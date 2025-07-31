長壽飲食｜114歲人瑞4大長壽祕訣 1種食物食足100年 有助心血管健康專家拆解利弊

美國密西根州人瑞Bonita Gibson於本月（7月）4日迎來她的114歲生日，亦令她成為全球最長壽人瑞之一。她受訪時透露多項長壽祕訣，其中有1種食物竟然已食超過100年。有專家就嘗試拆解該款「長壽食物」的好處，指它的確對心血管健康有益處，但似乎未必可被視為長壽食物。

