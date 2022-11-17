賀歲片2023｜《毒舌大狀》《超神經械劫案》《闔家打麻雀》 新年強勢上映！
賀歲片2023
1. 毒舌大狀｜黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤
由吳煒倫編劇及執導，黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤、王敏德、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男主演，並由林保怡、谷德昭友情演出，一場激動人心，讓觀眾驚喜萬分的法庭攻防戰，將於新片《毒舌大狀》中震撼呈現！
早前官方已發放兩條宣傳片，黃子華在戲中飾演鐵嘴毒舌，攣都可以拗番直，落力幫助平民大眾，猶如神的化身一樣的大狀！
子華神法官造型正式海報曝光
子華神戴假髮的造型海報曝光，於戲中他是一名大律師，專為平民百姓伸張正義，同時詞鋒尖銳、鬧人唔使本，因此海報上也大字標題 「毒舌之神 強勢降臨」，猶如眾人救世主，加上一道耶穌光加持，期望做到「是非不在金銀，公道自在人心」的口號目標，電影也定了將於2023年的賀歲檔期上映。
2. 超神經械劫案｜張敬軒、王菀之、魏浚笙、洪嘉豪、白只
英皇賀歲喜劇電影《超神經械劫案》由《深宵閃避球》新晉導演應智贇執導，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪領銜主演，仲有黃正宜（阿正）、邱頌偉、楊天宇、郭思、張明偉、歐陽仲豪、黎峻等主演。電影改編自2004年韓國電影《我們全村不是人》及2021年台灣電影《詭扯》。
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3. 闔家打麻雀｜吳君如、鄭中基、梁詠琪、Edan呂爵安
《闔家辣》慶功宴吳君如加碼宣佈原班人馬拍賀歲片《闔家打麻雀》，最近香港刮起一陣強力撐港產片的風潮，《闔家辣》在暑期檔率先登場，開出個好頭，對於要延續製作出更多更精彩港產片的重要使命，君如在慶功宴上加碼宣佈：「現正準備原班人馬拍一套賀歲片，關於打麻雀，打牌是個非常好的活動，有益身心，更可以防止老人癡呆，我們三個要打多一點。」
吳君如爭取2023年初上映 預告會有神秘巨星現身
為了率先感受《闔家打麻雀》氣氛，古天樂帶領君如、中基、Gigi、黃德斌、Coba、朱鑑然、胡子彤、Locker、Angela等人先玩甩麻雀遊戲，大家要甩牌甩中刻有七億的麻雀，寓意有個好兆頭。及後君如續指：「時間雖然緊迫，但《闔家打麻雀》會爭取在2023年初上映，更會有神秘巨星現身。最想做到帶歡樂給香港觀眾，現時約齊四隻腳打牌好難，這是我的心願，因為本人非常之喜歡打牌。」打牌文化最具有香港味道，而且新年過節指定動作必定會開枱打牌，Ronald笑言：「有人打牌時好鍾意轉牌。」君如補充：「打牌一定會棟腳、啪牌、甩牌等等，打牌係可以列入奧運的項目，而且今次是真打，最大打到七億，櫃桶贏盡就係七億。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略