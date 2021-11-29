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全民造星4｜40強完整名單出爐 平均年齡23歲 梁祖堯拒耽誤燒賣忍痛淘汰

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撰文：東方新地

ViuTV皇牌節目《全民造星4》的分組賽已經圓滿結束，40強名單亦已經誕生，當中由許廷鏗擔任導師的A組三勝兩負，需要額外補再淘汰6名成員；而由梁祖堯擔任導師的B組兩勝三負，需要額外補再淘汰9名成員，即睇60強參賽者的去留。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片

劇透：20強名單傳193妹郭嘉盈、歐陽巧瑩及余香凝「藝人細妹」全軍覆沒

許廷鏗A組晉級名單：

第二輪總共有8位被淘汰，包括：

Elka（A2）、 Emiko（A3）因輸比賽而被評判淘汰。

Jade、Vicky、何佩、Tania、Mei Mei、阿Yo賽後被許廷鏗點點淘汰。

許廷鏗的分組。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
許廷鏗原本的分組！（圖片來源：《全民造星4》截圖）
A組被淘汰名單
Team
Elka A2
Emiko A3

導師許廷鏗：A組晉級名單

A1組成員：Marf、Ika、穎蕎、Tengie、安希婷、Ada仔

  • 第二輪比賽擊敗B5組
A1組成員分別有Marf、Ika、穎蕎、Tengie、安希婷、Ada仔。（第二輪比賽擊敗B5組）（圖片來源：《全民造星4》截圖）
A1組成員分別有Marf、Ika、穎蕎、Tengie、安希婷、Ada仔。（第二輪比賽擊敗B5組）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

A2組成員：Day、阿蛋

  • 第二輪比賽被B4組擊敗
  • Elka被評判淘汰
  • Mei Mei、阿Yo、Tania在賽後被許廷鏗淘汰
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
A2組成員：Day、阿Yo、Mei Mei、Tania、阿蛋、（第二輪比賽被B4組擊敗，Elka被評判淘汰）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

A3組成員：Kinki、Candy

  • 第二輪比賽被B1組擊敗
  • Emiko被評判淘汰
  • Jade、Vicky、何佩在賽後被許廷鏗淘汰
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
A3組成員：Jade Chan、何佩、Kinki、Vicky、Candy、（第二輪比賽被B1組擊敗，Emiko被評判淘汰）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

A4組成員：子涓、超酸、芯駖、Win Win、So Ching、筠兒

  • 第二輪比賽擊敗B2組
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
A4組成員：子涓、超酸、芯駖、Win Win、So Ching、筠兒。（第二輪比賽擊敗B2組）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

A5組成員：Carmina、VAL、Ashi、Yoyo、CK、Ariel

  • 第二輪比賽擊敗B3組
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
A5組成員：Carmina、VAL、Ashi、Yoyo、CK、Ariel。（第二輪比賽擊敗B3組）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

梁祖堯B組晉級名單如下：

第二輪被淘汰的12位包括：

Ash（B2）、 Sam（B3）及Dru（B5）因輸比賽而被評判淘汰。

燒賣、鐵鐵、Miko、Carina、蘇菲、Sarah、莎莎、Jolin、Ling，9位賽後被梁祖堯點名淘汰。

梁祖堯第一個決定就淘汰年紀輕輕的燒賣，他表示自己不想耽誤燒賣的學業，而且她的家人不支持；至於鐵鐵的原因就是缺乏節奏感；而蘇菲即使有毅力，但仍然被淘汰等等。

梁祖堯分組。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
梁祖堯分組，將會再淘汰多9人！（圖片來源：《全民造星4》截圖）
B組被淘汰名單
Team
Ash B2
Sam B3
Dru B5

B1組成員：方方、馬欣、榛綦

  • 第二輪比賽擊敗A3組
  • Jolin、莎莎、Miko在賽後被梁祖堯淘汰
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
B1組成員：方方、Jolin、馬欣、莎莎、Miko、榛綦。（第二輪比賽擊敗A3組）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

B2組成員：Liu哥、阿Mic、Ana、WINKA

  • 第二輪比賽被A4組擊敗
  • Ash被評判淘汰
  • 鐵鐵被賽後被梁祖堯淘汰
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
B2組成員：Liu哥、阿Mic、Ana、鐵鐵、WINKA、（第二輪比賽被A4組擊敗，Ash被評判淘汰）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

B3組成員：Hannah、阿杰、Sica

  • 第二輪比賽被A5組擊敗
  • Sam被評判淘汰
  • 燒賣、阿Ling在賽後被梁祖堯淘汰
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
B3組成員：燒賣、Hannah、阿杰、Sica、Ling、（第二輪比賽被A5組擊敗，Sam被評判淘汰）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

B4組成員：咖喱、Gao、暐翹、Ivy So、Karen

  • 第二輪比賽擊敗A2組
  • Sarah在賽後被梁祖堯淘汰
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
B4組成員：咖喱、Gao、暐翹、Sarah、Ivy So、Karen。（第二輪比賽擊敗A2組）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

B5組成員：東東、Alice、潔滢

  • 第二輪比賽被A1組擊敗
  • Dru被評判淘汰
  • Carina、蘇菲在賽後被梁祖堯淘汰
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
B5組成員：東東、Alice、潔滢、Carina、蘇菲、（第二輪比賽被A1組擊敗，Dru被評判淘汰）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

第三輪淘汰賽賽制

第三輪的賽制同樣以小組對決進行比賽，但導師會先決定被淘汰的「死亡名單」，此名單則會在比賽開始之前先讓40強選手知道，當評判決勝負後，名單上的人會即時被淘汰。

第三輪五位評判：

（圖片來源：《全民造星4》截圖）
吳雨霏。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
卓韻芝。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
On仔陳健安。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
伍仲衡。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
陳詠燊。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

《全民造星4》FAQ

Q： 《全民造星4》第三輪賽制如何？

A： 《全民造星4》第三輪比賽由11月29日展開，先前96人晉級至60強採取「二人一組」淘汰制；晉級者分別隸屬導師許廷鏗（A組）及梁祖堯（B組），A/B組每6人一組共十組；60強將再選40強後，第三輪繼續分組作賽選「40至30強」，不同的是導師先選「死亡名單」⋯⋯詳見全民造星4｜40強名單出爐！

Q： 《全民造星4》第三輪評判是誰？

第三輪評判：吳雨霏、卓韻芝、On仔@C All Star、伍仲衡、陳詠燊；第二輪評判：泳兒、少爺占、韋羅莎、陳輝陽、鍾舒漫；首輪評判則為鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」

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