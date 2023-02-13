39歲鄧麗欣完勝22歲Santis：女人味嘅嘢P唔到出嚟

東方昇今日（13日）聯同鄧麗欣（Stephy）、前YouTube Channel「FHProductionHK」幕前女主角陳濬樺（Santis Chan）、Gordon一齊去柬埔寨為「點滴是生命」拍節目，並上載四人機場合照。點知照片一出即惹起熱議，網民直指39歲的Stephy完勝22歲Santis！