35＋Love成員｜6位女藝人素人男IG背景介紹！ViuTV戀綜

35＋Love成員｜ViuTV的戀愛真人秀節目《35+ LOVE》中，楊淇（Kate）、趙頌茹（Yu）、趙慧珊（Aka）和一批不同的素人男參賽者參與了一個配對實驗。根據「16小時約會法則」，他們入住了一個為期6日6夜的約會營地，分別進行了3小時、4小時和9小時的單獨約會，然後根據約會的結果決定是否繼續發展關係。整個過程都由「戀愛觀察員」陳柏宇、練美娟和葛綽瑤（Yoyo）監察他們的互動，希望能幫助35+歲的單身女藝人找到愛情，即睇6位成員介紹和IG：