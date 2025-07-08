慢性腎病｜飲食油膩男子患腎病險洗腎 靠食1種魚3個月逆轉腎病 醫生拆解：有助對抗發炎

飲食太過隨意，即使年紀輕都一樣可以走到洗腎一步。有醫生就分享病例，指一名年僅20多歲的大學生曾患慢性腎絲球炎，最近覆診時卻發現有大量蛋白尿，再不改善飲食勢必要洗腎。幸而事主亦聽從醫生勸告，多食1種抗發炎魚類，經過3個月後病情總算大幅改善。

