長壽飲食｜哈佛研究揭1類蛋白質有助長壽 延緩老化最高46% 同時預防慢性病/認知能力衰退

蛋白質可以從日常食物中自然攝取，但根據蛋白質類型不同，對健康影響亦有巨大差異，甚至相反。台灣重症科醫生黃軒早前在其Facebook專頁發文，指美國哈佛大學研究團隊去年在《美國臨床營養學雜誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）發表一份研究報告，探討不同類型蛋白質對延緩老化的關聯性。

