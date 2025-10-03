飲食健康｜抗發炎護肝補腦 火龍果預防發炎抗三高 專家推薦正確食法食錯損營養
甜菜鹼色素的多重來源與健康影響
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其社交平台指出，火龍果中的「甜菜鹼色素」不僅存在於火龍果中，紅菜頭、紅莧菜、紫藜麥及仙人掌果中也含有這種色素。人體每天產生的自由基會損害細胞，加速老化，並可能引發發炎，甚至與癌症和慢性病相關。
國際研究支持「甜菜鹼色素」健康效益
張家銘提到，2024年發表於《Foods》期刊的一篇大型報告，專門對火龍果中的「甜菜鹼色素」進行深入研究。結果發現，無論是紅色的「甜菜花青素」還是橘黃色的「甜菜黃素」，都具有強大的抗氧化能力，能有效清除體內自由基。
張家銘進一步指出，甜菜鹼色素不僅具有抗氧化作用，還能抗發炎、降低血壓和血脂，並有助於控制血糖，對肝臟和大腦也有保護作用。這些效益已在實驗室、動物試驗和人體臨床研究中得到數據支持。
火龍果食用建議
張家銘建議食火龍果時應整個食用，而並非榨汁飲用；直接食用整個火龍果不僅能保留纖維，幫助消化，還有助營養穩定釋放，對身體更為溫和。此外，運動後食用一些紅色水果，有助於修復運動引起的輕微發炎。
紅肉白肉營養有分別？
台北市營養師公會的居家營養師宋明樺指出，無論是紅肉還是白肉火龍果，均富含維生素和膳食纖維，對促進腸胃蠕動及潤腸通便有幫助。然而，若要比較其營養價值，則可從「甜菜紅素」和「膳食纖維」兩方面來區分。
根據宋明樺的說法，食品營養成分數據顯示，每100克白肉火龍果含有2克膳食纖維，而紅肉火龍果則約含1.2克。膳食纖維有助於促進腸胃蠕動及排便，因此若有輕微便秘問題，建議選擇白肉火龍果。
紅肉火龍果則含有甜菜紅素，實驗顯示其具有抗氧化和抗發炎的效果。宋明樺提醒，紅肉火龍果的甜菜紅素常被誤認為花青素，雖然兩者皆具抗氧化功能，但若想養顏美容，紅肉火龍果是較佳選擇。
兩款火龍果如何分辨？
是否能僅憑外觀辨識火龍果的肉色？根據農委會的臉書專頁「行政院農業委員會」的資訊，紅肉火龍果的外觀較短且渾圓，果皮上的鱗片較短且密集。相對地，白肉火龍果的外觀較長，通常呈橢圓形，果皮上的鱗片較修長且帶有鮮綠色。口感方面，紅肉火龍果的果肉較軟且甜度較高，而白肉火龍果則較爽脆，甜度較低，帶有淡淡的清甜。
正確挑選火龍果方法
選購新鮮火龍果時，台南區農業改良場建議選擇外形渾圓飽滿、果皮轉色均勻鮮豔的果實。果萼端（縮口處）果皮應完全轉色，鱗片反捲及轉紅達一半以上，且無擦壓傷、病蟲害或裂果。鱗片及果梗切口應保持新鮮。購買後，建議將火龍果置於冰箱冷藏，可保存約1至2周。