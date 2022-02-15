TVB男團SUPER TIGER備受力捧 C位羅天宇：估唔到14年之後我有呢個機會

唔係係咪近年香港特別興男團女團，除咗ViuTV《全民造星》而誕生的MIRROR、P1X3L以及COLLAR之外，TVB近排都開始組織男、女團，之前有《聲夢傳奇》四位學員組成嘅「After Class」，在過去嘅農歷新年期間，TVB喺自己嘅藝員入面精挑細選亦都組成「期間限定」嘅「Super Tiger」，淨係聽個名都知道威啦！
事不宜遲，即欣賞咗佢哋嘅表演先：
評價好壞參半
據知，「Super Tiger」嘅排舞時間就只有4日半，當日他們在賀歲節目《恭喜發財好運來》壓軸登場，分別唱跳表演了《青春有你》的主題曲《青春有你》以及《喜氣洋洋》。「Super Tiger」的舞步到底能否稱得上賞心悅目，就要睇個人喜好，不過好明顯舞步不齊整，加上全程咪嘴演出，場面的確有點尷尬。然而，「Super Tiger」在事後獲得不少討論道，尤其TVB將他們表演的片段放在YouTube後，網民的留言尤其激烈，當中不乏帶點取笑較嘲諷留味，例如「你不覺得尷尬，尷尬的就是別人」、「心情唔好，有朋友介紹我入嚟睇，佢話我睇完包笑到反艇」等等，當然亦都有唔少網民表示支持，認為很有新意、顏值夠高等等十分正面。
期間限定突然變長做長有？
當初講到明是「期間限定」，相信有不少人都認為「Super Tiger」的組成主要屬於娛賓，過埋農曆新年之後似乎就會面臨「解散」嘅命運，但豈料觀眾反應熱烈，TVB於是「添食」，近日還派出《東張西望》主持去做專訪，仲講到明話會「復活」，似乎TVB男團，真係有得諗！
C位羅天宇實現夢想
由始至於都企「Super Tiger」C位嘅羅天宇，有「女神收割機」之稱嘅佢當然不乏顏值，但原來近年靠演戲上位，啱啱仲拎埋「飛躍進步男藝員」嘅佢一直都有男團夢：「自己係入行前已經想成為男團，估唔到14年之後我有呢個機會。」而另一方面，前男團天堂鳥成員許俊豪就好大方咁話因為前組合解散咗，可以名正言順入新團咁話喎！
有網民認為佢哋可以仿效ERROR嘅做法，主要係帶「歡樂」畀觀眾：
睇埋10名成員嘅資料：