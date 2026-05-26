降膽固醇｜哈佛研究推薦4類食物 3個月降30%壞膽固醇 增好膽固醇成血管救星

膽固醇超標是常見的都市健康危機。台灣大學附設醫院急診醫學部主治醫生李建璋早前引述一項獲哈佛大學研究實證的「投資組合飲食法」（Portfolio Diet）。透過特定的飲食規劃，持續3個月便能有效降低體內30%的「壞膽固醇」（低密度脂蛋白，LDL），效果堪比藥物。本文將為大家拆解這套飲食法的箇中原理及具體實踐指南。

