全民造星4｜40強完整名單出爐 平均年齡23歲 梁祖堯拒耽誤燒賣忍痛淘汰

ViuTV皇牌節目《全民造星4》的分組賽已經圓滿結束，40強名單亦已經誕生，當中由許廷鏗擔任導師的A組三勝兩負，需要額外補再淘汰6名成員；而由梁祖堯擔任導師的B組兩勝三負，需要額外補再淘汰9名成員，即睇60強參賽者的去留。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片