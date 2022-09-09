聲夢傳奇2｜Eric Kwok與XiX合唱兼首挑戰高難度舞步 被讚有郭富城感覺！
聲夢傳奇2｜第三輪團戰Eric Kwok搏老命陪跳舞
Eric Kwok為了配合愛將 XiX，搏老命陪跳舞兼挑戰高難度動作，對他來說更是前所未有的「反地心吸力」嘗試！在紅隊排練花絮片中，自稱 8 年冇涉足舞壇的 Eric 全程勁焦慮，不斷向鏡頭「放負」：「好擔心學唔切」、「死喇，好驚呀」、「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦架喎」，練到飆晒汗的他更「懺悔」指下次不應對 XiX 這麼嚴厲。
聲夢傳奇2｜Eric Kwok被讚「有郭富城感覺」
日夜苦練一個月後，Eric Kwok終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女 Move，大跳 Jazz funk、Girls Hip Hop 及 Popping，配以 XiX 成員先後做出側手翻等吸睛動作，成功炒熱氣氛，Eric 跳畢更眼眶通紅。同為資深音樂製作人的譚國政和舒文分別說：「Eric 睇落好有郭富城感覺」、「呢個表演精彩、Entertaining 係大家依家好需要嘅嘢」。
聲夢傳奇2｜第三輪團戰：上周回顧
Maggie趙頌宜對戰大魔王Sabrina
上周播出的第 11 集，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊將進入第三輪團戰—合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。
Maggie趙頌宜衝破「一碌木」台風
在二汶的超吸睛開場下，Maggie 終擺脫「一碌木」台風，一邊扭腰一邊唱出《忘記他》。Maggie 的亮眼演出就連 Eric 也為之讚嘆：「二汶真係將 Maggie 開咗出嚟！(意指:釋放咗 Maggie)」二汶則感恩謂：「佢衝破自己可以郁已經好好。」對於紅藍兩隊實力之戰，評審們似乎亦相當頭痕，電台 DJ 鄭啟泰：「我今日要揀一粒星嘅話，都要諗好耐……」果然勢均力敵。
大魔王Sabrina首度挑戰廣東歌
有「聲夢大魔王」之稱的 Sabrina，與藍隊「後起之秀」Maggie 的對戰。Sabrina雖然唱功一直備受讚好,但她依然未見鬆懈、先後挑戰打鼓及不擅長的跳唱「我超越我」。這集 Sabrina 將挑戰最大弱點「廣東話」，首度在《聲夢 2》舞台獻唱廣東歌。雖然咬字仍有待改善，但歌詞中一些容易出現懶音的字眼包括「光」及「生」等均 Handle 得不俗，Gin Lee事後大讚 Sabrina 很努力，及花了很多時間準備廣東話，總監 Eric 則大感安慰:「咁嘅壓力下都可以唱到廣東話!」
常見問題
Eric Kwok與XiX表演最大挑戰是什麼?
Eric Kwok與XiX合唱經典歌《重口味》，需要一同在台上跳舞，Eric Kwok自稱 8 年冇涉足舞壇，今次挑戰幾種唔同的舞步，練到不斷放負…..詳見：Eric Kwok與XiX合唱被讚似郭富城
上集Maggie趙頌宜對戰Sabrina趙紫諾，結果如何?
上集對戰Maggie趙頌宜，大魔王Sabrina趙紫諾終於打破……回顧上集精彩內容