長壽飲食｜114歲人瑞4大長壽祕訣 1種食物食足100年 有助心血管健康專家拆解利弊
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美國密西根州人瑞Bonita Gibson於本月（7月）4日迎來她的114歲生日，亦令她成為全球最長壽人瑞之一。她受訪時透露多項長壽祕訣，其中有1種食物竟然已食超過100年。有專家就嘗試拆解該款「長壽食物」的好處，指它的確對心血管健康有益處，但似乎未必可被視為長壽食物。
4大習慣助長壽
綜合外媒報道，Bonita生於1911年，幼時體弱多病，曾患腮腺炎、麻疹和百日咳，109歲時還感染了新冠肺炎。她在2025年7月4日慶祝了114歲生日，令她成為僅次於115歲的Ethel Caterham，成為當地第二長壽人瑞。她受訪時就分享4大長壽祕訣，包括：
- 不吸煙不飲酒
- 健康飲食
- 保持樂觀心態
- 經常微笑
1種食物食足100年
Bonita有一個特別的養生方法，就是「常吃薯仔」。她自1930年嫁給從事馬鈴薯產業的丈夫Kenneth Richard，及後就一直保持這個飲食習慣，即使到丈夫已於2003年去世，薯仔仍然是Bonita每天必食的食物。Bonita的家人透露，她在99歲時仍可自己開車；她100歲時首次搭飛機，102歲時第一次去賭場。如今Bonita最喜歡的活動是與88歲的兒子每晚一起閱讀。114歲的她有望打破健力士世界紀錄，成為全球最年長的人瑞。
薯仔有利心血管健康 連皮食更佳
台北榮民總醫院的營養師舒宜芳指出，薯仔在美國的地位如同米飯，是當地最常見主食；雖然薯仔的抗氧化成分不多，但其鉀含量較高，對心血管健康有益，然而薯仔的纖維含量不如雜糧飯，甚至發芽後可能有毒性。由於薯仔屬澱粉類食物，糖尿病患者需控制攝取量，並避免食用加工薯仔產品，如薯餅等，因為這些產品通常含有油脂、芝士或糖，甚至經過油炸亦對健康不利。
烹調方法方面，舒宜芳建議薯仔可以烤、蒸、煮或微波，並且建議連皮食用以保留纖維和維生素。她又建議選擇有機馬鈴薯，並確保無農藥殘留。
長壽不能依靠單一食物
舒宜芳強調，長壽的原因並不單一；要健康老化應適當食用蔬果、抑制發炎的深海魚、堅果等健康油脂，並確保足夠的水分攝取。規律運動和充足睡眠也至關重要，不能依靠單一食物，相對而言地中海飲食或沖繩飲食就比較可取。
圖片來源：網上圖片