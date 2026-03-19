降血壓飲食｜熱情果降血壓促膠原蛋白生長 推薦1種食法抗老效果倍增 拆解3大功效關鍵在於果籽

熱情果（百香果）因擁有濃郁的果汁香氣及極高的營養價值，素來被冠以「果汁之王」的美譽。許多人吃熱情果時，習慣只吞果肉而直接將果籽吞下甚至吐掉。不過，台灣減重專科醫生蕭捷健指出，想真正達到抗衰老、穩定血糖的功效，吃熱情果時必須要把籽咬碎，才能釋放出當中最關鍵的抗老成分——「白皮杉醇」（Piceatannol）。

