飲食健康｜抗發炎護肝補腦 火龍果預防發炎抗三高 專家推薦正確食法食錯損營養

火龍果正值盛產季節。有醫生指出，火龍果的天然鮮紅色不單止好看，其實同時蘊含豐富影響。有醫生引述外國研究，指火龍果的「甜菜鹼色素」具有強大抗氧化能力，能有效清除人體內的自由基；食用火龍果有助於抗氧化、抗發炎、降低血壓和血脂，並能控制血糖，一次過預防三高之餘對肝臟和大腦也有保護作用。

