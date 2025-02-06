患肺癌10年不復發 名醫分享逆轉癌症5招 公開抗癌餐單2類食物最護肺
醫院院長患肺癌 切腫瘤5個月又復發
台灣南基醫院協同院長蔡松彥在節目《健康2.0》中分享了他的抗癌經歷。蔡院長一向不吸煙、不喝酒，並熱愛行山等戶外活動。然而，在2014年的一次例行健康檢查中，他意外地被診斷出患有肺腺癌合併鱗狀癌第二期，當時預計5年存活率僅50%。為此他立即接受了左上肺葉腫瘤切除手術，隨後進行化療，身體逐漸康復。
化療結束5個月後，蔡松彥的胸部電腦斷層掃描顯示肺葉出現多顆結節，分佈廣泛且過小，無法進行穿刺切片診斷。面對癌症可能復發的情況，蔡院長沮喪之餘亦開始思考如何自救。
或因全素飲食及遺傳致癌
蔡松彥估計，全素飲食可能是癌症復發的原因之一；對於癌症患者來說，全素飲食需要配合適當的蛋白質、碳水化合物和油脂比例。他發現自己在全素飲食期間，碳水化合物攝取比例過高，導致營養失衡，可能刺激細胞增生，誘發癌症復發。此外，家族遺傳亦可能是他罹患肺癌及復發的原因之一，因為他的叔叔曾患肺癌，家人中也有鼻敏感患者，家族成員的肺功能普遍較弱。
親試48種抗癌療法
面對癌症復發的危機，蔡松彥在主流療法之外，嘗試了多達48種非主流方法來緩解病情，包括中藥、保健食品、針灸、低醣生酮飲食、免疫療法、精油療法、斷食、氣功、太極拳、靜坐等。最終，他發現堅持5大飲食原則是預防癌症復發的有效方法之一。
5大抗癌飲食原則
1.低碳飲食
蔡松彥強調，抗癌飲食中碳水化合物不可或缺，但需減少攝取。生酮飲食與低醣飲食概念不同但相關，低醣飲食中碳水化合物約佔30%，而非生酮飲食的10%。
2.攝取優質油脂
由於減少碳水化合物，熱量需來自蛋白質和油脂。抗癌油脂應以Omega-3為主，這種油脂可從深海魚、堅果、橄欖油等獲得。
3.多攝取菇類與藻類
褐藻糖膠中的褐藻在動物實驗中對肺部有益，藻類是良好的食物來源。
4.增加蔬菜攝取量
根據最新標準，每天應攝取5份蔬菜和2份水果，但大多數人未達標。
5.補充益生菌
發酵食品如納豆、味噌湯、泡菜、乳酪等含有益生菌，對健康有益。
蔡松彥強調，他的飲食原則基於研究報告，抗癌飲食以清燙為主，避免大火炒菜，以保留維生素，並搭配優質油脂如亞麻仁籽油或苦茶油。
最後，蔡松彥亦不忘勉勵罹癌朋友，稱「沒有醫不好的癌症，只有醫不好的心。」只要願意改變，確實往健康的生活型態持續努力，並配合主流醫學的治療，不管任何型態的腫瘤或腫瘤期數的病患，依他實際輔導個案的經驗顯示，都有極大的機會重獲健康人生。