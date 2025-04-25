抗老飲食｜日食4隻蛋抗衰老防失智 抗老專家推3款長壽蛋食譜 1種食法不怕膽固醇高

老化乃人生必經階段，要為身心保持健康狀態，最直接做法就是從飲食著手。日本76歲抗老專家鎌田實指出，雞蛋是延緩衰老和預防多種健康毛病的理想食物。他又分享多個「長壽蛋」食譜，幫大家輕鬆補充蛋白質，同時攝取多種營養之餘又毋須擔心膽固醇過高。

