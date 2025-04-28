飲食營養｜抗老效果勝於綠茶 專家推薦1款「降三高茶」 護心防癌飲3星期即見效

洛神花茶是常見的茶飲之一。營養專家洪泰雄指出，洛神花茶富含花青素、類黃酮等多種成分，研究顯示，長期飲用洛神花茶有助於降低三高、抗老化及清除體內自由基，其抗氧化能力甚至超越綠茶。然而，低血壓患者、孕婦或腸胃不佳者在飲用前應先諮詢醫生，建議每日飲用1至2杯為宜。

