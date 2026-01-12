逆齡飲食｜ 營養師推薦6大抗老食物 連食8星期回春2歲 平均減肥4.6磅2款茶上榜

想要延緩衰老過程，讓外表看起來更年輕，選擇正確的食物至關重要。營養師呂美寶分享了一項令人振奮的研究結果，發現透過攝取特定食物組合，包括「薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香」，能夠有效維持青春活力。更令人驚喜的是，僅需8週時間，參與者的平均表觀遺傳年齡便比實驗開始時「年輕了2.04歲」。

