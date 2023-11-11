35＋Love成員｜6位女藝人素人男IG背景介紹！ViuTV戀綜
35＋Love成員：1.AKA趙慧珊
趙慧珊生於1987年2月25日，出生地為澳門，她現在是一位香港的歌手、演員和畫家。她早年在油麻地天主教小學和真光女書院接受教育，後來升讀香港專上學院，並取得了平面設計文憑。儘管她身高1米7，但體重只有104磅，而且她的小腿非常纖幼，因此經常被網友形容為「筷子腳」。
她於2008年進入音樂界，最初以Super Girls組合成員身份出道。2012年，這個女子團正式成立。到了2019年，她決定以個人身分發展音樂事業。她的音樂作品涵蓋情歌和快歌，並參與作曲和填詞。在她個人發展初期，她曾因感冒而喪失了聲音，但經過治療後成功康復。趙慧珊擅長多種樂器，如鋼琴和結他。她也有扎實的舞藝修養，曾前往韓國學習K-Pop舞蹈，並在音樂視頻中展現她的舞技。她長期執著於唱歌和跳舞的訓練，使她的表現力十分出色。
Instagram : aka_chio
35＋Love成員：2. 呀YU趙頌茹
趙頌茹（英文名稱：Chiu Chung Yu，1982年7月24日出生）原名趙潤敏，後來改名為趙梓淇，英文名稱是Yu。她是一位來自香港的模特兒、歌手和藝人，通常被大家親切地稱為阿Yu。她因其外貌極為酷似女星鄭秀文，甚至被戲稱為「翻版Sammi」。
趙頌茹於2002年踏入娛樂界，初期推出了一系列代表作，包括《大孩子》、《發奮》和《唔該行開》等。然而，她的娛樂事業在出道僅僅三年後結束了，她解約了與英皇娛樂的合同並退出了演藝圈。之後，她於2010年嫁給了周永恆，育有兩個女兒。然而，2015年因丈夫牽涉第三者關係和家庭暴力問題，他們的婚姻破裂並開始分居。同年，她重返娛樂圈，最終於2017年正式離婚。
趙頌茹的成長背景是在香港新界屯門區度過的。她曾就讀聖公會聖西門呂明才中學（中一至中三）和加拿大神召會嘉智中學（中四至中五）。她因其與著名歌手鄭秀文相似的外貌而廣受關注，甚至在2000年參加「Elite Model Look」比賽中獲得季軍。之後，唱片公司發掘了她，並邀請她進行試音，最終簽約紅音樂唱片，成為該公司首位備受矚目的新星。她於2002年推出了自己的首張專輯，隨後轉投英皇旗下。儘管如此，她的娛樂事業後來逐漸式微，最終轉行成為時裝記者，並擔任形象和設計顧問。
Instagram : yuchiu24x7
35＋Love成員：3. Kate楊淇
楊淇（Kate Yeung，1984年10月26日出生），本名楊美玲，是一位出生於香港的演員。她最初在廣告界嶄露頭角，曾參演導演陳果的廣告作品，包括《母親的抉擇》和雪碧廣告代言等。2019年，她擔任了香港同志遊行的彩虹大使。
在2002年，她因在電影《魂魄唔齊》中的優秀表現而獲得了「香港電影金像獎」最佳新演員的提名。2004年，她因出演電影《20 30 40》而被提名「台灣電影金馬獎」、「香港電影金像獎」和「香港電影金紫荊獎」的最佳女配角獎。2007年，她獲得了由香港電台主辦，香港電影金像獎協會協辦的「香港特區十周年電影選舉」提名最具潛質女演員。
2012年，楊淇加入了香港電視網絡（HKTV），並在多部劇集中擔任女主角，包括《童話戀曲201314》、《導火新聞線》和《三面形醫》等。現在她已經完約。
Instagram :sheepskin_kateyeung
35＋Love成員：4. 呀B區顯揚
區顯揚(Austin)別名阿B，10次戀愛經驗中最長的一段拍拖長達6年，而且已有2年沒有談戀愛。他目前渴望尋找一段長遠的感情，認為是時候步入婚姻的階段。他喜歡與自己有一定反差但思想成熟、同時可愛的女生。區顯揚熱愛打排球，現效力於南華甲一隊。
區顯揚Instagram : 有待更新
35＋Love成員：5. Marcus徐澤銘
Marcus徐澤銘擁有5次的戀愛經驗，其中最長的一段拍拖長達4年，當時與女友同居。目前已經單身2年，他渴望找到一位樂觀開朗、在人生觀、價值觀、愛情觀上成熟的女生，並希望能找到一個能一起踏上婚姻之路的對象。平時熱愛參與戶外運動和親近大自然，包括行山、露營、出海、健身和跑步等活動。
Marcus徐澤銘Instagram :mama_marcux
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Marcus叫樓上的女生「攞手袋」（圖片來源：ViuTV《35+ LOVE》）
35＋Love成員：6. Hugo徐灝晴
徐灝晴累積了6次的戀愛經驗，都是與對象拍拖一年半以上。他沒有特定偏好的類型，只希望找到一位可以深入交流的對象，成為最好的朋友。興趣主要圍繞戶外活動，其中最大的愛好是欖球。他喜愛冒險，嘗試不同的事物，但同時也享受獨處的時光，讓自己有時間去思考和反思。
Hugo徐灝晴Instagram :hugo_chui
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