飲食營養｜南瓜護眼增免疫力 1個部位含抗癌精華 專家教正確食法高營養控血糖
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南瓜常被用作餸菜配料或湯料，但其營養價值其實絕不低。有醫生指出，越來越多研究證實南瓜是一種被低估的「營養明星」，不僅能護眼、抗發炎及調節免疫力，其中一個部位的營養價值對男性而言更屬佳品，處理南瓜時切勿浪費。
南瓜營養價值高 有助護眼增強免疫
台灣營養醫學專家劉博仁在其社交平台專頁分享，指南瓜富含多種關鍵營養素，包括β-胡蘿蔔素，這種成分在人體內可轉化為維他命A，對視力、皮膚黏膜及免疫功能極為重要。此外，南瓜亦含有強效抗氧化劑維生素，能保護細胞免受自由基的損害。
膳食纖維則有助於促進腸道蠕動、改善便秘；色氨酸有助於情緒穩定；而鉀、鎂、鋅在心臟功能、血壓調節和免疫調節方面也扮演著重要角色。
南瓜籽蘊含營養精華 有助預防前列腺癌
劉醫生續指，南瓜籽在烹調時極容易被棄置，但其營養價值卻非常高；南瓜籽油富含多元不飽和脂肪酸，有助於心血管健康；將南瓜籽烘烤成零食食用也很健康，當中所含的鋅是保護前列腺的天然佳品；有臨床研究發現，前列腺炎及前列腺癌患者體內的鋅含量低於一般男性，換言之補充鋅有助於預防前列腺相關疾病。
有助護眼、延緩黃班部變化
南瓜對於護眼也有顯著的益處。劉博仁指出，南瓜中的β-胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素是保護眼睛黃斑部及視網膜健康的重要植化素，能預防夜盲症和乾眼症，延緩黃斑部退化，並抵抗藍光傷害，對於長時間使用電子產品的人群來說，是保護眼睛的好幫手。
專家教正確食法防血糖飆升
劉博仁補充指，熟南瓜的升糖指數屬「中偏高」，但其升糖負荷卻相對較低，適量食用幾塊蒸南瓜不會引起劇烈血糖波動；建議搭配雞蛋等蛋白質或橄欖油等健康油脂一起食用，以延緩血糖上升速度，而蒸煮是最能保留營養的烹調方式。