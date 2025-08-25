護腦飲食｜80歲婦患認知退化 靠1種飲食法半年逆轉 醫生拆解3種護腦食物
年屆80，反應與記憶力難免衰退。台灣營養醫學醫生劉博仁分享，一名80歲的婦人記憶力下降及反應遲緩，其後被診斷為輕度認知功能退化。她在醫生指示下採用一種飲食方法，半年後女兒驚喜指婦人的認知能力有顯著改善，不但語言能力好轉，就連情緒都較之前開朗。
MIND飲食重點
台灣營養醫學醫生劉博仁於社交平台指，他當時建議婦人採用「MIND飲食法」（又名「麥得飲食」。他解釋指MIND飲食結合地中海飲食及得舒飲食（DASH Diet）優點，亦是專門為保護大腦而設計。這種飲食強調多食綠葉蔬菜、莓果、堅果、全穀、豆類、魚類、家禽，並以橄欖油作為主要食用油，亦可適量飲用紅酒。相對而言，紅肉、牛油、芝士、糕點、甜食、油炸食物及快餐就應該儘量少食。
MIND飲食法具科學支持
劉博仁提到，2025年的一篇文獻綜述指出，麥得飲食中的營養素能減少腦內β-amyloid蛋白的累積，從而降低阿茲海默症的病理風險，並改善心血管健康。高血壓、糖尿病和動脈硬化等正是失智的重要危險因子。
抗氧化+抗發炎雙重功效
劉博仁進一步解釋，MIND飲食中的抗氧化和抗發炎成分，如莓果中的多酚及魚油中的Omega-3，能保護神經元，維持突觸功能和神經可塑性。流行病學研究顯示，採取並遵循MIND飲食的人，失智風險顯著降低；即使只是中等程度遵循亦已經可減緩認知退化速度。
劉博仁強調MIND飲食雖非藥物，但就提供一種安全、可行且有科學支持的護腦途徑。上述80歲婦人在他的營養補充、睡眠管理和壓力舒緩等調理療程下，由女兒按照MIND飲食的原則準備餐飲，半年後認知功能獲顯著進步，臉上笑容增多之餘就連說話詞彙亦更豐富。
MIND飲食建議一日三餐菜單
劉博仁又分享婦人女兒所準備的一日三餐菜單及點心，詳情如下：
- 早餐：燕麥粥、藍莓、核桃；無糖豆漿
- 午餐：糙米飯、清蒸鯖魚、烚小棠菜、秋葵、小番茄
- 下午茶：杏仁、綠茶一小杯
- 晚餐：山藥雞湯（雞肉去皮）、炒番薯葉、紅藜飯
- 點心（間中食用）：士多啤梨或提子
MIND飲食基本原則
MIND飲食的注意事項主要在於「減少攝取」與「增加攝取」的食物種類與份量。應減少攝取的食物包含奶油/人造奶油、起司、紅肉、油炸物、速食、甜點和加工食品，建議的頻率為每天少於1茶匙奶油，每週不超過一次起司，每週紅肉不超過2份，油炸食物和甜點等垃圾食物每週不超過1次。
應避免攝取食物
- 油與人造牛油：每天攝取不超過1茶匙。
- 芝士：每週不超過1次。
- 紅肉：包括加工肉品，每週攝取不超過2份。
- 油炸食物：每週攝取不超過1次。
- 甜點與垃圾食物：包括糕餅、糖果等，每週攝取次數應少於4次。
應增加攝取食物
- 深綠色蔬菜：例如菠菜、甘藍，一週至少6份，富含葉酸和抗氧化物。
- 堅果：提供健康脂肪和維生素，每天攝取一份。
- 莓果類：如藍莓、黑莓，富含抗氧化劑，有助於降低自由基損傷。
- 魚類：富含Omega-3脂肪酸，每週至少1次。
- 豆類：每天攝取至少一份。
- 全穀類：例如糙米、燕麥，每天攝取3份。
- 禽肉類：例如雞肉，每週至少2次。
- 橄欖油：應將其作為主要的烹飪用油脂。
- 紅酒：少量攝取，對心血管有益，但酒精攝取過量對腦細胞有損害。
另一方面，MIND飲食鼓勵多攝取富含維生素、礦物質和抗氧化物的原型食物（即未經加工食物），同時要避免高飽和脂肪、高精緻糖和高鹽分食物，因其可能對大腦功能造成負面影響。