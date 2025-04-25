長者健康｜哈佛研究揭老年健康關鍵 中年起必食6類食物 避免失智糖尿1類食物必戒

老化難以避免，但健康與否其實可以選擇。哈佛大學一項研究發現，調節飲食是健康老化的關鍵因素；研究指多食用指定類別食物的群體，較能夠在老去後保持良好生活品質，不致失智並能自理生活。相反，超加工食品則被視為健康老化的最大敵人。

