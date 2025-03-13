45萬人研究證1種飲食法患癌風險減48% 同時防4種癌症穩血糖 醫生教多食4物更有效
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飲食習慣與疾病息息相關。一項涵蓋45萬人的研究指出，有一種特定飲食模式可顯著降低患癌風險最高達48%。有專科醫生分析及總結研究報告，發現即使未有全面遵守有關飲食原則，亦可獲顯著的保護效果，甚至對吸煙者而言亦具有一定防癌功效。
涵蓋45萬人研究 地中海飲食降患癌風險最高48%
台灣胃腸肝膽科醫生李柏賢在其Facebook專頁上分享，根據2025年2月發表於《JAMA Network Open》的研究，地中海飲食顯著降低肥胖相關癌症的風險。即使只是中度遵循這種飲食模式，也能帶來明顯的保護效果。
這項研究由歐洲前瞻性癌症與營養研究(EPIC)進行，研究收集了1992至2000年的數據，並進行了中位數14.9年的追蹤，涉及來自10個歐洲國家、23個醫學中心的450,111名35至70歲的成年人，旨在探討飲食與癌症風險的關聯，提供全球影響力的癌症與營養數據。研究結果顯示，地中海飲食與癌症風險的關聯如下：
- 總體肥胖相關癌症風險：降低6%
- 大腸癌風險：降低8%
- 肝癌風險：降低48%
- 腎癌風險：降低33%
- 食道癌（中度遵循者）：降低34%
李醫生指出，即使是「中度」遵循地中海飲食，仍能有效降低癌症風險。此外，雖然吸煙會增加罹癌風險，但地中海飲食也能降低吸煙者的癌症風險。研究顯示：
- 目前吸煙者高遵循 vs. 低遵循：風險降低14%
- 曾吸煙者高遵循 vs. 低遵循：風險降低9%
地中海飲食4大抗癌機制
李醫生分析，地中海飲食能抗癌主要與4大可能機制有關：
- 減少發炎：降低體內發炎反應，抑制癌細胞增長。
- 調控血糖：減少胰島素作用，阻止癌細胞增殖。
- 豐富纖維：幫助清除腸道致癌物，減少腸癌風險。
- 綜合效應：整體飲食習慣的保護力超越單一食物。
地中海飲食6大特點
- 蔬果為主：大量攝取新鮮蔬菜、水果，提供豐富維他命、纖維及抗氧化劑。
- 健康脂肪：以橄欖油取代牛油或人造脂肪，富含單不飽和脂肪酸，有益心血管健康。
- 全穀類及豆類：如糙米、燕麥、扁豆，提供穩定能量及植物蛋白。
- 適量海鮮：每周數次魚類及海產，富含Omega-3脂肪酸，減少紅肉攝取。
- 少量乳製品及紅酒：以乳酪、乳酪代替奶類，適度飲用紅酒（若適合）。
- 低加工及低糖：避免精製糖及加工肉類，保持天然風味。
綠色地中海飲食更具優勢
李醫生指相對於傳統地中海飲食，經調整的「綠色地中海飲食（Green Mediterranean Diet）」更為健康，於減少內臟脂肪、降低膽固醇及控制血糖方面表現更佳。「綠色地中海飲食」與傳統方法的分別主要為：
- 減少紅肉攝取
- 增加綠葉蔬菜、綠茶、核桃與藻類補充品
過敏體質者應諮詢醫生意見
地中海飲食被廣泛認為屬健康飲食法之一，但李醫生提醒，如有過敏體質或其他相關併發症，建議與營養師或醫生討論個人化調整方案，特別是以下兩點：
- 避免乳製品：乳糖可能加重腸胃不適或引發急性發作。
- 克隆氏症與腸道狹窄者：應避免過量攝取堅果和豆類以防腸道阻塞。
圖片來源：網上圖片