聲夢傳奇2｜Eric Kwok為XiX跳老舞成導火線 觀眾列4點反感狠批唔夠班
導火線：Eric Kwok愈幫愈忙
Eric Kwok在上集帶領XIX跳唱陳奕迅的《重口味》，雖然眾人都好落力，但觀眾明顯唔多buy，就好似阿爸帶住班囡囡表演，格格不入，最後更輸畀陳奐仁的對伍。
1）盲目捧女觀眾反感
有睇《聲夢傳奇2》，就會知Eric Kwok有幾落重注在XiX身上，以前做評判出晒名苛刻要求高，現在身為6女的導師，就要力保她們順利殺入決賽，不過Eric Kwok愈出力觀眾就愈反感，覺得無綫有偏私之嫌，經過上集，XiX雖然落敗但仍健在，網民反而覺得被淘汰的陳晉軒與江廷慧表演比XiX更好。
2）網民瘋狂負評批賽制不公
上集播完後，不少觀眾覺得成個表演都唔好睇，Eric Kwok與XiX班妹妹的水準仲衰過街頭表演，負評導火線全因Eric Kwok成為主角搶晒風頭。另外，網民覺得《聲夢2》成個節目都是盲捧XiX、就連由第一季睇起的忠粉亦在討論區直指賽制欠公平，不理解為何XiX可以六合為一，與其他單飛的參賽者對戰。
XiX被指定位奇怪欠實力無星味
雖然XiX由一開始就被節目力捧，但有網民就反映，其實XiX齊位成員的狀態與《聲夢JUNIOR》時不相伯仲，沒有太大進步，評批強行湊合成女團「定位就是Dacner」欠缺星味，只覺得TVB為捧而捧！
4）XiX未夠班 成員Vici最唔掂
另外有指Eric Kwok特別偏袒XiX成員Vici，因為她經常性企C位，今次唱《重口味》更與Eric Kwok在頭段對住Rap，不過Vici似乎最無觀眾緣，網民對她的劣評非常多，覺得她最造作，外形亦唔討好。XiX在網上幾乎被批評得體無完膚，包括被指無觀眾緣，實力未到家、無星味等等，班妹妹仔跳得唔唱得，冇定位唔夠台型，更被指下期晉級危危乎，看來Eric Kwok要再加大力度扭轉局勢。
聲夢傳奇2｜第三輪團戰Eric Kwok搏老命陪跳舞
Eric Kwok為了配合愛將 XiX，搏老命陪跳舞兼挑戰高難度動作，對他來說更是前所未有的「反地心吸力」嘗試！在紅隊排練花絮片中，自稱 8 年冇涉足舞壇的 Eric 全程勁焦慮，不斷向鏡頭「放負」：「好擔心學唔切」、「死喇，好驚呀」、「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦架喎」，練到飆晒汗的他更「懺悔」指下次不應對 XiX 這麼嚴厲。
聲夢傳奇2｜Eric Kwok被讚「有郭富城感覺」
日夜苦練一個月後，Eric Kwok終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女 Move，大跳 Jazz funk、Girls Hip Hop 及 Popping，配以 XiX 成員先後做出側手翻等吸睛動作，成功炒熱氣氛，Eric 跳畢更眼眶通紅。同為資深音樂製作人的譚國政和舒文分別說：「Eric 睇落好有郭富城感覺」、「呢個表演精彩、Entertaining 係大家依家好需要嘅嘢」。
聲夢傳奇2｜第三輪團戰：上周回顧
Maggie趙頌宜對戰大魔王Sabrina
上周播出的第 11 集，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊將進入第三輪團戰—合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。
Maggie趙頌宜衝破「一碌木」台風
在二汶的超吸睛開場下，Maggie 終擺脫「一碌木」台風，一邊扭腰一邊唱出《忘記他》。Maggie 的亮眼演出就連 Eric 也為之讚嘆：「二汶真係將 Maggie 開咗出嚟！(意指:釋放咗 Maggie)」二汶則感恩謂：「佢衝破自己可以郁已經好好。」對於紅藍兩隊實力之戰，評審們似乎亦相當頭痕，電台 DJ 鄭啟泰：「我今日要揀一粒星嘅話，都要諗好耐……」果然勢均力敵。
大魔王Sabrina首度挑戰廣東歌
有「聲夢大魔王」之稱的 Sabrina，與藍隊「後起之秀」Maggie 的對戰。Sabrina雖然唱功一直備受讚好,但她依然未見鬆懈、先後挑戰打鼓及不擅長的跳唱「我超越我」。這集 Sabrina 將挑戰最大弱點「廣東話」，首度在《聲夢 2》舞台獻唱廣東歌。雖然咬字仍有待改善，但歌詞中一些容易出現懶音的字眼包括「光」及「生」等均 Handle 得不俗，Gin Lee事後大讚 Sabrina 很努力，及花了很多時間準備廣東話，總監 Eric 則大感安慰:「咁嘅壓力下都可以唱到廣東話!」
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