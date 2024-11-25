40歲打工仔過重患脂肪肝 醫生建議午餐改食1種蔬菜 2個月大減22磅指數復常
40歲男患中度脂肪肝 醫生建議午餐改食燕麥配「1種蔬菜」
台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》中分享病例。該名工程師身高1.7米，體重85公斤（約187磅），BMI值達29，因肝功能異常需要減重。經過抽血及腹部超聲波檢查，發現其肝功能指數（GPT）高達100 U/L，屬於過高範圍，並患有中度脂肪肝。
蕭敦仁指出，患者的脂肪肝屬於非酒精性脂肪肝，主要由於體重過重所致。因此，他建議患者午餐改為燕麥，並搭配滷蛋和海帶。然而，患者覺得只吃海帶過於單調，於是蕭敦仁建議改為青瓜，以增加膳食纖維的攝取。經過兩個月的實行，患者成功減重10公斤，脂肪肝情況改善，GPT指數也降至正常的30 U/L。
青瓜減肥功效
為何青瓜能幫助減重？蕭敦仁解釋，青瓜含有一種名為「丙醇二酸」的物質，能在人體攝入大量醣類時，稍微阻止其轉化為脂肪。他回憶起自己在20至30年前學習減重知識時，營養師曾提到青瓜是控制體重的良好食材。
青瓜熱量低，纖維豐富，每100克含有96.1%的水分和1.3克纖維，熱量僅13大卡，還富含維他命A、維他命E、鉀、鎂、綠原酸等多種營養素。
青瓜美容與健康益處
根據《健康2.0》報導，聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，青瓜含有約95%的水分，有助於保持身體水分平衡，防止脫水，特別適合補水。青瓜富含鉀元素，能幫助排出多餘水分和毒素，減少水腫。此外，青瓜富含維生素C和多種抗氧化物質，能對抗自由基，減少細紋，保持肌膚年輕光澤，其熱量極低，是減肥期間的理想零食。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。
8種營養素逆轉脂肪肝
台灣營養師余朱青曾提到，肝臟在代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成，但可以透過飲食補充。她推薦以下8種營養素，有助於改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。
1.抗氧化蔬果（維他命A）
- 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜
2.抗氧化蔬果（維他命B）
- 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔
3.抗氧化蔬果（維他命C）
- 番石榴、奇異果
4.抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）
- 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果
5.優質蛋白質
- 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉
6.藻褐素
- 褐藻類的海帶及昆布
7.抗炎抗氧化食材
- 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
- 茄子、葡萄（花青素）
- 番茄、南瓜（茄紅素）
8.具解毒功能植物營養素
- 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜
她指出，選擇食材時應以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物，並控制鹽及食品添加劑的攝取，以免加重肝臟負擔。除了攝取對肝臟有益的食物，還應避免以下食物：
- 高脂、高糖、高鹽的食物
- 酒精
- 來源不明的草藥補品