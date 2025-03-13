45萬人研究證1種飲食法患癌風險減48% 同時防4種癌症穩血糖 醫生教多食4物更有效

飲食習慣與疾病息息相關。一項涵蓋45萬人的研究指出，有一種特定飲食模式可顯著降低患癌風險最高達48%。有專科醫生分析及總結研究報告，發現即使未有全面遵守有關飲食原則，亦可獲顯著的保護效果，甚至對吸煙者而言亦具有一定防癌功效。

