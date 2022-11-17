賀歲片2023｜《毒舌大狀》《超神經械劫案》《闔家打麻雀》 新年強勢上映！

2022年初受到第五波疫情的影響，戲院一度被逼暫時關閉，所有賀歲檔期的電影全部需要延遲上映，例如《飯戲攻心》、《闔家辣》、《明日戰記》等。不過，到年中戲院陸續重開，電影和演員都落足力去宣傳，均獲得不錯的票房紀錄。而整個環境亦逐步回歸正軌，近日亦已有幾套呼聲不錯的賀歲片進行製作中，相信廣大市民對2023年的賀歲電影熱切期待！