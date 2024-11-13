許冠文愛食炸大腸牛雜患糖尿高血壓+分享健康飲食3招出門必帶1物自保

由兩大一代笑匠許冠文及黃子華主演的電影《破 · 地獄》上映不足一個星期已大收旺場，票房截至今日（13日）上午已衝破2,500萬大關，成績驕人。片中許冠文飾演一名不苟言笑的喃嘸師傅，形象極為嚴肅。現實中，許冠文為人和藹，而且亦相當「為食」，早前受訪時就透露曾因「亂食嘢」而患上糖尿高血壓，為控制病情而決心戒口，卻反而因此感受到食材的「真味」。

