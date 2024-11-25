40歲打工仔過重患脂肪肝 醫生建議午餐改食1種蔬菜 2個月大減22磅指數復常

脂肪肝是都市人常見的健康問題。台灣一名40歲的電子工程師因肝功能異常及體重過重，診斷出中度脂肪肝。在醫生的建議下他調整午餐飲食，選擇燕麥搭配一種蔬菜，兩個月內成功減重10公斤（約22磅），病情得到改善。

