許冠文糖尿

許冠文愛食炸大腸牛雜患糖尿高血壓+分享健康飲食3招出門必帶1物自保

飲食營養
東方新地
由兩大一代笑匠許冠文及黃子華主演的電影《破 · 地獄》上映不足一個星期已大收旺場，票房截至今日（13日）上午已衝破2,500萬大關，成績驕人。片中許冠文飾演一名不苟言笑的喃嘸師傅，形象極為嚴肅。現實中，許冠文為人和藹，而且亦相當「為食」，早前受訪時就透露曾因「亂食嘢」而患上糖尿高血壓，為控制病情而決心戒口，卻反而因此感受到食材的「真味」。

鍾情牛雜炸大腸 飲食不節制終患糖尿

許冠文接受衛生署星級有營食肆《營廚》訪問時，自言自己的飲食曾極不健康，「牛雜、大閘蟹、炸大腸等高脂食物無一不歡」。至10多年前，他在一位醫生朋友勸喻下驗身，驚揭已患上糖尿病。此後，許冠文盡量保持健康飲食，飯菜多以蔬菜和鮮魚為主，收斂了油多味濃的口味，

「這位醫生朋友是上帝賜給我的一份禮物。」

朋友飯局3招自保 食燒鵝必「搣脂」

許太亦照顧周到，每天總能做出五花八門卻又健康的小菜。然而每逢飯局，飲食方面總難要求朋友遷就，許冠文唯有從每道菜中挑出合適的東西來吃；當大夥兒都在吃咕嚕肉時，他只吃菠蘿、青椒等配菜，

「我從不掃別人的興，況且進食不同顏色的蔬果更有益。」

另一方面，許冠文吃燒鵝時必定除皮去脂，吃乳豬時亦只擇瘦肉；過去他亦曾經常帶著一份食物營養資料在身，方面外出時核食品的熱量和膽固醇含量，後來改用智能手機，讓他更容易取得健康飲食的資訊。

飲食要「回歸平淡」，許冠文對此可謂「毫無怨言」，甚至因而學會欣賞食材真味。他自言改變飲食習慣有如進入另一境界，「過往從未認真感受過青菜的鮮美、瘦肉的甘甜、豆腐的清香，現在都一一嚐到了。」

愛做運動養生：以健康身體享受世界美好

要保持身體健康，除改變飲食習慣以外，維持適量運動亦事關重要。許冠文受訪時指自己一直有運動習慣，經常相約親友打網球高爾夫球，另外亦熱愛游泳及潛水，

「我每次下水都游30分鐘；到我從水中再鑽出來時，心中的煩惱已消減了一半。」

隨著年齡漸長，身體種種問題亦容易浮現，對此許冠文提升大家注意飲食健康，「世界還有很多美好的新事物等待我們去享受，如果大家不想錯過，就要小心飲食，保持健康。」

全港逾70萬人患糖尿病

據香港糖尿聯會指，糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個當中便有一人是糖尿病患者；據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至92萬人 （即百份之十三人口患糖尿病）。據香港衞生防護中心資料，糖尿病是一種慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

糖尿病的成因

目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：

  • 過重或肥胖
  • 缺乏運動
  • 某些藥物或疾病，令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能
  • 年齡增長 – 患者大多在45歲後出現糖尿病
  • 家族遺傳 – 家族中有糖尿病患者

糖尿病的常見徵狀

當血液的萄葡糖含量過高，便會出現以下的徵狀：

  • 小便頻密，晚上如廁特別多
  • 異常口渴
  • 容易疲倦
  • 體重下降
  • 視力模糊
  • 經常感染疾病
  • 部份患者可能沒有明顯的病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病

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