飲食營養｜抗老效果勝於綠茶 專家推薦1款「降三高茶」 護心防癌飲3星期即見效
洛神花茶5大健康益處
台灣營養專家洪泰雄日前在其專頁分享，指洛神花茶是由洛神花的紅色花萼沖泡而成的天然花草茶，帶有微酸的風味，被譽為植物界的紅寶石。以下是洛神花茶5大健康益處。
1.降血壓
洛神花茶被稱為「天然紅色降壓茶」。美國塔夫斯大學一項研究發現，連續飲用洛神花茶3個星期的人，收縮壓平均下降約6到7mmHg。然而正在服用降血壓藥物人士應在醫生指導下飲用，以免與藥物產生交互作用。
2.抗老化／清除自由基
洛神花茶富含花青素、類黃酮等多種抗氧化植物化合物，能中和體內自由基，減少氧化對細胞的損害。有研究比較280種飲品的抗氧化含量，洛神花茶的抗氧化能力超越綠茶，位居第一，意味著飲用洛神花茶能提升體內抗氧化活性，有助抗老化，並預防因自由基累積引起的心血管疾病、糖尿病、癌症等。
3.降血脂／保護心臟
研究指出，經常飲用洛神花茶有助於降低血液中的總膽固醇及三酸甘油酯，並提高好膽固醇HDL水準，從而改善血脂。中山醫學大學的一項實驗發現，每天飲用200毫升洛神花茶1個月，受試者血液中的膽固醇濃度從200mg/dL降至150mg/dL。洛神花中的多酚和類黃酮等成分，還能防止壞膽固醇LDL被氧化，減少動脈粥樣硬化斑塊的形成。適量飲用洛神花茶有助於降低心血管疾病的風險，但患者不應以此替代治療。
4.促進消化／利尿
洛神花茶含有豐富的有機酸，適量飲用可刺激腸胃蠕動，幫助消化。其高鉀質含量能促進體內鈉的排出，具有利尿作用。這種溫和的利尿效果有助於減輕水腫，讓體內代謝更順暢。
5.穩定血糖
研究顯示，洛神花對血糖的調節具有潛力。在動物實驗中，服用洛神花萃取物的糖尿病鼠空腹血糖明顯下降，也能緩解餐後血糖波動。這可能與洛神花所含的多酚提高胰島素敏感性、抑制醣類分解酶有關，進而減緩血糖上升速度。
每日建議1至2杯 洛神花茶2類人忌飲
洪泰雄提醒，雖然洛神花茶有多種健康益處，但飲用時需注意方式。由於洛神花茶本身具有降血壓作用，低血壓者飲用時應格外小心；孕婦則因中醫認為其性偏涼，可能刺激子宮，建議避免飲用或先諮詢醫生。此外，洛神花茶酸味較強，過量飲用可能造成腸胃不適，因此每日1至2杯為宜。