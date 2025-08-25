護腦飲食｜80歲婦患認知退化 靠1種飲食法半年逆轉 醫生拆解3種護腦食物

年屆80，反應與記憶力難免衰退。台灣營養醫學醫生劉博仁分享，一名80歲的婦人記憶力下降及反應遲緩，其後被診斷為輕度認知功能退化。她在醫生指示下採用一種飲食方法，半年後女兒驚喜指婦人的認知能力有顯著改善，不但語言能力好轉，就連情緒都較之前開朗。

