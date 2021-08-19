i.swim｜女主角曝光 Edan同文青女神留言洩密 同顏值擔當魏浚笙Jeffrey爭女
文：東方新地｜圖：呂爵安IG、馮志偉IG、吳海昕IG、魏浚笙IG
隨住 《i.swim》近日正式開機，其餘角色亦陸續曝光，雖然Jeffrey未肯透露是否拍攝 《i.swim》，但他近日的開工時間及日數與Edan相同，而且更曾在IG即時動態po了二人收工照，更有神通廣大的粉絲以Edan及Jeffrey名義為電影劇組送上飲料，已收到風二人一起拍攝 《i.swim》。
吳海昕做女主角？﹗
《i.swim》男角已曝光，外界對誰是女主角都相當好奇，各演員為保密詳情一直未有把開工情況曝光，卻百密一疏在演員間留言洩密﹗拍攝《二月廿九》而為人熟悉、有文青女神之稱吳海昕數日前出po透露自己遇到好角色，日前再指自己首天拍攝完成，並配上西環泳棚照片，而與她從無合作過的Edan留言，吳海昕即回覆Edan「早點睡，榮仔」，正是Edan在 《i.swim》角色叫「李馬榮」。
《i.swim》猛料導演馮志強
導演馮志強曾編劇作品包括有電視劇《創世紀》、電影《少林足球》、《每當變幻時》、《天生一對》、《文雀》、《長江七號》、《報應》、《西遊·降魔篇》和《美人魚》等。首部導演電影《懸紅》獲提名香港電影金像獎最佳新導演，其後的《大樂師·為愛配樂》更獲最佳男主角、男配角等四大獎項的提名，並在日本《福岡國際電影節》奪得最高榮譽的觀眾大賞。
呂爵安Edan操水落實擔正游水劇《i.swim》
《大叔的愛》熱潮持續，呂爵安（Edan）人氣急升，ViuTV乘勝狙擊籌備拍攝游水劇《i.swim》，Edan次擔正，但在未經官方證實下，Edan正秘密準備中，更被教練誤爆為擔正《i.swim》操水。而Edan再次擔正男一消息傳開後，鄒凱光留言暗寸Viu變成Mirror台，揶揄Mirror﹗
呂爵安IG followers超越姜濤
呂爵安IG追蹤人數急升至38.4萬，已超越MIRROR人氣王姜濤的36.6萬followers﹗港版《大叔的愛》成功搶收視，今周起播出日版，港版《大叔》主要演員包括Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌、Stanley邱士縉、簡慕華等一連四日在電視機前陪大家一起收看日版《大叔的愛》，《大叔》熱潮再升溫﹗ViuTV為吸納年輕觀眾，繼去年以排球為題材的原創劇《男排女將》後，趁近來掀起的追劇潮，食住個勢開拍以游水為主題新劇《i.swim》。
MIRROR兩大隻仔參與新劇《i.swim》
Edan以外，Mirror兩位成員Stanley及Alton都有份參與，在劇中齊齊騷肌﹗有傳演員還有《全民造星3》Ansonbean（陳毅燊）、男子組合P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）及George（歐鎮灝）。
鄒凱光寸ViuTV變Mirror台
Mirror成員有機拍新劇《i.swim》消息傳開後，鄒凱光留言暗寸ViuTV變Mirror台，又指可以由Mirror成員「報埋天氣」，有人留言回覆指「聽到都覺悶」，鄒凱光秒回：「全放棄式自殺」，似乎對ViuTV全面力谷Mirror好有意見﹗
呂爵安被教練誤爆為《i.swim》操水
呂爵安擔正《i.swim》未經ViuTV證實，不過卻被教練誤爆此消息，到目前為止官方還未公布演員名單，加上新劇還在公開招募演員，但「美人魚潛水」學校在facbook貼出教練和Edan的合照，並留言指「Edan準備新劇《i.swim》可以有更好的表演比大家睇到﹗Edan加油」﹗不慎爆出Edan正為新劇操水，
教練疑受群眾壓力下刪post
此post一出，粉絲洗版鬧爆教練唔應該率先爆指此舉「唔啱行規」，並指這會為Edan及花姐帶來麻煩，之後該專頁索性刪post了結﹗另一邊呂爵安未敢透露詳情，但早前在IG指「嚟緊工作需要必須操到好fit，希望變到大隻安」，相信是跟游水劇有關﹗
呂爵安工作量急升
呂爵安人氣急升，不但再次擔正新劇《i.swim》，現在拍攝《膠戰2 》，廣告更是一個接一個﹗而ViuTV重頭節目《夏日有團伙 水著考有Feel》及《夏日有團伙 力圖打排球》都有呂爵安參與，日夜都會見到佢。工作量大增的呂爵安近日不停開工，連續工作34小時冇停，休息數小時後未天光又再開工，人紅的代價﹗