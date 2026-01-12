逆齡飲食｜ 營養師推薦6大抗老食物 連食8星期回春2歲 平均減肥4.6磅2款茶上榜
想要延緩衰老過程，讓外表看起來更年輕，選擇正確的食物至關重要。營養師呂美寶分享了一項令人振奮的研究結果，發現透過攝取特定食物組合，包括「薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香」，能夠有效維持青春活力。更令人驚喜的是，僅需8週時間，參與者的平均表觀遺傳年齡便比實驗開始時「年輕了2.04歲」。
甲基化飲食顯著降低生物年齡
呂美寶在其臉書專頁「食物的力量 呂美寶營養師」中解釋，生理年齡能夠真實反映身體內在的健康水平及老化進程，其衡量標準為「表觀遺傳年齡 (Epigenetic Age)」。這項指標透過分析DNA上的化學標記（即甲基化現象）來運作，相較於實際年齡，更能準確預測健康風險。基於此概念，研究人員展開了「甲基化飲食與生活方式研究」的臨床實驗。
8個星期後成功「逆齡」2歲
研究團隊招募了一群年齡介乎50至72歲的健康中年男性，並將他們隨機分為兩組進行為期8週的對比實驗。實驗組需遵循特定的飲食及生活方式指引，除了調整飲食內容外，還需配合運動、確保充足睡眠及進行冥想練習。相對地，對照組則繼續維持原有的生活模式。結果顯示，特定的飲食模式不僅可能減緩衰老速度，更有機會逆轉生理時鐘。
呂美寶指出，8週實驗結束後，實驗組的平均表觀遺傳年齡較研究初期「年輕了2.04歲」，而對照組的平均表觀遺傳年齡卻「增加了1.10歲」。這意味著在短短8週內，兩組之間竟產生了「高達3.14歲」的顯著差異。研究人員深入分析後認為，造成此差異的關鍵因素可能與「富含多酚的食物」密切相關。
6大「甲基化適應原」食物的神奇功效
「富含多酚的食物」具體包括
- 薑黃
- 大蒜
- 莓果類
- 綠茶
- 烏龍茶
- 迷迭香
研究人員將這類食物歸類為「甲基化適應原」，認為它們對DNA甲基化具有調節潛力。研究成果顯示，攝取越多的「甲基化適應原」，表觀遺傳年齡降低的程度就越明顯。
逆轉生理時鐘非因減重效果
呂美寶進一步說明，在這項研究中，實驗組成員的平均體重亦下降了4.61磅（約2.09公斤）。然而，在最終的數據分析模型中，體重變化並非導致表觀遺傳年齡逆轉的決定因素。這表明逆轉生理時鐘的效果，主要源於特定食物的品質及其蘊含的生物活性成分，而非單純由減重帶來的益處。