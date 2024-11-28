患脂肪肝男不改變飲食 一款自製蔬菜汁飲足2周 毋須食藥降血糖血脂減6.6磅

想降低血脂不一定要依賴食藥，改變飲食同樣有效！台灣一名醫生早前分享病例，指一名患有脂肪肝的男患者透過持續飲用一種特定飲品，在不改變其他飲食習慣情況下於兩星期內成功降低血糖血脂，改善肝臟指標，並減輕體重。

