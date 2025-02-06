患肺癌10年不復發 名醫分享逆轉癌症5招 公開抗癌餐單2類食物最護肺

台灣一位醫生儘管不煙不酒，甚至經常行山，卻於10年前被診斷出患有肺癌。經過手術和化療，他身體逐漸恢復時卻出現癌症復發跡象。面對挑戰，他花費不下數百萬元嘗試多達48種非傳統癌症療法，最終找到最適合自己的抗癌方法，關鍵還是在於飲食。

