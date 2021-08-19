i.swim｜女主角曝光 Edan同文青女神留言洩密 同顏值擔當魏浚笙Jeffrey爭女

ViuTV新劇《i.swim》由呂爵安Edan擔正男一，但女主角仍然成謎，近日正式投入拍攝《i.swim》的Edan因為與從未合作過的文青女神在社交網的留言對話，令《i.swim》女主角曝光，據知Edan在劇中與顏值擔當的魏浚笙Jeffrey是一對好兄弟，呢位文青女神將會周旋兩男之間，獨享齊人之福﹗

文：東方新地｜圖：呂爵安IG、馮志偉IG、吳海昕IG、魏浚笙IG