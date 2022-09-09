聲夢傳奇2｜Janees黃洛妍獲陳奐仁封樂壇明日之高手、音樂背景超強勁！
聲夢傳奇2｜第三輪團戰Janees黃洛妍與陳奐仁上演「情侶罵戰」
上集與Pamela（趙小婷）完美合唱《依然》，被稱「聲夢魔王」之一的Janees（黃洛妍）愈戰愈強！與總監Hanjin（陳奐仁）合唱《閉目入神》，除聲線與Hanjin完美融合，後段鬥飆高音部分更是聽到令人毛管戙！二人還挑戰帶點Trap風格的情歌Mash Up，雖然事前Janees大呻要Chill住清晰Rap出侵略性歌詞難度極高，但經過每日逐句歌詞反覆練習後，Janees最終成功與Hanjin上演Cool爆「情侶罵戰」，還展現Girl Power魅力，與Hanjin「拗」至面貼面，甚有火花。
陳奐仁大讚Janees黃洛妍「明日之高手」
唱片監製周錫漢大嗌好「正」，譚國政認為二人夾到「可以出歌」，作詞人黃敬佩則大讚 Janees 真正超越了自己：「我冇見過你咁嘅唱法，今次係啱啱喺中間恰到好處，唱得好好。」Hanjin亦盛讚 Janees：「我哋需要高手去救呢個行業（樂壇），呢個（指 Janees）好可能就係明日之高手。」
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25歲Janees黃洛妍 最強魔王之一 擁超強音樂背景
Janees（黃洛妍）8歲開始學拉小提琴，師承已故中國知名小提琴家鄭石生，以及小提琴大師之稱的Pierre Amoyal等。Janees高中時在奧地利讀書及進修音樂，更以15歲之齡考入被列為全球50大之一的音樂大學，獲得兩個小提琴學士學位。除了演奏實力，Janees亦曾與香港年青樂隊「All For One」合作推出MV《裂痕》，在MV中扮演野性女Rapper．
常見問題
Janees黃洛妍音樂背景猛料?
8歲開始學拉小提琴，高中時在奧地利讀書及進修音樂，更擁有兩個小提琴學士學位……詳見：Janees黃洛妍獲陳奐仁封樂壇明日之高手
Eric Kwok與XiX表演最大挑戰是什麼?
Eric Kwok與XiX合唱經典歌《重口味》，需要一同在台上跳舞，Eric Kwok自稱 8 年冇涉足舞壇，今次挑戰幾種唔同的舞步，練到不斷放負…..詳見：Eric Kwok與XiX合唱被讚似郭富城
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