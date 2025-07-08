慢性腎病｜飲食油膩男子患腎病險洗腎 靠食1種魚3個月逆轉腎病 醫生拆解：有助對抗發炎
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飲食太過隨意，即使年紀輕都一樣可以走到洗腎一步。有醫生就分享病例，指一名年僅20多歲的大學生曾患慢性腎絲球炎，最近覆診時卻發現有大量蛋白尿，再不改善飲食勢必要洗腎。幸而事主亦聽從醫生勸告，多食1種抗發炎魚類，經過3個月後病情總算大幅改善。
大學男生腎病突惡化 飲食不節制埋禍根
台灣腎臟科專家洪永祥於當地健康節目指，慢性腎絲球炎在年輕人中並不罕見，一旦處理不當，這種病甚至可纏繞病人一生，相反只要處理得當，腎臟就不會發炎。醫生指該名大學生自高中起已接受診斷並長期追蹤病情，情況一直相當穩定，然而至最近覆診時卻發現腎功能顯著惡化，蛋白尿情況相當嚴重。
細問之下，洪醫生得知男患者最近常喝手搖飲品，以及鹽酥雞之類的油炸食物，甚至連脾氣都變得暴躁。洪醫生分析指事主原本控制良好的慢性腎絲球炎病情，可能因為過量食用高糖及油炸食物而引致發炎，導致腎功能惡化。他警告事主稱如不立即改變飲食習慣，則腎功勢必持續衰退，未來可能需要洗腎。
多食1種魚 3個月逆轉腎病
洪醫生建議事主多食用三文魚等富含Omega-3的抗發炎食物，而事主亦有遵從醫生勸告。相隔3個月後事主再度覆診，其蛋白尿及腎功能數據已顯著改善。洪醫生指出，正確飲食不僅能抗發炎，更可調節情緒；除持續食用三文魚外，醫生亦建議要養成做運動習慣，同時透過戶外活動適當曬太陽，令身體產生充足的維他命D，有助改善情緒之餘亦可抗發炎。
本港年增1400人洗腎換腎 腎病10大先兆要留神
本港每10人就有1人患有不同程度的腎病，每年更有多達1400名新症病人，因為末期腎病而需要洗腎或換腎。腎病與三高（高血壓、糖尿病、高血脂）往往息息相關。根據醫管局「智友站」資料，腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，但可留意以下10大徵狀：
- 小便帶血 / 茶色尿 (血尿)
- 小便帶泡沫 (蛋白尿)
- 小便混濁 (尿感染)
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高