患脂肪肝男不改變飲食 一款自製蔬菜汁飲足2周 毋須食藥降血糖血脂減6.6磅
想降低血脂不一定要依賴食藥，改變飲食同樣有效！台灣一名醫生早前分享病例，指一名患有脂肪肝的男患者透過持續飲用一種特定飲品，在不改變其他飲食習慣情況下於兩星期內成功降低血糖血脂，改善肝臟指標，並減輕體重。
一款特製蔬菜汁飲2星期 男子成功降血糖毋須食藥
家庭醫學科醫生李思賢在其Facebook專頁上分享病例，指一名男子受脂肪肝問題困擾。李醫生邀請他參加一項為期兩周的「綠拿鐵」飲用實驗。實驗開始前患者接受首次抽血檢查，結果顯示肝指數正常，但三酸甘油脂、空腹胰島素及尿酸均超標。李醫生指出，這些都是肝臟發出的警號。
李醫生建議該男子可保持原有飲食習慣不變，但同時在每日飲食中加入「綠拿鐵」，觀察其對健康狀況的影響。如是者患者連續2周飲用「綠拿鐵」後，李醫生再次為他進行抽血檢查，結果顯示多項指數都有顯著改善：
- 三酸甘油脂從209降至122，減少87mg/dL
- 空腹胰島素從9.8降至6.4，糖化血色素和腎臟功能亦有改善
- 體重由115.7公斤減至112.3公斤，減輕3.4公斤
患者公開「特飲」材料 一款蔬菜每日必落
李醫生解釋，該男子的減重停滯期是由於脂肪肝，而「綠拿鐵」富含的植化素、抗氧化物質和維他命，有助改善肝臟問題；除三酸甘油脂及空腹胰島素下降外，該男子的體重亦從115.7公斤降至112.3公斤，成功減去3公斤（約6磅）。所謂「綠拿鐵」並不是指加入咖啡或奶，而是由多種蔬菜混合製成的蔬菜汁；該患者親自透露的「綠拿鐵」製作材料如下：
- 三日青花椰苗（三日苗）
- 小棠菜
- 唐生菜
- 小松菜
- 羽衣甘藍
- 無糖乳酪
- 蔓越莓
- 提子
- 鳳梨
李醫生又指，患者並非每天都加入所有材料，然而為了確保攝取足夠的蘿蔔硫素，每天都會加入「三日青花椰苗」。
脂肪肝5大常見徵兆
脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
4類高危飲食易引發脂肪肝
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。
圖片來源：FB專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」