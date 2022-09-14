聲夢傳奇2

聲夢傳奇2｜Eric Kwok為XiX跳老舞成導火線 觀眾列4點反感狠批唔夠班

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在《聲夢傳奇2》第三輪導師學員合唱的環節中，Eric Kwok搏老命陪住XiX跳勁舞，最後輸咗，XiX更被瘋狂負評，被指個表演似雜耍，仲話Eric Kwok變咗主角，XiX6女淪為配角Dancers。Eric Kwok一開始就盲捧XiX，對住班妹妹仔湊女咁湊，呢場父女檔演出，完全將XiX跳得唔唱得的缺點表露無遺，更被指賽制根本就不公平，歸納出4大罪狀！

聲夢傳奇2 XIX參賽以來在Eric Kwok的帶領下成為大熱門。
XiX參賽以來在Eric Kwok的帶領下成為大熱門，無綫起勢咁捧，不過觀眾唔係個個都buy。（圖片來源：《聲夢傳奇2》影片截圖）

導火線：Eric Kwok愈幫愈忙

Eric Kwok在上集帶領XIX跳唱陳奕迅的《重口味》，雖然眾人都好落力，但觀眾明顯唔多buy，就好似阿爸帶住班囡囡表演，格格不入，最後更輸畀陳奐仁的對伍。

聲夢傳奇2 呢季主題為「我超越我」，上周一集焦點絕對是兩大總監對戰，Eric Kwok搏老命同XiX一齊跳勁舞兼挑戰後空翩。
呢季主題為「我超越我」，上周一集焦點絕對是兩大總監對戰，Eric Kwok搏老命同XiX一齊跳勁舞兼挑戰後空翩。（圖片來源：《聲夢傳奇2》影片截圖）
聲夢傳奇2 表演完，Eric Kwok不忘公開hard sell XIX，話佢哋唔止可愛，仲可以好有型格。
表演完，Eric Kwok不忘公開hard sell XiX，話佢哋唔止可愛，仲可以好有型格。（圖片來源：《聲夢傳奇2》影片截圖）

1）盲目捧女觀眾反感

有睇《聲夢傳奇2》，就會知Eric Kwok有幾落重注在XiX身上，以前做評判出晒名苛刻要求高，現在身為6女的導師，就要力保她們順利殺入決賽，不過Eric Kwok愈出力觀眾就愈反感，覺得無綫有偏私之嫌，經過上集，XiX雖然落敗但仍健在，網民反而覺得被淘汰的陳晉軒與江廷慧表演比XiX更好。

聲夢傳奇2 Eric Kwok為捧女公然賣慘。
Eric Kwok為捧女公然賣慘。（圖片來源：《聲夢傳奇2》影片截圖）
聲夢傳奇2
（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇討論區截圖）
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（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇討論區截圖）
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（圖片來源：[email protected]討論區截圖）

2）網民瘋狂負評批賽制不公

上集播完後，不少觀眾覺得成個表演都唔好睇，Eric Kwok與XiX班妹妹的水準仲衰過街頭表演，負評導火線全因Eric Kwok成為主角搶晒風頭。另外，網民覺得《聲夢2》成個節目都是盲捧XiX、就連由第一季睇起的忠粉亦在討論區直指賽制欠公平，不理解為何XiX可以六合為一，與其他單飛的參賽者對戰。

聲夢傳奇2 XIX6位小妹妹未正式出道已受盡抨擊。
XiX6位小妹妹未正式出道已受盡抨擊。（圖片來源：[email protected]_xix_official_）
聲夢傳奇2
（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇討論區截圖）
聲夢傳奇2
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）

XiX被指定位奇怪欠實力無星味

雖然XiX由一開始就被節目力捧，但有網民就反映，其實XiX齊位成員的狀態與《聲夢JUNIOR》時不相伯仲，沒有太大進步，評批強行湊合成女團「定位就是Dacner」欠缺星味，只覺得TVB為捧而捧！

聲夢傳奇2
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
聲夢傳奇2
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
聲夢傳奇2
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）

4）XiX未夠班 成員Vici最唔掂

另外有指Eric Kwok特別偏袒XiX成員Vici，因為她經常性企C位，今次唱《重口味》更與Eric Kwok在頭段對住Rap，不過Vici似乎最無觀眾緣，網民對她的劣評非常多，覺得她最造作，外形亦唔討好。XiX在網上幾乎被批評得體無完膚，包括被指無觀眾緣，實力未到家、無星味等等，班妹妹仔跳得唔唱得，冇定位唔夠台型，更被指下期晉級危危乎，看來Eric Kwok要再加大力度扭轉局勢。

聲夢傳奇2 Vici的IG內有不少與Eric Kwok的合照。
Vici的IG內有不少與Eric Kwok的合照。（圖片來源：[email protected]
聲夢傳奇2 Vici被指在XIX中最造作。
Vici被指在XiX中最造作。（圖片來源：[email protected]
聲夢傳奇2
（圖片來源：：[email protected]聲夢傳奇討論區截圖）

