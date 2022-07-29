MIRROR演唱會意外｜舞台機關被狠批罔顧安全 Frankie在第二場掉台
Frankie失足掉下台
演唱會來到第二晚，在Frankie 自白的過程中，他突然從升高的台上掉下，把全場觀眾嚇呆！幸好他最後並沒有大礙，而他的墮台意外並非機關出問題，眼看似是他太沉醉自己的說話上，一時不為意已走到高台的邊緣再踩空失足掉台。而事後Frankie亦有即時在個人IG上分享自己的傷勢，左手有明顯擦傷，寫道：「令到大家擔心Sorry，講得太入神，只係擦傷咗啲啫，我福大命大！」
不過網民亦表示今次舞台設計複雜，又不加設圍欄，感覺上亦危機處處。另一方面，亦有人覺得他們有可能踩台板的時間太少，又指摘幕後人員為什麼沒有在Ear Mon（耳機）提醒Frankie 已走到台邊，結果導致意外發生。
MIRROR演唱會｜AK險失平衡
其實在MIRROR演唱會開騷前一晚的總採排中，有消息指當時意外頻生，其中一名舞蹈員更在踩台板中途意外受傷。及後疑有人將責任推往為MIRROR舞蹈員身上，舞蹈員不滿隨之爆發，為了抗議他們在IG限時動態均展示全黑的畫面。及後更有人以黑畫面伴粗口字評論總綵排，︰「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你老X咩！」等等。結果正式開騷時，舞台機關真的意外頻生，其中在AK（Anson Kong江𤒹生）與Lokman（楊樂文）合唱《虎度門》時，站在升隆台機關上的AK原本非常淘醉自己的表演上，但機關突然發生劇震，令AK頓時失平衡，險從高台上掉下來！
姜濤險差錯腳
有鏡粉發現12位MIRROR成員站在環形高台上合體唱《12》時，姜濤邊行邊唱，有一下突然差錯腳，險些企不穩。一眾鏡粉見狀紛紛質疑：「點解冇安全帶、圍欄？點解冇人覺得有問題？」、「嚇到手汗出埋」、「唔該全部落返哂地面」、「條橋咁窄，仲要唔平，高高低低，齋行都要睇路啦，點表演呀，咁唔安全，出事邊個負責」等等。
Edan、AK行一字橋危危乎
一字天橋升高一刻亦有驚險位，有鏡粉睇到Edan（呂爵安）和AK險些從天橋上面跌下來：「個台嘅搖晃程度，同埋發出嘅巨響，係大到嗰個corner嘅每一個人都聽到同睇到。」、「嗰一刻係見到啲dancer全部都好驚咁望實佢，我哋全班嗌到超級驚惶失措。」台上台下的人，同樣驚心動魄。
舞台高低不平Edan差啲仆親
Edan自彈自唱《E先生連環不幸事件》前咪高峰突然冇聲，但他依然非常淡定：「咁樣出場真係益咗我，騷出意外好常見，但唔緊要，我哋有時間！」他續說：「十二場入面，呢場一定最好睇，因為冇第二場係咁」，但執生講棟篤笑時，Edan對住舞台高高低低的梯級，都差點踩錯腳仆低。
鏡粉跪求平地演出
鏡粉紛紛留言︰「less is more ，搞咁多花臣之前盡力保障咗所有台上人員嘅安全，觀眾唔想畀錢入場買擔心，thanks」、「嚴正要求停用所有唔安全嘅升降裝置，高空台加欄杆及扶手（歡迎平地表演），確保舞台地板適合跳舞」、「好彩老闆身手敏捷，嚇死生粉」、「Set咁多機關做咩，又唔係雜技團表演」、「垃圾舞台設計」、「安全至上，唔該改返做平地演出」等等。
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