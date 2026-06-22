健康飲食｜較藍莓牛油果更健康 研究揭新一代超級水果 護心血管抗老降發炎
江守山在社交平台發文，引述今年一篇發表於《食品與農業科學雜誌》（Journal of the Science of Food and Agriculture）的研究，由內地廣西桂林理工大學研究人員進行。研究發現，羅漢果乾果除了可用於沖茶煲湯，果皮和果肉亦富含抗氧化成分及生物活性化合物，令這種傳統食材有機會被重新評估為具健康潛力的「超級水果」。
羅漢果不只用來止咳潤喉
不少人對羅漢果的印象，是天氣乾燥、喉嚨不適時用來沖水飲，或加入湯水中增加清甜味。今次研究焦點並非只放在甜味，而是分析羅漢果果皮及果肉中，可能對人體有益的天然成分。
江守山指出，羅漢果含有3類值得留意的營養及植物化合物，分別是萜類化合物、黃酮類化合物及胺基酸。這些成分與抗氧化、抗發炎、代謝調節及免疫功能有關，亦是羅漢果被視為具潛力健康食材的原因。
1.萜類化合物：有助抗氧化、抗發炎
研究發現，羅漢果果皮和果肉含有萜類化合物。這類植物活性成分具抗氧化、抗老化及抗發炎作用，有助調節體內發炎反應。
慢性發炎被認為與不少長期健康問題有關，包括代謝異常及心血管風險。若食物本身含有具抗氧化及抗發炎潛力的天然成分，或可作為日常飲食中有益的一部分。
不過，這不代表單靠飲羅漢果水便可治療疾病。相關研究反映其營養潛力，並非臨床治療建議。
2.黃酮類化合物：幫助中和自由基
羅漢果亦含有黃酮類化合物。黃酮類是一種常見於植物中的天然成分，以往不少研究已指出，這類化合物有助中和體內自由基，減少氧化壓力。
氧化壓力與細胞老化、心血管健康及代謝狀態均有關。因此，攝取含有黃酮類的天然食材，被視為均衡飲食中有益的一環。
今次研究將羅漢果納入討論，正正因為它不只是「甜味來源」，其果皮及果肉本身也含有這類植物營養素。
3.胺基酸：參與修復及免疫功能
羅漢果中亦檢出胺基酸。胺基酸是蛋白質的基本組成單元，參與人體多個生理過程，包括組織修復、代謝運作及免疫功能維持。
雖然羅漢果並非高蛋白食物，亦不能取代肉類、蛋、奶、豆類等主要蛋白質來源，但研究指出其果皮和果肉含有胺基酸，反映羅漢果營養組成比一般人想像更複雜。
羅漢果可怎樣加入日常飲食？
羅漢果常見用法包括：
- 以乾羅漢果泡水飲用
- 加入湯水中增加清甜味
- 配合其他食材煲成潤喉湯水
- 作為減少精製糖用量的天然甜味來源之一
由於羅漢果本身味道偏甜，不少人會用它代替部分糖分。不過，任何食材都不宜過量進食或長期單一依賴。若本身有長期病、腎病、糖尿病，或正服用藥物，飲用藥材茶、保健茶前最好先諮詢醫生或註冊中醫意見。