖堯B組晉級名單如下：
第二輪被淘汰的12位包括：
Ash（B2）、 Sam（B3）及Dru（B5）因輸比賽而被評判淘汰。
燒賣、鐵鐵、Miko、Carina、蘇菲、Sarah、莎莎、Jolin、Ling，9位賽後被梁祖堯點名淘汰。
梁祖堯第一個決定就淘汰年紀輕輕的燒賣，他表示自己不想耽誤燒賣的學業，而且她的家人不支持；至於鐵鐵的原因就是缺乏節奏感；而蘇菲即使有毅力，但仍然被淘汰等等。
|B組被淘汰名單
|名
|Team
|Ash
|B2
|Sam
|B3
|Dru
|B5
B1組成員：方方、馬欣、榛綦
- 第二輪比賽擊敗A3組
- Jolin、莎莎、Miko在賽後被梁祖堯淘汰
B2組成員：Liu哥、阿Mic、Ana、WINKA
- 第二輪比賽被A4組擊敗
- Ash被評判淘汰
- 鐵鐵被賽後被梁祖堯淘汰
B3組成員：Hannah、阿杰、Sica
- 第二輪比賽被A5組擊敗
- Sam被評判淘汰
- 燒賣、阿Ling在賽後被梁祖堯淘汰
B4組成員：咖喱、Gao、暐翹、Ivy So、Karen
- 第二輪比賽擊敗A2組
- Sarah在賽後被梁祖堯淘汰
B5組成員：東東、Alice、潔滢
- 第二輪比賽被A1組擊敗
- Dru被評判淘汰
- Carina、蘇菲在賽後被梁祖堯淘汰
第三輪淘汰賽賽制
第三輪的賽制同樣以小組對決進行比賽，但導師會先決定被淘汰的「死亡名單」，此名單則會在比賽開始之前先讓40強選手知道，當評判決勝負後，名單上的人會即時被淘汰。
第三輪五位評判：
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》第三輪賽制如何？
A： 《全民造星4》第三輪比賽由11月29日展開，先前96人晉級至60強採取「二人一組」淘汰制；晉級者分別隸屬導師許廷鏗（A組）及梁祖堯（B組），A/B組每6人一組共十組；60強將再選40強後，第三輪繼續分組作賽選「40至30強」，不同的是導師先選「死亡名單」⋯⋯詳見全民造星4｜40強名單出爐！
Q： 《全民造星4》第三輪評判是誰？
第三輪評判：吳雨霏、卓韻芝、On仔@C All Star、伍仲衡、陳詠燊；第二輪評判：泳兒、少爺占、韋羅莎、陳輝陽、鍾舒漫；首輪評判則為鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」