聲夢傳奇2｜第三輪團戰Eric Kwok搏老命陪跳舞

Eric Kwok為了配合愛將 XiX，搏老命陪跳舞兼挑戰高難度動作，對他來說更是前所未有的「反地心吸力」嘗試！在紅隊排練花絮片中，自稱 8 年冇涉足舞壇的 Eric 全程勁焦慮，不斷向鏡頭「放負」：「好擔心學唔切」、「死喇，好驚呀」、「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦架喎」，練到飆晒汗的他更「懺悔」指下次不應對 XiX 這麼嚴厲。

聲夢傳奇2 Eric Kwok：「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦架喎」
Eric Kwok：「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦架喎」（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）
聲夢傳奇2 Eric Kwok為了配合愛將 XiX，搏老命陪跳舞兼挑戰高難度動作
Eric Kwok為了配合愛將 XiX，搏老命陪跳舞兼挑戰高難度動作（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）

聲夢傳奇2｜Eric Kwok被讚「有郭富城感覺」

日夜苦練一個月後，Eric Kwok終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女 Move，大跳 Jazz funk、Girls Hip Hop 及 Popping，配以 XiX 成員先後做出側手翻等吸睛動作，成功炒熱氣氛，Eric 跳畢更眼眶通紅。同為資深音樂製作人的譚國政和舒文分別說：「Eric 睇落好有郭富城感覺」、「呢個表演精彩、Entertaining 係大家依家好需要嘅嘢」。

聲夢傳奇2 Eric 跳畢更眼眶通紅
Eric 跳畢更眼眶通紅。（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）
聲夢傳奇2 Eric Kwok終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女 Move，大跳 Jazz funk、Girls Hip Hop 及 Popping
Eric Kwok終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女 Move，大跳 Jazz funk、Girls Hip Hop 及 Popping（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）
聲夢傳奇2 Eric Kwok終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女 Move，大跳 Jazz funk、Girls Hip Hop 及 Popping
Eric Kwok終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女 Move，大跳 Jazz funk、Girls Hip Hop 及 Popping（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）

聲夢傳奇2｜第三輪團戰：上周回顧

Maggie趙頌宜對戰大魔王Sabrina

上周播出的第 11 集，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊將進入第三輪團戰—合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。

聲夢傳奇2 大魔王Sabrina趙紫諾對戰Maggie趙頌宜
大魔王Sabrina趙紫諾對戰Maggie趙頌宜（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）

Maggie趙頌宜衝破「一碌木」台風

在二汶的超吸睛開場下，Maggie 終擺脫「一碌木」台風，一邊扭腰一邊唱出《忘記他》。Maggie 的亮眼演出就連 Eric 也為之讚嘆：「二汶真係將 Maggie 開咗出嚟！(意指:釋放咗 Maggie)」二汶則感恩謂：「佢衝破自己可以郁已經好好。」對於紅藍兩隊實力之戰，評審們似乎亦相當頭痕，電台 DJ 鄭啟泰：「我今日要揀一粒星嘅話，都要諗好耐……」果然勢均力敵。

聲夢傳奇2 Maggie 在二汶的超吸睛開場下，Maggie 終擺脫「一碌木」台風
在二汶的超吸睛開場下，Maggie 終擺脫「一碌木」台風（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）
聲夢傳奇2 Maggie Maggie 的亮眼演出就連 Eric 也為之讚嘆
Maggie 的亮眼演出就連 Eric 也為之讚嘆（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）

大魔王Sabrina首度挑戰廣東歌

有「聲夢大魔王」之稱的 Sabrina，與藍隊「後起之秀」Maggie 的對戰。Sabrina雖然唱功一直備受讚好,但她依然未見鬆懈、先後挑戰打鼓及不擅長的跳唱「我超越我」。這集 Sabrina 將挑戰最大弱點「廣東話」，首度在《聲夢 2》舞台獻唱廣東歌。雖然咬字仍有待改善，但歌詞中一些容易出現懶音的字眼包括「光」及「生」等均 Handle 得不俗，Gin Lee事後大讚 Sabrina 很努力，及花了很多時間準備廣東話，總監 Eric 則大感安慰:「咁嘅壓力下都可以唱到廣東話!」

聲夢傳奇2 Sabrina首度挑戰廣東歌
Sabrina首度挑戰廣東歌（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）
聲夢傳奇2 Gin Lee事後大讚 Sabrina 很努力，及花了很多時間準備廣東話
Gin Lee事後大讚 Sabrina 很努力，及花了很多時間準備廣東話（圖片來源：TVB提供《聲夢傳奇2》節目截圖）

更多：聲夢傳奇2｜Sabrina趙紫諾首度挑戰廣東歌 與Gin Lee合唱《先哭為敬》

更多：聲夢傳奇2｜Maggie趙頌宜孖導師二汶邊扭腰邊唱《忘記他》

撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected]_xix_official_、[email protected][email protected]聲夢傳奇討論區截圖

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