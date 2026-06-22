健康飲食｜較藍莓牛油果更健康 研究揭新一代超級水果 護心血管抗老降發炎

提起「超級水果」，不少人會即時想到藍莓、牛油果等食物。不過，華人家庭常用來沖茶煲湯的羅漢果，原來也可能有相當營養價值。台灣腎臟科醫生江守山引述最新研究指出，羅漢果不只是味道清甜，可作為蔗糖替代調味品，其果皮和果肉更含有多種生物活性化合物，包括胺基酸、萜類及黃酮類，或有助抗氧化、抗發炎、調節代謝及保護心血管健康。

