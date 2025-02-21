土茯苓湯食譜｜7款去濕養生湯水推薦 紓緩濕疹痕癢清熱排毒
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香港春夏季濕熱，許多人深受濕疹、皮膚痕癢等問題困擾。中醫認為，土茯苓性平味甘，具有清熱解毒、利濕健脾的功效，非常適合香港濕熱天氣飲用。本文將介紹7款美味又健康的土茯苓湯水食譜，助您輕鬆祛濕排毒，紓緩皮膚不適。
土茯苓湯食譜目錄
1. 土茯苓紅蘿蔔湯 (3-4人份量)
土茯苓紅蘿蔔湯有助健脾祛濕，紓緩濕疹不適。
材料：
- 土茯苓 20克
- 紅蘿蔔 1個
- 蘋果 1個
- 青木瓜 1個
- 扁豆 50克
- 鹽 少許
做法：
- 土茯苓及扁豆浸泡1小時，備用。
- 青木瓜、蘋果和紅蘿蔔洗淨去皮，青木瓜去籽，全部切件備用。
- 土茯苓、扁豆隨冷水加入煲內，大火煲滾後轉中小火煲約1小時。
- 加入青木瓜、蘋果及紅蘿蔔，繼續煲45分鐘，最後加少許鹽調味即可。
功效：健脾祛濕，紓緩濕疹。
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2. 土茯苓淮山牛蒡湯 (3-4人份量)
土茯苓淮山牛蒡湯有助健脾護肝、祛濕排毒。
材料：
- 鮮土茯苓 70克
- 鮮淮山 半條
- 鮮牛蒡 半條
- 扁豆 38克
- 鹽 少許
做法：
- 扁豆洗淨，清水浸泡，備用。
- 鮮土茯苓切薄片。
- 鮮淮山洗淨後去皮切件，鮮牛蒡刮走外層污泥，洗淨後切件，備用。
- 所有材料隨冷水加入，大火煲滾後轉慢火續煲1.5小時，最後加鹽調味即可。
功效：健脾護肝、祛濕排毒。
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3. 土茯苓粟米湯 (3-4人份量)
土茯苓粟米湯祛濕降火，有助減輕皮膚痕癢。
材料：
- 粉葛 1個
- 赤小豆 4湯匙
- 扁豆 3湯匙
- 粟米 1條
- 牛大力 38克
- 土伏苓 38克
- 蜜棗 2粒
- 西施骨 400克
- 鹽 少許
做法：
- 西施骨汆水，盛起洗淨，瀝乾備用。
- 赤小豆和扁豆浸泡半小時；牛大力、土伏苓及蜜棗用水略浸，備用。
- 粉葛洗淨後去皮；粟米洗淨去皮，切塊備用。
- 把水煲滾，放入所有材料，大火煲滾後轉小火續煲2.5小時，最後加鹽調味即可。
功效：祛濕降火、有助減輕皮膚痕癢。
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4. 土茯苓去濕疹止痕湯 (5-6人份量)
加有綠豆，炒扁豆，生熟薏米，加強去濕止痕功效。
材料：
- 鮮土茯苓 150克
- 豬脊骨 450克
- 生薏米 40克
- 熟薏米 20克
- 綠豆 40克
- 炒扁豆 40克
- 蜜棗 2粒
- 鹽 少許
做法：
- 鮮土茯苓洗淨切片，汆水3分鐘。
- 生熟薏米洗淨，泡浸15分鐘。
- 綠豆洗淨，浸水1小時。
- 炒扁豆洗淨，浸水1小時。
- 豬脊骨洗淨汆水。
- 蜜棗洗淨，泡浸15分鐘。
- 所有材料放煲內，加水浸過材料面。
- 大火滾15分鐘，轉中細火煲90分鐘，加鹽調味。
功效：清熱解毒、健脾除濕、紓緩濕疹痕癢。
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5. 雪梨土茯苓湯 (3-4人份量)
雪梨土茯苓湯滋潤皮膚、清熱解毒。
材料：
- 雪梨 1個
- 土茯苓 25克
- 瘦肉 300克
- 蜜棗 2粒
- 南杏 20克
- 鹽 少許
做法：
- 雪梨去皮、切塊、去芯去蒂，備用。
- 土茯苓、蜜棗、南杏浸洗，備用。
- 瘦肉汆水，盛起洗淨後瀝乾，備用。
- 所有材料隨冷水加入，大火煲滾後轉小火續煲1.5小時，最後加鹽調味即可。
功效：滋潤皮膚、清熱解毒。
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6. 土茯苓粉葛赤小豆扁豆湯 (3-4人份量)
土茯苓粉葛赤小豆扁豆湯有助紓緩食慾不振、消化不良等症狀。
材料：
- 粉葛 1個
- 土伏苓 76克
- 赤小豆 38克
- 扁豆 38克
- 紅蘿蔔 1條
- 蜜棗 4粒
- 果皮 1塊
- 豬骨 500克
- 鹽 少許
做法：
- 凍水放入豬骨汆水，洗淨瀝乾，備用。
- 赤小豆和扁豆浸泡；蜜棗略浸；陳皮浸軟後刮囊洗淨。
- 粉葛、土伏苓、紅蘿蔔洗淨後去皮，紅蘿蔔、粉葛切塊；土伏苓切片備用。
- 把冷水煲滾後加入所有材料，以中火煲滾後，改用慢火續煲1小時，最後加鹽調味即可。
功效：紓緩食慾不振、消化不良等症狀。
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7. 牛大力土茯苓生熟地鑽地老鼠煲豬頸骨湯 (3-4人份量)
牛大力土茯苓生熟地鑽地老鼠煲豬頸骨湯有消暑解毒、清熱去濕功效。
材料：
- 牛大力 40克
- 土茯苓 40克
- 鑽地老鼠 1個
- 生地 15克
- 熟地 20克
- 豬頸骨 250克
- 果皮 1塊
- 蜜棗 3粒
- 鹽 少許
做法：
- 牛大力、土伏苓、鑽地老鼠洗淨，生熟地、果皮、蜜棗略浸，備用。
- 豬頸骨汆水，盛起洗淨，瀝乾備用。
- 所有材料隨冷水加入，大火煲滾後轉小火續煲2.5小時，最後加鹽調味即可。
功效：消暑解毒、清熱去濕。
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土茯苓湯主要有哪些功效？
土茯苓性平味甘淡，歸肝、胃經，有解毒、除濕和利關節等功效，對於春天濕熱所致的皮膚病，如濕疹更有很好的療效。
土茯苓湯有哪些具體的健康益處？
土茯苓湯有助於健脾護肝、祛濕排毒、祛濕降火、舒緩食慾不振和消化不良，也能舒緩濕疹、滋潤皮膚、清熱解毒、消暑解毒、清熱去濕、並有助於減輕皮膚癢痛。
哪些人適合飲用土茯苓湯？
土茯苓湯特別適合在潮濕天氣中感到身體不適的人，如濕疹患者、皮膚易癢者、食慾不振或消化不良者。
圖片來源：民政事務局、big big channel 《三餸一湯》影片截圖