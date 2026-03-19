降血壓飲食｜熱情果降血壓促膠原蛋白生長 推薦1種食法抗老效果倍增 拆解3大功效關鍵在於果籽
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熱情果（百香果）因擁有濃郁的果汁香氣及極高的營養價值，素來被冠以「果汁之王」的美譽。許多人吃熱情果時，習慣只吞果肉而直接將果籽吞下甚至吐掉。不過，台灣減重專科醫生蕭捷健指出，想真正達到抗衰老、穩定血糖的功效，吃熱情果時必須要把籽咬碎，才能釋放出當中最關鍵的抗老成分——「白皮杉醇」（Piceatannol）。
拆解熱情果籽3大隱藏醫學功效
蕭捷健醫生在其 Facebook 專頁發文指出，熱情果不僅能改善胰島素敏感性，其種子萃取物更蘊含強大的抗氧化力量。綜合多項醫學研究，熱情果籽的「白皮杉醇」具有以下三大顯著功效：
- 改善胰島素阻抗與降血壓：一項針對過重男性的研究發現，受試者在補充熱情果種子萃取的白皮杉醇後，不僅胰島素敏感性得到改善，就連血壓也隨之下降，心跳亦變得更為穩定。
- 激活長壽基因與促進代謝：根據2024年的一項最新細胞實驗證實，白皮杉醇能夠上調人體內的「SIRT1長壽基因」，有效促進粒線體與脂肪的代謝路徑。
- 促進膠原蛋白生成兼抗紫外光：2018年的一項隨機雙盲實驗發現，熱情果種子裡的白皮杉醇本身就是一種強效多酚。它有助抑制黑色素形成、提升抗氧化能力，不僅對皮膚保濕及彈性大有益處，能促進膠原蛋白生成，更能像防護罩一樣，擋掉部分由UVB紫外線所帶來的氧化壓力傷害。
「咬碎種子」才是吸收關鍵
既然熱情果籽如此神奇，到底該怎麼吃？蕭捷健醫生強調，想要有效抗老及改善胰島素阻抗，最核心的吃法就是「咬碎種子」。
他解釋，只有透過物理性的咬碎，才能有效釋放果籽內的白皮杉醇，讓身體更易吸收。如果本身牙齒不好、咀嚼有困難的人士，他建議可以直接使用攪拌機（果汁機）將整顆熱情果連籽打碎飲用。
避開「高糖水」陷阱 醫生推介健康飲法
雖然熱情果有益，但蕭醫生亦特別提醒大眾一個常見的飲食陷阱：千萬不要只喝濾走果籽和纖維的純熱情果汁！他警告，果汁一旦濾掉纖維，就會瞬間變成一杯「高糖水」，飲用後極容易引起血糖大幅波動。
為了兼顧口感與健康，蕭醫生建議大眾在享用熱情果時，可以配搭無糖的氣泡水（梳打水）。若嫌不夠甜，可適量加入阿拉伯糖或羅漢果糖等天然代糖；甚至可加入維他命發泡錠來豐富層次與口感，讓這杯「抗老神水」變得更健康美味。
圖片來源：日日健康