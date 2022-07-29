MIRROR演唱會意外｜舞台機關被狠批罔顧安全 Frankie在第二場掉台

MIRROR演唱會在本周一（7月25日）正式開鑼，但有不少鏡粉在演唱會後，就狠批今次舞台機關設計太危險，導致一眾MIRROR成員在台上表演時險象環生，紛紛指責演唱會監製和主辦單位罔顧12位MIRROR成員和一眾Dancers的安全！而去到第二場演唱會，Frankie更失足掉下台，全場觀眾驚嚇！