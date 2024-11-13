許冠文愛食炸大腸牛雜患糖尿高血壓+分享健康飲食3招出門必帶1物自保
鍾情牛雜炸大腸 飲食不節制終患糖尿
許冠文接受衛生署星級有營食肆《營廚》訪問時，自言自己的飲食曾極不健康，「牛雜、大閘蟹、炸大腸等高脂食物無一不歡」。至10多年前，他在一位醫生朋友勸喻下驗身，驚揭已患上糖尿病。此後，許冠文盡量保持健康飲食，飯菜多以蔬菜和鮮魚為主，收斂了油多味濃的口味，
「這位醫生朋友是上帝賜給我的一份禮物。」
朋友飯局3招自保 食燒鵝必「搣脂」
許太亦照顧周到，每天總能做出五花八門卻又健康的小菜。然而每逢飯局，飲食方面總難要求朋友遷就，許冠文唯有從每道菜中挑出合適的東西來吃；當大夥兒都在吃咕嚕肉時，他只吃菠蘿、青椒等配菜，
「我從不掃別人的興，況且進食不同顏色的蔬果更有益。」
另一方面，許冠文吃燒鵝時必定除皮去脂，吃乳豬時亦只擇瘦肉；過去他亦曾經常帶著一份食物營養資料在身，方面外出時核食品的熱量和膽固醇含量，後來改用智能手機，讓他更容易取得健康飲食的資訊。
飲食要「回歸平淡」，許冠文對此可謂「毫無怨言」，甚至因而學會欣賞食材真味。他自言改變飲食習慣有如進入另一境界，「過往從未認真感受過青菜的鮮美、瘦肉的甘甜、豆腐的清香，現在都一一嚐到了。」
愛做運動養生：以健康身體享受世界美好
要保持身體健康，除改變飲食習慣以外，維持適量運動亦事關重要。許冠文受訪時指自己一直有運動習慣，經常相約親友打網球高爾夫球，另外亦熱愛游泳及潛水，
「我每次下水都游30分鐘；到我從水中再鑽出來時，心中的煩惱已消減了一半。」
隨著年齡漸長，身體種種問題亦容易浮現，對此許冠文提升大家注意飲食健康，「世界還有很多美好的新事物等待我們去享受，如果大家不想錯過，就要小心飲食，保持健康。」
全港逾70萬人患糖尿病
據香港糖尿聯會指，糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個當中便有一人是糖尿病患者；據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至92萬人 （即百份之十三人口患糖尿病）。據香港衞生防護中心資料，糖尿病是一種慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。
糖尿病的成因
目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：
- 過重或肥胖
- 缺乏運動
- 某些藥物或疾病，令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能
- 年齡增長 – 患者大多在45歲後出現糖尿病
- 家族遺傳 – 家族中有糖尿病患者
糖尿病的常見徵狀
當血液的萄葡糖含量過高，便會出現以下的徵狀：
- 小便頻密，晚上如廁特別多
- 異常口渴
- 容易疲倦
- 體重下降
- 視力模糊
- 經常感染疾病
- 部份患者可能沒有明顯的病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病