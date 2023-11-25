新聞女王｜何依婷演活二五女獲讚入型入格 自認角色輸蝕：拍攝期間心情低落
新聞女王｜何依婷演活弱勢「跟班」獲讚稱職
《新聞女王》昨晚（23 日）一集峰迴路轉，爭贏成為「仁心」King Maker的Man姐（佘詩曼飾），因被拍下與葉晨（陳敏之飾）「造假」罪證、遭梁景仁（佐治，馬國明飾）乘虛而入奪去總主播主任一職。Man姐即時以假辭職還擊，並著文家軍玩「曠工」…而出賣 Man姐的竟是其頭號愛將曉薇（何依婷飾），曉薇與梁景仁更大搞辦公室「地下情」…
何依婷因第三集一場「反枱戲」演技受到批評，但隨著被揭出是二五女的曉薇「機心樣」曝光，對著梁景仁與 Man 姐又有不同程度的順從及溫柔，其中一句向景仁撒嬌對白：「你惡呀」，更像極真女友撒嬌，獲不少網民讚演出稱職：「除咗何依婷諗唔到 TVB 仲有咩同年齡層演員 carry到呢個角色」、「何依婷好 fit 個角色」、「做妹仔做得入型入格」、「估唔到佢會出賣 Man 姐」； 更有不少網民同情曉薇擔任主播期間經常被 Man 姐「揮之則去」（即被 Man姐換走），直指陰影心理面積很大。
新聞女王｜何依婷直認角色輸蝕：拍攝期間心情低落
談到曉薇不但能力值低，更「食碗面、反碗底」，何依婷受訪時坦言角色輸蝕：「因為其他人都好叻，但得一個曉薇係咁輸，然後又反骨做二五仔，畀人感覺好壞咁。」並坦言由於角色有躁鬱症，拍攝期間心情低落了足足數個月。作為曉薇真身，依婷亦為角色平反：「睇完咁多集劇本，我覺得曉薇都有值得同情嘅地方，希望大家睇落去會見到佢嘅成長，佢輸到咁上下係會覺醒。其實曉薇都好慘，Man 姐雖然對佢好好，但成日情緒勒索佢，永遠要活喺對方陰影之下；自己男友又唔係真心真意、最愛竟然係前度，所以曉薇最後會學識凡事要為自己。」何依婷更預告曉薇之後會遇到更多「震撼」事件，並謂相關場口比拍攝反枱戲更為難忘。
更多：新聞女王｜何依婷變節三部曲 反骨證據曝光 仲同馬國明上演激情戲！
新聞女王｜何依婷變節三部曲：扮畀馬國明鬧爆
第4集講到，何依婷即靠攏「佐治派」就出賣老細阿佘，爆喊扮慘原來一切都是早有部署戲中戲！變節速度實在驚人！馬國明在辦公室房內鬧爆何依婷：「玩程序、玩規矩、你鬥唔過我！搞小動作，你輸硬㗎！」似是向她發出警告。
新聞女王｜何依婷變節三部曲：向馬國明撒嬌
畫面一轉，房外的一群記者以為何依婷真的被馬國明教訓，但隔著一層磨砂玻璃，就完全睇唔到房內情況！果然私穩度真係幾高！馬國明和何依婷只是在做戲，何依婷還撒嬌稱：「你好惡！」
新聞女王｜何依婷變節三部曲：自爆解決阿佘
馬國明還向何依婷說：「佢點都估唔到佢身邊最親嘅人，原來係我嘅人，你話冇咗你我點算。」二人更公開解決阿佘呢個計劃！
新聞女王劇情｜野心盡展現！何依婷馬國明合謀反佘
何依婷角色夠晒反骨！在第4集初段，飾演黃金時段主播「梁景仁」的馬國明 ，將會「霸王硬上弓」激吻佘詩曼的下屬「徐曉薇」何依婷，橫跨敵對組別的辦公室戀情，原來2人早就有私情，合謀迫走佘詩曼！原來2人早就有私情，合謀迫走佘詩曼！二人仲喺馬明辦公室打情罵俏，意識比何廣沛的床戲更大膽！
更多：新聞女王︱何依婷單手反枱勁猙獰 演技不敵高海寧 網民怒斥好尷尬
新聞女王｜馬國明引來渣男封號
至於曉薇男友梁景仁，除了角色陰險多次計算 Man 姐，他將曉薇及 Cathy（高海寧飾）同時玩弄鼓掌之間、對前度念念不忘並私下約會對方在內地亦引來「海王」（渣男）封號，更有網民懷疑他一腳踏三船！另梁景仁在第二集中向芷瑤（陳曉華飾）拋出的一句：「狗咬人嘅世界你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你，都係搵個男人嫁咗佢算（內地譯：找個男人嫁了吧）」，其中「找個男人嫁了吧」在內地引發熱潮，無論微博或是小紅書均有海量延伸帖文、被熱捧為職場劇罵人最高境界！網民盛讚 TVB編劇功力深厚，簡單幾個字已展示了對於職場女性的最深侮辱，意指芷瑤除了「嫁人」、根本再沒有其他求生術。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！