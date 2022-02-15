TVB男團SUPER TIGER備受力捧 C位羅天宇：估唔到14年之後我有呢個機會

唔係係咪近年香港特別興男團女團，除咗ViuTV《全民造星》而誕生的MIRROR、P1X3L以及COLLAR之外，TVB近排都開始組織男、女團，之前有《聲夢傳奇》四位學員組成嘅「After Class」，在過去嘅農歷新年期間，TVB喺自己嘅藝員入面精挑細選亦都組成「期間限定」嘅「Super Tiger」，淨係聽個名都知道威啦！