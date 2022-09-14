聲夢傳奇2｜Eric Kwok為XiX跳老舞成導火線 觀眾列4點反感狠批唔夠班

在《聲夢傳奇2》第三輪導師學員合唱的環節中，Eric Kwok搏老命陪住XiX跳勁舞，最後輸咗，XiX更被瘋狂負評，被指個表演似雜耍，仲話Eric Kwok變咗主角，XiX6女淪為配角Dancers。Eric Kwok一開始就盲捧XiX，對住班妹妹仔湊女咁湊，呢場父女檔演出，完全將XiX跳得唔唱得的缺點表露無遺，更被指賽制根本就不公平，歸納出4大罪狀！