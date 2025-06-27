飲食營養｜南瓜護眼增免疫力 1個部位含抗癌精華 專家教正確食法高營養控血糖

南瓜常被用作餸菜配料或湯料，但其營養價值其實絕不低。有醫生指出，越來越多研究證實南瓜是一種被低估的「營養明星」，不僅能護眼、抗發炎及調節免疫力，其中一個部位的營養價值對男性而言更屬佳品，處理南瓜時切勿浪費。

