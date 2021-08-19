Image-1 (66)

i.swim｜女主角曝光 Edan同文青女神留言洩密 同顏值擔當魏浚笙Jeffrey爭女

東方新地 - 娛聞

ViuTV新劇《i.swim》由呂爵安Edan擔正男一，但女主角仍然成謎，近日正式投入拍攝《i.swim》的Edan因為與從未合作過的文青女神在社交網的留言對話，令《i.swim》女主角曝光，據知Edan在劇中與顏值擔當的魏浚笙Jeffrey是一對好兄弟，呢位文青女神將會周旋兩男之間，獨享齊人之福﹗
文：東方新地｜圖：呂爵安IG、馮志偉IG、吳海昕IG、魏浚笙IG

呂爵安Edan憑《大叔的愛》田田一角大受歡迎，演技、喜感都備受讚賞，ViuTV食住個勢開拍游水劇《i.swim》，並再次由Edan擔當男主角，早前Edan為新劇頻頻操肌及操水，Mirror成員邱士縉（Stanley）及王智德（Alton）亦有份參與，將在新劇齊齊騷肌﹗

呂爵安Edan近日投入拍攝游水新劇《i.swim》。（圖片來源：呂爵安Edan@IG）
呂爵安Edan近日投入拍攝游水新劇《i.swim》。（圖片來源：呂爵安[email protected]
《i.swim》除了Edan外，孭重飛還有23歲的新晉男神魏浚笙（Jeffrey），早前Jeffrey說漏了嘴指將參與一套青春劇，但卻不能透露詳情，為新劇要加入特訓及操肌﹗

23歲新晉鮮肉魏浚笙Jeffrey與Edan合作新劇《i.swim》。（圖片來源：魏浚笙Jeffrey@IG）
23歲新晉鮮肉魏浚笙Jeffrey與Edan合作新劇《i.swim》。（圖片來源：魏浚笙[email protected]

隨住 《i.swim》近日正式開機，其餘角色亦陸續曝光，雖然Jeffrey未肯透露是否拍攝 《i.swim》，但他近日的開工時間及日數與Edan相同，而且更曾在IG即時動態po了二人收工照，更有神通廣大的粉絲以Edan及Jeffrey名義為電影劇組送上飲料，已收到風二人一起拍攝 《i.swim》。

Edan和Jeffrey繼《膠戰》後再度合作，默契非常﹗（圖片來源：魏浚笙Jeffrey@IG）
Edan和Jeffrey繼《膠戰》後再度合作，默契非常﹗（圖片來源：魏浚笙[email protected]
Jeffrey首日開工拍攝《i.swim》未天光已出發﹗（圖片來源：魏浚笙Jeffrey@IG）
Jeffrey首日開工拍攝《i.swim》未天光已出發﹗（圖片來源：魏浚笙[email protected]
Jeffrey貼出和Edan收工照﹗（圖片來源：魏浚笙Jeffrey@IG）
Jeffrey貼出和Edan收工照﹗（圖片來源：魏浚笙[email protected]
神通廣大大的粉絲以兩位偶像Edan及Jeffrey為幕後送上解暑飲料﹗（圖片來源：魏浚笙Jeffrey@IG）
神通廣大的粉絲以兩位偶像Edan及Jeffrey名義為幕後送上解暑飲料﹗（圖片來源：魏浚笙[email protected]

吳海昕做女主角？﹗

《i.swim》男角已曝光，外界對誰是女主角都相當好奇，各演員為保密詳情一直未有把開工情況曝光，卻百密一疏在演員間留言洩密﹗拍攝《二月廿九》而為人熟悉、有文青女神之稱吳海昕數日前出po透露自己遇到好角色，日前再指自己首天拍攝完成，並配上西環泳棚照片，而與她從無合作過的Edan留言，吳海昕即回覆Edan「早點睡，榮仔」，正是Edan在 《i.swim》角色叫「李馬榮」。

i.swim女主角曝光 呂爵安Edan同文青女神留言洩密 與顏值擔當魏浚笙爭女
31歲吳海昕樣子清純有氣質，樣貌跟年齡完全不相符，有文青女神之封號﹗（圖片來源：吳海昕IG）
i.swim女主角曝光 呂爵安Edan同文青女神留言洩密 與顏值擔當魏浚笙爭女
吳海昕日前貼出身處西貢泳棚的背面照，並留言指首日開工﹗（圖片來源：吳海昕IG）
i.swim女主角曝光 呂爵安Edan同文青女神留言洩密 與顏值擔當魏浚笙爭女
吳海昕出po，Edan馬上留言，吳海昕更以新劇《i.swim》角色名「榮仔」稱呼Edan。（圖片來源：吳海昕IG）
吳海昕與《i.swim》導演馮志強，曾在電影《失衡兇間：唐樓》合作，近日馮導亦在社交網公布 《i.swim》正式開拍﹗而吳海昕在新劇中飾演「施詠」，將周旋於Edan及Jeffrey之間﹗

