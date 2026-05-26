降膽固醇｜哈佛研究推薦4類食物 3個月降30%壞膽固醇 增好膽固醇成血管救星
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膽固醇超標是常見的都市健康危機。台灣大學附設醫院急診醫學部主治醫生李建璋早前引述一項獲哈佛大學研究實證的「投資組合飲食法」（Portfolio Diet）。透過特定的飲食規劃，持續3個月便能有效降低體內30%的「壞膽固醇」（低密度脂蛋白，LDL），效果堪比藥物。本文將為大家拆解這套飲食法的箇中原理及具體實踐指南。
膽固醇分2類 非越低越好
人體內的膽固醇主要分為兩種：
- 「壞膽固醇」（LDL）容易堆積在血管壁形成脂肪斑塊，一旦脫落便會引發血栓，是導致急性中風與心肌梗塞的元兇
- 「好膽固醇」（高密度脂蛋白，HDL）則如同血管清道夫，協助肝臟代謝膽固醇。
因此，日常飲食調整及預防心血管疾病的最終目標，必須是「降低壞膽固醇，並同時提高好膽固醇」。
拆解「投資組合飲食法」運作原理
這套飲食法的核心概念借鑒了理財中「分散投資、不把雞蛋放在同一個籃子」的策略，強調避免單一飲食。臨床試驗證實，只要將日常飲食分散投資在特定的植物性食物中，持續1至2個月即可見效；若堅持追蹤3個月，體內的壞膽固醇更會大幅下降30%，是維持血管年輕的高性價比健康策略。
4大核心食物組合實踐法
要將這套飲食法融入日常，建議循序漸進地替換現有食材，並掌握以下4大類食物組合的攝取重點：
1.植物性蛋白質
- 重點：減少進食牛肉、羊肉、豬肉或雞肉等動物性蛋白質。
- 建議食材：改為攝取豆奶、豆腐、豆乾等豆製品，以及枝豆或黑豆。
2.水溶性纖維
- 重點：水溶性纖維能進入腸道與膽酸結合，將脂肪抓緊並隨糞便排出體外。除了為人熟知的燕麥，應多樣化攝取不同蔬菜。
- 建議食材：多進食秋葵、茄子、淮山、黑木耳、白木耳及各類菇菌（如香菇、金針菇）等口感滑黏的蔬菜及全穀根莖類食物。
3.綜合堅果
- 重點：以堅果取代糖果、餅乾等精製澱粉零食，從中攝取豐富的不飽和脂肪酸以提升好膽固醇。
- 建議食材：日常可進食一小把無調味堅果。但由於花生的醫學證據未夠明確一致，實行此飲食法時建議盡量避開花生。
4.植物固醇
- 重點：過去大眾習慣從海鮮（如龍蝦、螃蟹）或動物內臟攝取動物性固醇，容易導致壞膽固醇飆高。
- 建議食材：改為攝取植物油及富含維他命的豆類等植物性固醇，以提供人體合成荷爾蒙所需的原料。