新聞女王｜何依婷演活二五女獲讚入型入格 自認角色輸蝕：拍攝期間心情低落

TVB台慶劇《新聞女王》熱播中，由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演。佘詩曼演技爆棚，昨晚（23 日）一集峰迴路轉，頭號愛將曉薇（何依婷飾），曉薇與梁景仁更大搞辦公室「地下情」，二五女「機心樣」獲不少網民大讚：「何依婷好 fit 個角色」！