i.swim女主角曝光 呂爵安Edan同文青女神留言洩密 與顏值擔當魏浚笙爭女
吳海昕早前拍攝由馮志強執導電影《失衡兇間：唐樓》中合作，電影男主角是任賢齊﹗（圖片來源：馮志強IG）
i.swim女主角曝光 呂爵安Edan同文青女神留言洩密 與顏值擔當魏浚笙爭女
馮志強日前公布《i.swim》正式開機﹗（圖片來源：馮志強IG）

《i.swim》猛料導演馮志強

導演馮志強曾編劇作品包括有電視劇《創世紀》、電影《少林足球》、《每當變幻時》、《天生一對》、《文雀》、《長江七號》、《報應》、《西遊·降魔篇》和《美人魚》等。首部導演電影《懸紅》獲提名香港電影金像獎最佳新導演，其後的《大樂師·為愛配樂》更獲最佳男主角、男配角等四大獎項的提名，並在日本《福岡國際電影節》奪得最高榮譽的觀眾大賞。

i.swim女主角曝光 呂爵安Edan同文青女神留言洩密 與顏值擔當魏浚笙爭女
吳海昕熱愛水上活動，拍攝《i.swim》無難度﹗（圖片來源：吳海昕IG）
i.swim女主角曝光 呂爵安Edan同文青女神留言洩密 與顏值擔當魏浚笙爭女
（圖片來源：吳海昕IG）

呂爵安Edan操水落實擔正游水劇《i.swim》

《大叔的愛》熱潮持續，呂爵安（Edan）人氣急升，ViuTV乘勝狙擊籌備拍攝游水劇《i.swim》，Edan次擔正，但在未經官方證實下，Edan正秘密準備中，更被教練誤爆為擔正《i.swim》操水。而Edan再次擔正男一消息傳開後，鄒凱光留言暗寸Viu變成Mirror台，揶揄Mirror﹗

Edan近來人氣急升，工作量大增，拍劇、電影配音宣傳、綜藝節目、新歌宣傳同期進行，只能在工作空檔時休息一下﹗（圖片來源：《膠戰》IG）
Edan近來人氣急升，工作量大增，拍劇、電影配音宣傳、綜藝節目、新歌宣傳同期進行，只能在工作空檔時休息一下﹗（圖片來源：《膠戰》IG）
Edan日前與陳欣妍為電影《反轉方舟動物團》宣傳。（圖片來源：陳欣妍IG）
Edan日前與陳欣妍為電影《反轉方舟動物團》宣傳。（圖片來源：陳欣妍IG）

呂爵安IG followers超越姜濤

呂爵安IG追蹤人數急升至38.4萬，已超越MIRROR人氣王姜濤的36.6萬followers﹗港版《大叔的愛》成功搶收視，今周起播出日版，港版《大叔》主要演員包括Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌、Stanley邱士縉、簡慕華等一連四日在電視機前陪大家一起收看日版《大叔的愛》，《大叔》熱潮再升溫﹗ViuTV為吸納年輕觀眾，繼去年以排球為題材的原創劇《男排女將》後，趁近來掀起的追劇潮，食住個勢開拍以游水為主題新劇《i.swim》。

呂爵安 Edan
呂爵安在《大叔的愛》有多場赤膊上身騷肌鏡頭，Edan為劇刻意走腩增肌，效果相當理想﹗（圖片來源：呂爵安IG）

MIRROR兩大隻仔參與新劇《i.swim》

Edan以外，Mirror兩位成員Stanley及Alton都有份參與，在劇中齊齊騷肌﹗有傳演員還有《全民造星3》Ansonbean（陳毅燊）、男子組合P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）及George（歐鎮灝）。

鄒凱光寸ViuTV變Mirror台

Mirror成員有機拍新劇《i.swim》消息傳開後，鄒凱光留言暗寸ViuTV變Mirror台，又指可以由Mirror成員「報埋天氣」，有人留言回覆指「聽到都覺悶」，鄒凱光秒回：「全放棄式自殺」，似乎對ViuTV全面力谷Mirror好有意見﹗

