39歲鄧麗欣完勝22歲Santis：女人味嘅嘢P唔到出嚟
Santis同Stephy同框 網民：以為係助手
東方昇、Gordon、Stephy同Santis為「點滴是生命」出發去柬埔寨拍節目，Stephy同Santis 2人首次同框合照，被網民指39歲的Stephy竟完美KO 22歲Santis， 一臉素顏、輕便裝的Stephy更令網民指發現真正的靚係唔係靠化妝同p圖：「真係靚同靠化妝p圖嘅分別，真係冇得比 」、「又真係冇比後生廿年嘅比下去」、「女人味嘅嘢P唔到出嚟」、「Santis本身個樣都怪怪哋」、「真係被比下去，Santis顯得好普通」、「冇星味嘅小妹妹」、「Santis個樣鬼鬼哋淨影面就得，突出啲五官立體同精緻感，但一冇特寫一要影全身，就顯示到身形同儀態有幾重要，Stephy肩頸修長，企得又舒展好多，氣質即刻贏晒，btw Santis喺《反對無效》MV入面身材已經唔掂，一影到對腳就冇癮」。
網民：20年前嘅Stephy都係Santis之流
不過都有網民唔認同，認為都係段生女Santis正啲，認為Stephy開始有老態：「Stephy老啦，睇下隻手就知，歲月不饒人」，亦有網民指係經驗之談：「其實20年前嘅Stephy都係Santis之流，都係青春靚女，身形體態一般，你叫當年嘅佢企埋Kelly身邊都係比Kelly X打。而家佢年紀大咗閱歷多咗，氣質都唔同咗，成個人舉手投足都充滿自信同女人味，Santis仲𡃁妹仔當然爭咁啲。」亦有網民認為東方昇比2位女士更吸睛：「第一眼望到東方昇」、「東方昇完美x打隔離兩個。」
重溫鄧麗欣激罕晒水著 火速成熱搜
鄧麗欣Stephy之前揚言《飯戲攻心》票房破6千萬元，便把之前到意大利參加影展時，拍下的水著公開，點知票房快速達標，Stephy笑言無諗過咁快，一度想縮沙，然後改口票房過7千萬元才晒水著！雖然票房未到七字頭，但Stephy選擇在自己39歲生日當日派福利！雖然是一件頭泳衣，但中空及大露背的設計，加上Stephy的S甫士，大晒曼妙婀娜多姿，極盡吸睛，外加Stephy激罕晒水著，亦甚少性感打扮，被讚禾稈冚珍珠！
Stephy索爆靚相：
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