鄒凱光對Mirror再次擔正劇集好有意見﹗（圖片來源：網上圖片）
鄒凱光對Mirror再次擔正劇集有另一番見解﹗（圖片來源：網上圖片）
鄒凱光近日與吳君如合作賀歲片《闔家辣》，Edan亦有份演出﹗（圖片來源：鄒凱光facebook）
鄒凱光近日與吳君如合作賀歲片《闔家辣》，Edan亦有份演出，不過鄒凱光貼出的照片中未見有Edan蹤影﹗（圖片來源：鄒凱光facebook）

呂爵安被教練誤爆為《i.swim》操水

呂爵安擔正《i.swim》未經ViuTV證實，不過卻被教練誤爆此消息，到目前為止官方還未公布演員名單，加上新劇還在公開招募演員，但「美人魚潛水」學校在facbook貼出教練和Edan的合照，並留言指「Edan準備新劇《i.swim》可以有更好的表演比大家睇到﹗Edan加油」﹗不慎爆出Edan正為新劇操水，

（圖片來源：美人魚潛水facebook）
（圖片來源：美人魚潛水facebook）

教練疑受群眾壓力下刪post

此post一出，粉絲洗版鬧爆教練唔應該率先爆指此舉「唔啱行規」，並指這會為Edan及花姐帶來麻煩，之後該專頁索性刪post了結﹗另一邊呂爵安未敢透露詳情，但早前在IG指「嚟緊工作需要必須操到好fit，希望變到大隻安」，相信是跟游水劇有關﹗

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台
呂爵安在《大叔的愛》首次赤膊上身﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

粉絲：你係咪應該刪post ?

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台
呂爵安在《大叔的愛》有幾幕騷肌鏡頭，他自爆開機前不惜一切努力谷出線條﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

粉絲：官方未公布你就出相抽水

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台

呂爵安工作量急升

呂爵安人氣急升，不但再次擔正新劇《i.swim》，現在拍攝《膠戰2 》，廣告更是一個接一個﹗而ViuTV重頭節目《夏日有團伙 水著考有Feel》及《夏日有團伙 力圖打排球》都有呂爵安參與，日夜都會見到佢。工作量大增的呂爵安近日不停開工，連續工作34小時冇停，休息數小時後未天光又再開工，人紅的代價﹗

《膠戰2》近日開拍中﹗呂爵安的造型好正﹗（圖片來源：岑珈其IG）
《膠戰2》近日開拍中﹗呂爵安的造型好正﹗（圖片來源：岑珈其IG）
《夏日有團伙 力圖打排球》播出日期：8月28日 (星期六)嘉賓陣容：鄧麗欣、陳宇琛、顧定軒、余潔滢、MIRROR、ERROR節目內容：大熱ViuTV原創劇《男排女將》內裡的一眾演員將會進行排球表演賽，大鬥球技！鄧麗欣會以球員兼教練身分領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛帶領的「ERROR隊」。兩隊更會進行各式遊戲，與粉絲互動大搞氣氛。
《夏日有團伙 力圖打排球》
播出日期：8月28日 (星期六)
嘉賓陣容：鄧麗欣、陳宇琛、顧定軒、余潔滢、MIRROR、ERROR
節目內容：大熱ViuTV原創劇《男排女將》內裡的一眾演員將會進行排球表演賽，大鬥球技！鄧麗欣會以球員兼教練身分領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛帶領的「ERROR隊」。兩隊更會進行各式遊戲，與粉絲互動大搞氣氛。
《夏日有團伙 水著考有Feel》播出日期： 9月4日 (星期六)節目主持： 小儀、Edan @ MIRROR、Dixon節目嘉賓： MIRROR、ERROR成員、《最後一屆口罩小姐選舉》部份參賽者等節目內容： 承接《考有Feel》的五感遊戲內容，如：大聲公群組、怪味雪條等，再加上夏日水上遊戲，考驗一眾水著參加者的團伙精神及運動細胞
《夏日有團伙 水著考有Feel》
播出日期： 9月4日 (星期六)
節目主持： 小儀、Edan @ MIRROR、Dixon
節目嘉賓： MIRROR、ERROR成員、《最後一屆口罩小姐選舉》部份參賽者等
節目內容： 承接《考有Feel》的五感遊戲內容，如：大聲公群組、怪味雪條等，再加上夏日水上
遊戲，考驗一眾水著參加者的團伙精神及運動細胞

讀者留言

熱門文章

 